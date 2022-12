Vous avez un ancien téléphone ? Vous pouvez toujours prendre de belles photos avec ces conseils de pro

Les meilleurs smartphones d’aujourd’hui, comme le iPhone 14 Pro ou Google Pixel 7 Pro, ont des appareils photo incroyables, avec plusieurs objectifs et un logiciel d’intelligence artificielle avancé qui peut capturer n’importe quelle scène avec des résultats à couper le souffle. Mais ces téléphones haut de gamme ont des prix énormes qui les rendent hors de portée pour beaucoup d’entre nous. Mais ne vous inquiétez pas, car même si vous avez un téléphone plus ancien ou un modèle plus axé sur le budget sans toutes les cloches et sifflets, vous pouvez faire beaucoup pour prendre de belles images. Après tout, comme n’importe quel photographe vous le dira, ce n’est pas seulement le meilleur appareil photo qui prend les meilleures photos.

Même l’iPhone X de 2017 a une configuration de caméra qui nous a sérieusement impressionnés lors de son premier lancement, et bien qu’il ne dispose pas d’un réseau de caméras triple avancé ou de compétences de pointe en photographie informatique, il est toujours tout à fait capable de prendre de superbes clichés. Mais le matériel n’ira que jusqu’à un certain point dans la prise de vos images – vous devrez faire vous-même des efforts pour élever vos clichés de simples clichés “ho hum” à “oh, wow !” pièces d’art.

Voici donc mes meilleurs conseils pour obtenir les meilleures images d’un ancien iPhone, d’un téléphone Samsung Galaxy ou de tout ancien téléphone Android.

Andrew Lanxon/Crumpe



Clouez votre composition

Vous pouvez prendre une photo en utilisant le système d’appareil photo le plus avancé de la planète, mais si vous avez raté votre cadrage, vous obtiendrez toujours une mauvaise photo. Après tout, si vous prenez une photo d’une belle église et que vous parvenez à couper la flèche, aucune modification ne la ramènera.

Ne vous contentez pas de prendre des photos sauvagement à l’emplacement de votre photo. Au lieu de cela, ralentissez, promenez-vous et considérez la scène devant vous et comment vous voulez qu’elle apparaisse dans votre plan. Prendre une photo de paysage ? Recherchez des lignes directrices telles que des sentiers ou de vieux murs de pierre qui serpentent dans la scène. Ou peut-être y a-t-il des roches ou des fleurs intéressantes qui pourraient ajouter un peu d’intérêt au premier plan.

Andrew Lanxon/Crumpe



Vous pouvez également activer une superposition de grille “règle des tiers” dans les paramètres pour aider à aligner les différents éléments de votre scène d’une manière visuellement agréable – ou simplement pour aider à garder vos horizons droits.

Si vous avez plusieurs caméras arrière qui offrent une vue agrandie ou grand angle, expérimentez ces différentes options. Peut-être que le zoom avant peut aider à éliminer les éléments gênants, ou peut-être que cette vue plus large peut capturer une plus grande partie de la belle scène devant vous.

Andrew Lanxon/Crumpe



Si vous n’avez pas de vue grand angle, essayez d’utiliser le mode panorama pour obtenir une prise de vue plus large que l’appareil photo standard ne peut atteindre – ou utilisez des objectifs à clipser, comme je l’explique ci-dessous.

Raconter une histoire

Les images emblématiques les plus percutantes au fil des ans ne sont pas simplement celles prises avec le meilleur appareil photo, mais celles qui racontent une histoire particulière ou capturent un moment dans le temps. Et bien sûr, vous n’essayez peut-être pas de gagner un prix de photojournalisme pendant vos vacances d’été, mais penser comme un photojournaliste peut vous aider à prendre des images que vous voudrez revoir dans les années à venir.

Peut-être vous dirigez-vous vers la magnifique côte italienne cette année. Bien sûr, vous aurez une belle photo de l’océan depuis la terrasse de votre hôtel, mais gardez à l’esprit ce qui a rendu votre voyage si mémorable ; les assiettes de plats délicieux, les vieilles rues poussiéreuses, le musicien jouant sur la place ou les couleurs vibrantes des fruits et des fleurs sur le marché local. Tous ces éléments feront de superbes photos qui capturent le cœur de l’emplacement et racontent une belle histoire visuelle lorsque vous les regardez en arrière.

Andrew Lanxon/Crumpe



Et cela ne doit pas nécessairement être quelque chose que vous faites uniquement lors de grandes vacances en famille. Une promenade d’un week-end dans le centre-ville jusqu’au marché de l’alimentation de rue offrira d’excellentes opportunités de narration, de l’art du graffiti que vous verrez en chemin aux assiettes de cuisine vibrante que vous choisirez à votre arrivée. Et aucune de ces choses ne nécessite le dernier matériel d’appareil photo pour capturer magnifiquement.

