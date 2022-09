Vous avez un ancien point d’écho ? Eero veut le transformer gratuitement en un répéteur Wi-Fi maillé

Il existe déjà d’innombrables Haut-parleurs intelligents Echo et Echo Dot dispersés dans les maisons intelligentes compatibles Alexa. À présent Appartenant à Amazon marque de réseau maillé Eero veut mettre ces haut-parleurs à utiliser comme répéteurs Wi-Fi maillés.

Annoncé au milieu d’une vague de nouveaux produits à Événement d’automne sur le matériel et les services d’Amazonla fonctionnalité devrait arriver sous la forme d’une mise à jour logicielle gratuite pour l’Amazon Echo sphérique de quatrième génération aussi bien que les nouveaux haut-parleurs intelligents Echo Dot et Echo Dot avec horloge de th-gen le 20 octobre. Dans les mois à venir, la mise à jour en direct atteindra Echo Dot de quatrième génération et Point d’écho avec horloge appareils aussi.

Une fois Eero installé, vous devrez lier votre réseau domestique à votre compte Amazon dans l’application Eero et activer la fonction Eero Built-In. À partir de là, vos haut-parleurs intelligents compatibles pourront rediffuser le signal Wi-Fi de n’importe lequel des routeurs maillés d’Eero avec des vitesses allant jusqu’à 100 Mbps. Cela en fait essentiellement des prolongateurs de portée Wi-Fi de fortune.

Eero



“De nombreux clients vont avoir une caméra à l’extérieur de leur maison, ou un streamer derrière le téléviseur qui a du mal à rester connecté”, a déclaré Nick Weaver, co-fondateur et PDG d’Eero, expliquant comment Echo et Echo Dot à répétition Wi-Fi dispositifs pourraient aider à combler ces lacunes. Dans le même temps, Weaver ajoute que les clients ne doivent pas s’attendre à des vitesses aussi rapides qu’un prolongateur Eero réel.

“Vous obtiendrez toujours de meilleures performances à partir d’un périphérique réseau spécialement conçu”, a déclaré Weaver.

Eero



Eero Built-In n’est pas la seule nouvelle mise à jour logicielle que les personnes avec Eero devraient connaître – il y a aussi Eero Internet Backup, une nouvelle fonctionnalité premium qui permettra aux maisons avec des routeurs Eero de coupler un point d’accès Wi-Fi séparé avec leur réseau domestique .

Si votre connexion Internet est interrompue, le point d’accès se déclenchera et maintiendra les appareils de votre maison en ligne. Une fois la panne terminée, le point d’accès se désactivera, renvoyant votre trafic réseau vers votre réseau Eero d’origine. La fonctionnalité fonctionne avec n’importe quel point d’accès ou réseau Wi-Fi secondaire, y compris les points d’accès mobiles et les points d’accès 5G, a déclaré Eero.



Eero Internet Backup devrait arriver dans les mois à venir pour les clients de certains FAI qui utilisent le matériel Eero, ainsi que pour les abonnés d’Eero Plus, un nouveau service d’abonnement unique qui remplace les plans Eero Secure et Eero Secure Plus existants.

En plus d’Eero Internet Backup, un abonnement Eero Plus de 10 $ par mois vous offre des fonctionnalités supplémentaires, notamment des contrôles parentaux avancés et des informations sur le réseau, ainsi que des abonnements à 1Mot de passe, Malwarebytes logiciel antivirus et Encrypt.me Service VPN.