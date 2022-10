Vous avez répété ? L’épisode ‘Dark’ House of The Dragon oblige les fans à trouver les bons paramètres de luminosité

House of the Dragon épisode 7 a été diffusé et la plate-forme de médias sociaux Twitter est remplie de réactions mitigées. Bien que peu aient trouvé l’épisode intéressant, en particulier la fin, nombreux sont ceux qui n’ont aucune idée de ce qui s’est passé. Il y avait des moments dans les derniers épisodes où les scènes de dialogue ou de vol de dragon étaient laissées dans le noir et les personnages restaient flous.

Cette fois, après des funérailles presque à la hauteur de votre mariage Westerosi moyen en termes de drame, la princesse Rhaenyra (Emma D’Arcy) a eu le sentiment qu’elle devait renforcer sa position. Sa relation avec la reine Alicent est maintenant pire que jamais. De plus, son vieux père se rapproche de la mort. Rhaenyra est consciente que lorsque le roi Viserys (Paddy Considine) sera hors de vue, sa prétention au trône de fer sera menacée par les enfants d’Alicent.

C’est alors qu’elle lance l’idée de se marier avec son oncle. Cependant, le problème est le suivant : Rhaenyra a déjà un mari, Laenor Velaryon (John MacMillan). Pour qu’elle puisse se remarier, il faut qu’il soit mort.

Cependant, pour ceux qui n’ont pas pu comprendre, ils se sont fait un devoir de se tourner vers Twitter et d’exprimer leur frustration à ce sujet. « j’adore la télé ! j’adore le regarder et le voir et juste regarder cet écran et voir toutes les choses sur cet écran hoo boy c’est tellement amusant », a commenté un utilisateur de Twitter. Voici quelques tweets :

J’adore le compte HBO ayant une réponse pré-écrite aux commentaires “Dieu putain, personne ne peut voir de la merde dans votre émission, il fait trop sombre” pic.twitter.com/Rl986GMlig – Brandon Hardin (@hardin) 3 octobre 2022

Moi essayant de voir ce qui se passe dans cet épisode sombre de #HouseOfTheDragon #hotd pic.twitter.com/y7L8eu0gfE -Mark🇮🇪 (@Mark_Flood11) 3 octobre 2022

Puis-je avoir un peu de lumière dans cet épisode ? #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/wM9wqy9vOT – Nellie (@NellieWatches) 3 octobre 2022

Je comprends que les show runners veulent transmettre “des conneries sournoises arrivent la nuit” pic.twitter.com/8ZBz078XwH — mofempee (@mofempee) 3 octobre 2022

#HOTD les épisodes d’éclairage ont été atroces comme nous le savons et certaines scènes ne sont pas prises comme elles ont été écrites ou même appréciées à cause de cela, donc je vous demande de faire passer le mot et d’utiliser #HBOFixTheLighting #HBOWeWantLight dans vos plaintes CAUSE QU’EST-CE QUE C’EST? pic.twitter.com/zKLs91Nl4m – Portrait rose (avocat de Daemon Targaryen) (@PinkPortrait) 3 octobre 2022

HOUSE OF THE DRAGON continue la tradition classique de Thrones de rendre un épisode si sombre qu’il est presque impossible à regarder pic.twitter.com/g1IXPlG6Nl – Brendan Hodges (@metaplexmovies) 3 octobre 2022

la vraie question ici est qu’est-ce que miguel sapochnik a contre l’éclairage ??? pic.twitter.com/tjf8KrGnaJ —j || spoilers chauds (@INEJSKNlVES) 2 octobre 2022

Le dernier épisode a fait un saut de 10 ans dans le temps. Vous pouvez regarder la série sur Disney + Hotstar. Dans l’épisode, les fans ont eu un petit chagrin car certains des acteurs auxquels ils se sont habitués au cours des cinq derniers épisodes ont changé. Au début du dernier épisode, Rhaenyra donne naissance à son troisième enfant. Aucun de ces enfants n’a été engendré par son mari Laenor (maintenant joué par John Macmillan). Main du fils aîné du roi Lyonel Strong, Harwin, actuel commandant de la Garde de Nuit, les a tous engendrés.

