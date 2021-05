Vous avez regardé la vidéo virale des Lions de Gir après le cyclone Tauktae? Voici la vraie histoire derrière tout ça

Plus tôt cette semaine, le cyclone Tauktae a martelé certaines parties du Gujarat et fait des ravages dans l’État, laissant la population dévastée. Au milieu de ce chaos, une vidéo de lions asiatiques a été largement partagée sur les réseaux sociaux et a reçu une attention massive sous forme de vues. La vidéo, montrant des lions marchant dans une zone humide, aurait été celle de la forêt Gir de l’État. Le secrétaire en chef supplémentaire du Département des forêts et de l’environnement du Gujarat, le Dr Rajiv Kumar Gupta, était également l’un de ceux qui ont partagé le clip en ligne. La légende expliquait qu’à la suite du cyclone Tauktae, les lions étaient complètement en sécurité dans la forêt de Gir. Quelques heures après la publication, il a retiré le clip du compte et a émis une clarification le matin du 22 mai.

Le clip a été supprimé car il a été révélé que la vidéo avait en fait été tournée dans la réserve sud-africaine de Mala Mala. C’est l’une des plus grandes et des plus anciennes réserves privées d’Afrique du Sud, qui avait partagé les images sur leur compte Instagram en février. Malgré la clarification du Dr Gupta selon laquelle la vidéo n’a pas été tournée au Gujarat, elle continue d’être partagée et vue sur les réseaux sociaux.

Voici la vidéo qui circule:

Jetez un œil aux images originales partagées par la réserve sud-africaine de Mala Mala:

Partageant une note d’excuses rédigée par le PCCF (Wild Life) Shyamal Tikadar, le Dr Gupta a déclaré que les désagréments et la confusion causés sont sincèrement regrettés et il a assuré qu’il ferait «une double prudence» avant de partager quoi que ce soit à l’avenir.

Il est regrettable qu’une mauvaise vidéo ait été postée avec la déclaration de sécurité du Lion dans le paysage Gir.PCCF (Wild Life) Shyamal Tikadar s’est excusé pour sa défaillance et son indiscrétion.Les inconvénients et la confusion causés sont sincèrement regrettés avec l’assurance d’une double prudence à l’avenir. pic.twitter.com/ibs6n31LCU– Dr Rajiv Kumar Gupta (@drrajivguptaias) 21 mai 2021

Dans la note d’excuses, Tikadar avait accepté d’avoir partagé la vidéo avec le Dr Gupta. Dans la note, au nom de l’aile de la faune du département des forêts du Gujarat, Tikadar a assuré qu’après le cyclone, la plupart des lions du paysage Gir ont été suivis et retrouvés en sécurité.