Utilisez la lumière à votre avantage

Bien que les meilleurs téléphones d’aujourd’hui puissent prendre de superbes images nocturnes, les modèles plus anciens n’auront probablement pas de mode nuit. Par conséquent, l’obscurité ne sera pas votre amie lorsque vous essayez d’obtenir de superbes images. Si vous vous dirigez vers un point de vue surplombant la ville, essayez de vous y rendre pendant la journée, peut-être lorsqu’il y a un beau ciel bleu parsemé de nuages ​​duveteux.

Andrew Lanxon/Crumpe



La photographie du milieu de la journée est souvent évitée par les photographes paysagistes en raison de sa qualité dure, mais si vous explorez les rues de la ville, cela peut offrir de grandes opportunités pour rechercher le contraste causé par les ombres, ce qui pourrait donner des images dramatiques.

Pas d’iPhone multi-caméras ? Utilisez des lentilles à clipser

Les iPhones plus anciens peuvent ne pas avoir les objectifs multiples que l’on trouve sur les modèles les plus récents, mais vous n’avez pas à vous débrouiller. Des entreprises comme Moment et Olloclip fabriquent des objectifs qui se fixent à votre téléphone, offrant des vues grand angle, téléobjectif et même macro.

Andrew Lanxon/Crumpe



Bien sûr, vous devez transporter un petit objet supplémentaire dans votre sac ou votre poche pendant que vous explorez, mais l’ajout d’un objectif à clipser est un excellent moyen d’obtenir une vue très large pour ces paysages urbains panoramiques sans avoir à dépenser de l’argent pour mettre à niveau votre téléphone.

Filmez en DNG raw, même sur de vieux téléphones

Le format d’image ProRaw d’Apple, introduit sur l’iPhone 12 Pro Max, utilise des techniques d’imagerie informatique telles que HDR, mais vous fournit toujours un fichier brut DNG beaucoup plus facile à modifier dans des applications comme Adobe Lightroom. Ce n’est pas une fonction que l’on trouve sur les anciens iPhones, mais ceux d’entre vous qui utilisent des téléphones plus anciens peuvent toujours prendre des photos au format brut si vous souhaitez effectuer vos propres modifications.

Vous ne pouvez pas filmer en DNG raw en mode appareil photo standard, vous devrez donc utiliser une application d’appareil photo tierce qui offre une prise de vue brute. J’utilise habituellement Lightroom lui-même, car sa caméra filme en raw et importe automatiquement les images dans votre bibliothèque. Mais j’ai aussi eu de bons résultats avec l’application Moment.

Andrew Lanxon/Crumpe



La prise de vue au format brut vous offre plus de flexibilité pour régler la balance des blancs et les tons de couleur tout en facilitant généralement l’atténuation des hautes lumières ou l’éclaircissement des zones sombres. Ceux d’entre vous qui cherchent à tirer le meilleur parti de la qualité de l’appareil photo de leur téléphone devraient envisager d’utiliser Raw – tant que vous êtes prêt à passer du temps à éditer.

Gardez à l’esprit, cependant, que les fichiers bruts sont plus volumineux que leurs homologues JPEG, vous remplirez donc rapidement le stockage de votre téléphone si vous filmez tout ce que vous voyez en brut.

Soyez créatif avec les applications d’édition

Prendre votre photo n’est qu’une partie du processus, et un œil attentif à l’étape de l’édition peut faire toute la différence dans la création d’un bel art photographique. Si vous souhaitez conserver une photo plus naturelle, recherchez des applications telles que Lightroom ou Snapseed de Google. Ces éditeurs d’images brutes vous permettent de contrôler les couleurs, l’exposition et le contraste et vous permettent d’affiner vos images selon vos goûts.

Andrew Lanxon/Crumpe



Ou vous pouvez amener votre créativité à un tout autre niveau avec des applications comme Prisma, qui transforme vos photos en scènes souvent psychédéliques, ou Bazaart, qui vous permet de créer facilement des collages de photos sauvages qui peuvent être vraiment cool. Vous pouvez consulter mon résumé de mes applications d’édition d’images préférées pour plus d’inspiration.

La grande chose avec l’édition est qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses, et vous pouvez toujours revenir à votre image d’origine si vous n’aimez pas les modifications que vous avez apportées. Mais l’utilisation de certaines de ces techniques peut transformer un cliché autrement oubliable en quelque chose qui se démarque vraiment. Mon conseil est de faire une tasse de thé, de s’installer dans une chaise confortable et de jouer avec les curseurs de l’application de votre choix et de voir ce que vous pouvez trouver.

Lire la suite: Meilleures applications de retouche photo gratuites et payantes pour iPhone et Android