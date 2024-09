Vous avez Rizz ? Le cofondateur d’une nouvelle application de rencontres vous explique comment utiliser l’IA comme partenaire de matchmaking

NEW YORK (AP) — L’intelligence artificielle peut-elle être un ailier efficace ?

Roman Khaves, cofondateur et PDG de Rizz, le pense. L’application d’aide aux rencontres basée sur l’IA analyse les captures d’écran des conversations que vous avez sur d’autres plateformes – de Tinder à iMessage – et élabore des suggestions de réponses. Rizz a accumulé des millions de téléchargements depuis son lancement en 2022, et de plus en plus de concurrence émerge également sur la scène des rencontres depuis.

Khaves a récemment parlé avec l’Associated Press de la demande pour ce type de plateforme, de la manière dont l’IA est utilisée pour établir des relations en personne et des garde-fous nécessaires pour intégrer la technologie de l’IA dans une partie aussi intime de nos vies. L’entretien a été édité pour plus de clarté et de longueur.

Q : Comment fonctionne Rizz ?

R : Rizz est un assistant de rencontre IA. Si vous êtes coincé dans une conversation ou si vous ne savez pas comment vous lancer sur une application de rencontre, vous pouvez sortir Rizz et télécharger une capture d’écran d’un profil ou d’une conversation particulière avec laquelle vous rencontrez des difficultés sur cette autre plateforme. Il vous proposera des tonnes de réponses suggérées, ainsi qu’une stratégie sur la manière dont vous pourriez démarrer la conversation ou répondre à certaines choses.

Plus vous utilisez Rizz, plus il comprend le type de réponses que vous aimez. Et cela entraîne le modèle à s’améliorer au fil du temps.

Q : Pourquoi lancer ce genre d’application ?

R : Il y a trois ans, je me suis retrouvée coincée au milieu de conversations sur des applications de rencontres. Parfois, je prenais une capture d’écran pour l’envoyer à certains de mes amis et je disais : « Hé, qu’est-ce que je dois dire ensuite ? » Et nous savions qu’il devait y avoir une meilleure solution.

Dès que ChatGPT est arrivé sur le marché, nous avons lancé Rizz. Nous avons intégré la technologie API à notre produit pour rendre cela possible. Et nous avons constaté une traction immédiate. Nous avons enregistré plus de 7,5 millions de téléchargements à ce jour, soit une croissance d’environ 30 % d’un mois à l’autre, depuis le lancement en 2022. Il existe une demande évidente pour ce type de produit.

Q : Qui sont vos plus grands concurrents ?

R : Je dirais qu’au moins 40 % de nos captures d’écran et de nos conversations proviennent d’applications de messagerie comme iMessage et Instagram. Nous recevons beaucoup d’Instagram, qui est selon moi la plus grande application de rencontre au monde aujourd’hui. Instagram a récemment ajouté une fonction d’IA qui peut vous donner différentes variantes de la façon de reformuler un message, comme des suggestions plus drôles ou spirituelles.

Donc, pour l’instant, Instagram est un concurrent de taille. Tinder a également proposé des applications d’ouverture. C’est toujours très différent de ce que nous faisons – nous allons plus loin et nous donnons aux utilisateurs une stratégie – mais je pense que ce sont les plus gros concurrents, ainsi que ChatGPT. Et il existe de nombreuses applications similaires maintenant et de nouvelles apparaissent chaque jour.

Q : Que diriez-vous aux personnes qui s’inquiètent de l’arrivée de l’IA dans leur vie amoureuse ? Où faut-il mettre en place des garde-fous ?

R : Nous n’essayons pas de remplacer les relations humaines. Nous essayons simplement d’aider les gens à se rendre à un rendez-vous, car c’est difficile. Beaucoup de gens ne savent même pas comment démarrer une conversation en ligne, et je pense que l’IA contribue à renforcer cette confiance.

Cependant, la confidentialité et le contrôle sont essentiels dans ce nouveau monde de l’IA. Nous aurions pu concevoir Rizz de manière très différente. Nous aurions pu faire en sorte que Rizz réponde automatiquement ou se connecte aux applications de rencontre, mais nous ne faisons rien de tout cela. Tous les utilisateurs contrôlent exactement ce qui est envoyé à leur partenaire. Et nous allons continuer à développer en gardant ces priorités à l’esprit.

Q : Quelle est la prochaine étape pour l’IA et les rencontres ?

R : De nombreuses grandes entreprises de rencontres réfléchissent à la manière d’exploiter l’IA pour améliorer les relations humaines dans ce domaine aujourd’hui. C’est également ce que nous avons entrepris de faire et nous continuons à nous améliorer.

Rizz est actuellement conçu pour vous aider à quitter les applications de rencontre le plus rapidement possible. Ensuite, nous voudrons peut-être vous aider au-delà du premier rendez-vous, peut-être avec des idées de rendez-vous futurs ou quelque chose comme des idées de cadeaux d’anniversaire. Il s’agit vraiment d’accompagner l’utilisateur tout au long de son parcours.

Wyatte Grantham-Philips, Associated Press