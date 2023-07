« Vous avez rendu l’Inde fière » – Nita Ambani salue Jyothi Yarraji pour l’histoire des scénaristes aux Championnats d’Asie d’athlétisme

Jyothi Yarraji, de la Fondation Reliance, a marqué l’histoire avec style lors des 25e Championnats d’Asie d’athlétisme en devenant le premier Indien à remporter l’or au 100 m haies aux championnats continentaux de Bangkok, en Thaïlande.

Malgré les conditions pluvieuses, l’athlète de 23 ans a terminé la course en seulement 13,09 secondes pour décrocher la première médaille d’or pour l’Inde aux Championnats asiatiques d’athlétisme en cours.

Seule femme indienne de l’histoire à avoir couru en dessous de 13 secondes dans cette épreuve, Jyothi a devancé ses adversaires japonaises dans une photo-finish. Elle était entrée dans la compétition en tant que favorite, après avoir été la femme la plus rapide d’Asie cette année.

La félicitant pour cette réussite, Mme Nita M. Ambani, fondatrice et présidente de la Fondation Reliance, a déclaré : « Mes plus sincères félicitations à notre athlète de la Fondation Reliance, Jyothi Yarraji, pour être devenu le premier Indien à remporter l’or au 100 m haies aux Championnats asiatiques d’athlétisme en cours. aujourd’hui. Vous avez montré le pouvoir du courage et de la détermination associés à un degré extrêmement élevé de compétence et de finesse. »

« Vous avez rendu le pays fier et vous êtes une source d’inspiration pour tous les athlètes en herbe et les jeunes filles qui rêvent de devenir grands dans le sport. »

« Nous, à la Fondation Reliance, sommes immensément fiers de la réussite de Jyothi et réitérons notre engagement à inciter nos jeunes à faire du sport et à suivre leur passion. Nous souhaitons à notre contingent indien et à nos athlètes de la Fondation Reliance aux jeux plus de succès et plus d’événements record. Puissiez-vous continuer à aspirer et à inspirer ! Vous avez rendu le pays fier et vous êtes une source d’inspiration », a déclaré fièrement Mme Ambani.

S’exprimant après la finale, Jyothi Yarraji a exprimé sa joie de se qualifier pour les Championnats du monde.

« Je suis satisfait de la constance dont j’ai fait preuve dans mes courses récemment. Je m’attendais à une compétition de la part des sprinteurs japonais, mais je n’ai pas beaucoup pensé aux médailles, je me suis plutôt concentré sur la réalisation d’un bon temps. »

Jyothi a été un interprète constant au 100 mètres haies. En 2022, elle a décroché l’or à la rencontre internationale d’athlétisme de Chypre avec un temps de 13,23 secondes. Et plus tard cette année-là, elle est arrivée première du 100 m haies aux Championnats nationaux ouverts d’athlétisme de 2022 alors qu’elle n’a pris que 12,82 secondes pour terminer la course.

« En étant cohérent avec les temps inférieurs à 13 secondes, je suis maintenant confiant quant à la réalisation de mes objectifs de temps constants inférieurs à 12,9, 12,8 et 12,7 secondes dans un avenir proche », a déclaré un Jyothi ravi.

Elle sera ensuite en action dans l’épreuve du 200 m aux Championnats asiatiques d’athlétisme.