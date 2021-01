Samsung a annoncé ses efforts renouvelés en matière de développement durable et de recyclage lors de sa présentation de 30 minutes avant le jour d’ouverture du Consumer Electronics Show 2021. Entre autres choses, Samsung a annoncé son nouveau programme de recyclage à la maison – une entreprise qui cherche à mettre le vieux, au rebut smartphones à la maison pour une bonne utilisation. Avec cette stratégie, Samsung vise à pousser les mises à jour logicielles aux anciens smartphones Samsung Galaxy se trouvant dans vos tiroirs. Bien qu’il ne soit pas tout à fait clair de savoir comment le processus exact se déroulera, ces mises à jour transformeront apparemment les anciens smartphones Galaxy en appareils intelligents pour la maison et l’IoT tels qu’un buzzer intelligent pour animaux de compagnie, une alarme incendie intelligente, une télécommande universelle à longue portée, un bébé intelligent. moniteur et ainsi de suite.

L’initiative pourrait éventuellement être largement adoptée par de nombreuses autres sociétés de smartphones, mais pour l’instant, Samsung semble montrer la voie. La logique sous-jacente est que tout smartphone, qu’il soit ancien ou nouveau, aura un ensemble de capteurs et une puce de connectivité réseau. En conséquence, même si le processeur de l’appareil se dégrade au fil du temps et n’est plus assez bon pour offrir aux utilisateurs des performances fluides, les capteurs et la puce de connectivité restent largement assez bons. Dans le but de les rendre utiles, empêchant ainsi l’utilisation de plus de puces (et donc plus de ressources naturelles) qui seraient nécessaires à la fabrication de gadgets pour la maison intelligente et l’IoT, Samsung recherche ces anciens smartphones pour les utiliser comme balises de sortes.

Le déménagement a également du sens. Par exemple, le fait de disposer d’un capteur de température interne et d’une caméra pour le transformer en une alarme incendie intelligente et gratuite peut économiser de l’argent et augmenter la facilité d’utilisation. Ce qui n’est pas clair pour le moment, c’est exactement lequel des anciens téléphones de Samsung sera éligible pour obtenir ces mises à jour logicielles, et comment ces mises à jour seront déployées. Il n’est pas clair si les utilisateurs devront se rendre sur un site Web et demander manuellement ces mises à jour, ou s’il y aurait une nouvelle mise à jour envoyée automatiquement aux appareils éligibles, qui aiderait les utilisateurs à transformer leurs anciens smartphones Galaxy en quelque chose d’utile.

Plus de détails sur le sujet devraient apparaître une fois que Samsung commencera à mettre en œuvre ce changement dans la vie réelle. Le programme Samsung Upcycling at Home sera probablement mis en service dans certains pays dans quelques mois.