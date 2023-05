Vous avez terminé avec le mode difficile ? Essayez de jouer à ces jeux vidéo en « mode COVID long »

Un nouveau projet met les joueurs de jeux vidéo au défi d’essayer de découvrir leurs mondes préférés avec une couche de difficulté supplémentaire : le long COVID.

Et si votre personnage Minecraft continuait à laisser des objets derrière lui à cause d’une mémoire faible ? Et si votre avatar dans Elden Ring avait du mal à tirer une flèche sur la cible ou à se relever après s’être reposé ?

Ce sont quelques-uns des effets trouvés dans « Long COVID Mode », un pack de mods pour Elden Ring, Minecraft et The Witcher 3, créé par un groupe de défense basé en Europe pour les longs patients COVID.

Les mods font que les avatars du jeu vidéo subissent des revers et des symptômes dans les jeux qui imitent les longs symptômes réels de la COVID.

« Alors que le jeu est devenu la forme de divertissement la plus populaire, dépassant le cinéma et la télévision, quelle meilleure façon de vraiment montrer l’impact de Long COVID que d’essayer de battre Elden Ring, jeu de l’année et notoirement difficile, tout en « souffrant » du même symptômes dans le jeu », a déclaré Perri Karyal, un streamer Elden Ring Twitch populaire, dans un communiqué de presse. « Je pense que c’est une démonstration tellement poignante des vrais problèmes auxquels les gens sont confrontés et un excellent moyen de faire passer le message. »

Une bande-annonce du projet montre un aperçu de la façon dont les symptômes se manifestent sous forme d’obstacles dans le jeu, avec des écrans vacillants, les joueurs de Minecraft perdent leur cœur alors que les avertissements « vous êtes à bout de souffle » clignotent et le titulaire Witcher est en proie à une bannière de « brouillard cérébral ». ” qui rendent brièvement l’environnement blanc.

Les concepteurs espèrent donner aux joueurs un aperçu de ce que c’est que d’avoir un long COVID.

« Les défis présentés par Long COVID et d’autres syndromes d’infection post-aiguë invisibles comme l’EM/SFC nous ont obligés à trouver de nouveaux moyens de montrer aux personnes sans cette expérience ce que c’est vraiment de vivre avec une maladie aussi débilitante », Ann Li, co- président de Long COVID Europe, le groupe derrière le projet, a déclaré dans le communiqué.

« Vivre avec Long COVID signifie faire face à de nouveaux niveaux de difficulté chaque jour. Les joueurs aiment les nouveaux défis dans leurs jeux préférés. Nous avons simplement connecté ces points pour créer une simulation vivante d’une vie avec Long COVID.

Long COVID, qui est le terme commun pour le syndrome post-aigu de COVID-19, fait référence à des symptômes qui persistent longtemps après la disparition d’un épisode aigu de COVID-19.

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 10 à 20 % de toutes les infections au COVID-19 entraîneront une forme de COVID long.

C’est au moins 65 millions de personnes qui peuvent vivre cela.

La recherche a révélé que le COVID long peut affecter plusieurs organes et régions du corps, avec une présentation parfois radicalement différente entre les patients, et qu’il se chevauche fortement avec l’encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique (EM/SFC).

Trois ans après le début de la pandémie de COVID-19, l’existence d’un long COVID est quelque chose dont nous sommes tous conscients. Mais ce que ressentent ceux qui en souffrent peut être plus difficile à cerner.

Les symptômes les plus courants, selon l’OMS, sont la fatigue, la difficulté à respirer/l’essoufflement, les douleurs thoraciques, les douleurs musculaires et les problèmes de mémoire, de concentration et de sommeil, entre autres. En pratique, ces symptômes peuvent signifier que les personnes atteintes d’un long COVID peuvent être incapables de faire de l’exercice ou même de marcher autant qu’elles le faisaient auparavant, ne sont pas capables d’effectuer des tâches de base aussi facilement qu’elles le pouvaient auparavant, ont du mal à conserver leurs pensées ou leurs souvenirs, et même lutte pour sortir du lit.

Dans le projet Long COVID Mode, ces symptômes se manifestent par des modifications de jeu qui peuvent être téléchargées sur le site Web du projet, puis appliquées au jeu lui-même.

Les effets varient selon le jeu auquel vous jouez.

Par exemple, dans Elden Ring, le joueur sera toujours 25% plus lent, aura une régénération d’endurance plus lente au combat, aura du mal à toucher des cibles avec des sorts et des flèches et aura du mal à se tenir debout après un repos.

Ils peuvent également ressentir d’autres symptômes aléatoires, notamment une intolérance à l’effort, où le joueur est obligé de s’arrêter de bouger pendant 3 à 5 secondes ; l’indigestion, où la guérison blesse le joueur ; et le malaise post-effort (PEM), qui rend le joueur épuisé et étourdi pendant quelques secondes, entre autres symptômes.

« Je pense que c’est une façon créative de sensibiliser, et nous voulions entreprendre un tel projet parce que nous pensons que faire un mod à ce sujet peut certainement aider les gens à mieux comprendre le sujet, tout en profitant de l’un de leurs jeux préférés d’une manière stimulante. « , a déclaré Garden of Eyes, l’un des moddeurs qui ont aidé à créer le projet, dans le communiqué.

Dans The Witcher 3, l’un des impacts du jeu en mode COVID long est quatre étapes d’effort : fatigue, épuisement, myalgie et PEM, qui rendent chacune progressivement le jeu plus difficile. Dans Minecraft, certains des effets des mods incluent le joueur ne pouvant pas rester sous l’eau aussi longtemps et éprouvant une brève immobilité après des mouvements rapides pour montrer l’impact de l’essoufflement.

Les développeurs ont choisi les trois jeux qu’ils ont choisis non seulement en raison de leur popularité, mais aussi parce qu’ils couvrent un large éventail de tranches d’âge, de sorte que le message puisse être ressenti plus largement, selon le communiqué.

Le projet a été lancé dans le monde vendredi, qui était la journée de sensibilisation ME/CFS, quelque chose que les concepteurs disent être délibéré.

« Nous voulons sensibiliser au Long COVID en tant que maladie neuro-immunologique grave et faire la différence pour les personnes touchées par cette maladie débilitante et d’autres syndromes infectieux post-aigus comme l’EM/SFC », Chantal Britt, co-présidente de Long COVID Europe , a déclaré dans le communiqué de presse. « Malgré le fait que ceux qui sont gravement touchés sont obligés de passer leur vie confinés à la maison ou même alités, ces maladies ont été banalisées, sous-financées et négligées par la recherche, la médecine et la société pendant des siècles. »

Long COVID Europe est un réseau de patients COVID longs en Europe, visant à sensibiliser à la maladie et à faire pression pour plus de recherche et de financement pour les traitements.