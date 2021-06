L’Irlande est notoire Conor McGregor a juré de détruire son rival Dustin Poirier lors du prochain événement principal de l’UFC 264 le 10 juillet à Las Vegas. Plus tôt cette année en janvier, Poirier a éliminé McGregor lors de leur deuxième rencontre lors de l’événement principal de l’UFC 257. L’artiste martial mixte américain est devenu le premier combattant de l’UFC à assommer la brute irlandaise. L’événement principal a été défini et un décideur sera défini dans la trilogie et McGregor a averti Poirier qu’il avait « réveille la bête ».

Déclarant à Fox Sports que « toutes les billes sont en jeu », l’Irlandais a déclaré qu’il était confiant et concentré sur le combat contre le combattant américain de MMA. En 2014, les deux combattants se sont rencontrés pour la première fois où McGregor a pris le dessus. Cependant, la vengeance était au rendez-vous lorsqu’un Poirier engagé a éliminé l’Irlandais au troisième tour, époustouflant le monde entier. C’était l’événement dont on a le plus parlé en ligne et ce n’était que justice d’avoir un troisième et dernier combat.

Les fans et les bookmakers attendent avec impatience la bataille finale entre les deux gauchers et McGregor cherche à se racheter à ce stade. Les fans ont été plongés dans une frénésie après que l’UFC ait abandonné la bande-annonce du choc McGregor vs Poirier III.

Alors que Poirier n’a pas encore réagi à l’affrontement, McGregor a demandé au combattant américain de MMA de » dire ses prières « , car l’Irlandais ne ménagera aucun effort lors de l’affrontement final entre les deux combattants.

La dernière victoire de McGregor à l’UFC était contre Donald ‘The Cowboy’ Cerrone où le ‘Notorious’ a gagné par KO. Cependant, le combat contre Poirier a vu le marteau américain McGregor, débarquant des frappes solides à l’Irlandais, laissant la superstar hébétée.

De retour dans l’octogone en juillet, McGregor est connu comme le « Notorious » pour ses compétences de combat irlandais brutales et ses bavardages. On sait que McGregor irait jusqu’au bout pour jouer à des jeux d’esprit avec son adversaire avant d’entrer dans l’octogone. Une victoire pour l’un ou l’autre combattant leur donnerait la chance d’être le prétendant numéro un pour un tir au titre UFC Lightweight, qui est actuellement détenu par Charles Oliveira.

Une victoire pour McGregor remettrait l’Irlandais au sommet de son art, tandis que pour Poirier, cela signifierait l’opportunité d’ajouter un autre exploit à ses plumes en prenant le dessus sur le célèbre Irlandais une fois de plus.

La bataille fera sûrement ressortir le meilleur des deux combattants et de nouveaux mouvements et frappes sont attendus dans ce combat, car les deux combattants ont déclaré avoir étudié les mouvements et les combinaisons de l’autre.

Le 10 juillet décidera du vainqueur de cette trilogie épique alors que McGregor affronte Poirier au T-Mobile Arena de Las Vegas lors de l’UFC 264.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici