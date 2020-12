Dans les termes les plus simples, « Kane » est raconté en flashback commençant par la mort de son remplaçant de Hearst, Charles Foster Kane (joué par Welles), qui dans la première scène est montré en train de prononcer un mystérieux mot mourant: « Rosebud. » Ensuite, un fac-similé sophistiqué d’une actualité donne un aperçu de la vie de Kane, abordant les jalons (sa richesse soudaine dans l’enfance après que sa mère ait acquis un puits de mine supposément sans valeur; son premier mariage avec la nièce d’un président; le scandale qui a fait dérailler ses ambitions de gouverneur) cela indique aux téléspectateurs ce qu’il faut regarder plus tard, car ce qui suit ne sera pas strictement linéaire.

Avant que sa réputation de plus grand film de tous les temps ne soit cimentée, et même avant sa sortie, «Citoyen Kane» (1941) était un paratonnerre. Son réalisateur pour la première fois, Orson Welles, déjà connu pour ses innovations théâtrales et radiophoniques, s’était rendu à Hollywood au milieu de la vingtaine sur une vague d’anticipation. En faisant ses débuts avec un portrait à peine voilé du magnat du journal William Randolph Hearst, il avait choisi une cible qui pouvait garantir que le film serait évité dans la presse. «Kane» n’avait même pas ouvert quand Louis B. Mayer, le chef de production de MGM, a élaboré un plan pour rembourser RKO, le studio du film, et faire détruire le négatif.

Chaque nouvel associé de Kane déclenche une série de flashbacks, et il est toujours intéressant de rechercher où le personnage narrateur est positionné dans ces scènes, ce qui souligne parfois la perspective subjective. Les flashbacks sont globalement mais pas strictement chronologiques, de sorte que les souvenirs écrits de Thatcher (George Coulouris), le banquier devenu le tuteur du jeune Kane, peuvent se terminer en 1929, lorsque l’empire des journaux de Kane subit un revers lié au crash, et le film peut doubler. retour, dans un flashback relaté par Bernstein (Everett Sloane), directeur général de Kane, au premier jour de son patron à la rédaction de son premier article. L’histoire de la deuxième épouse de Kane, Susan Alexander Kane (Dorothy Comingore), et ses débuts désastreux en tant que chanteuse d’opéra est d’abord racontée par l’ami de Kane, Jed Leland (Joseph Cotten), puis revisitée du point de vue de Susan. Peu de films ont mêlé de manière aussi fluide les exigences du personnage et de l’histoire ou changé les perspectives de manière aussi adroite et économique. Rien n’est jamais flou.

Visuels

L’utilisation des ombres et des angles bas par Welles a conduit certains observateurs à classer «Citizen Kane» comme un film noir. Mais son dispositif photographique le plus célèbre est la mise au point profonde, une technique qui permet de voir clairement le premier plan et l’arrière-plan en même temps, et qui est devenue étroitement associée à Gregg Toland, le directeur de la photographie du film.

Par exemple, un certain nombre de plans avec une mise au point profonde montrent des personnages au premier plan discutant du sort de Kane alors que Kane – inconscient ou impuissant – est vu en arrière-plan. Cela se produit tôt lorsque la mère de Kane (Agnes Moorehead) signe la garde de Thatcher, et Kane, enfant, est vu dans une fenêtre lointaine jouant dans la neige. Cela arrive quelques minutes (et 58 ans) plus tard, dans la scène de 1929, lorsque Kane est contraint de céder la propriété des journaux à Thatcher. Lorsque Kane célèbre son acquisition complète du personnel d’un journal rival, The Chronicle, Jed remet en question la fidélité des journalistes à la marque de muckraking de Kane. «Il y a toujours une chance, bien sûr, qu’ils changent M. Kane, sans qu’il le sache», dit-il à Bernstein, alors que Kane danse en arrière-plan, inconscient de leur conversation.

Welles a tellement apprécié les contributions de Toland qu’il a mis les crédits cinématographiques et de réalisation sur la même carte de crédit. Mais il convient également de prêter attention aux effets optiques et au montage du film, en particulier à ses transitions magiques. (L’éditeur était Robert Wise, le futur réalisateur de «The Sound of Music».) La séquence d’ouverture utilise une série de dissout pour rapprocher les téléspectateurs de la salle éclairée de Kane à Xanadu, son vaste domaine. Dissout qui montre le traîneau abandonné du jeune Kane recouvert de neige se termine sur du papier d’emballage contenant un nouveau traîneau, un cadeau de Noël. Plus tard, une photographie du personnel du journal The Chronicle se dissout dans le personnel photographié – cette fois à l’emploi de Kane’s Inquirer, Kane se présentant soudainement devant eux. Dans d’autres scènes, comme lorsqu’un machiniste tient son nez devant le chant de Susan, plusieurs plans ont été combinés pour paraître continus.