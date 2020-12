Vous avez reçu un cadeau des Fêtes par la poste – un scénario assez courant lors d’une pandémie lors d’une rencontre en face à face n’est, dans de nombreux cas, pas une option.

Vous ouvrez le paquet et voyez un cadeau bien pensé à l’intérieur. Mais quelque chose ne va pas. Vous recherchez la boîte plusieurs fois, mais elle n’est tout simplement pas là – la note de cadeau indiquant qui l’a envoyée.

Nous admettons que, compte tenu de ce qui se passe dans le monde, il s’agit d’une crise plutôt modeste. Mais cela peut être gênant. Envoyez-vous un SMS à quelques personnes et demandez-vous si elles l’ont envoyé? Ils peuvent se sentir mal de ne pas envoyer de cadeau s’ils ne l’ont pas fait. Un appel téléphonique est-il plus poli? Le publiez-vous sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse le voir?

Nous avons interrogé certains experts sur la meilleure marche à suivre.

Elaine Swann est la fondatrice de la Swann School of Protocol, basée en Californie, et a écrit plusieurs livres d’étiquette, dont son plus récent «Let Crazy Be Crazy». Elle enseigne l’étiquette depuis 1997 aux professionnels, aux adolescents et aux enfants.

Jacqueline Whitmore, fondatrice de la Protocol School of Palm Beach en Floride, travaille dans le secteur depuis 1998 et propose des cours d’étiquette aux particuliers et aux entreprises. Elle est également un auteur publié de livres comme «Prêt pour le succès: maîtriser les quatre qualités qui distinguent les professionnels exceptionnels».

«L’étiquette est une question de bon sens», a déclaré Whitmore. «Honnêtement, c’est la meilleure politique. L’étiquette se résume à la gentillesse et à la courtoisie – l’art de mettre les autres à l’aise.

Voici les conseils de Swann et Whitmore sur la façon de gérer la situation potentiellement délicate consistant à demander si quelqu’un vous a envoyé un cadeau.

Vous recevez un cadeau par la poste, mais vous ne savez pas de qui il provient. Quelle est la première chose à essayer?

Whitmore conseille d’appeler l’entreprise à partir de laquelle il a été envoyé et de voir si elle peut vous donner des informations sur l’expéditeur.

«Il y a un numéro de suivi sur chaque colis qui sort», dit-elle. «Je ne le publierais pas sur les réseaux sociaux pour que tous vos amis puissent le voir. Cela peut provenir de votre arrière-grand-mère de l’Iowa qui n’a pas de médias sociaux. «

Il s’avère que l’entreprise ne peut pas vous dire qui l’a envoyé. Et maintenant?

Swann vous recommande de prendre un moment pour réfléchir à qui a pu envoyer ce cadeau. S’il a été envoyé à votre domicile et que seul un nombre limité de personnes possède votre adresse personnelle, il s’agit probablement de l’une de ces personnes. Si vous l’avez reçu au travail, c’est probablement quelqu’un qui ne fait pas partie de votre cercle intime.

Était-ce un cadeau personnel que seul un ami proche ou un membre de la famille aurait pu choisir pour vous? Ou est-ce quelque chose d’un peu plus générique comme une tasse ou une boîte de chocolats?

«Une fois que vous avez déterminé de quel groupe l’expéditeur appartient probablement, envoyez un message texte à ces personnes», a déclaré Swann.

Comment formuler mon texte pour éviter une conversation gênante?

Pour un texte personnel, gardez les choses claires et positives, a conseillé Whitmore.

«Je l’aborderais d’une manière qui semble très enthousiasmée par le cadeau», a déclaré Whitmore. «Quelque chose comme: ‘J’ai reçu ce superbe livre par la poste et il semble que vous et moi apprécierions tous les deux, mais il n’est pas accompagné d’un reçu de cadeau. L’AS-tu envoyé?' »

Si vous envoyez un message à plusieurs personnes, Swann formulerait son texte quelque chose comme ceci:

«Merci beaucoup à celui qui a envoyé ce merveilleux (incluez le nom du cadeau, vous pouvez même en inclure une photo). Il ne vient pas avec une note de cadeau, et j’aimerais pouvoir vous remercier personnellement. Faites-moi savoir si vous me l’avez envoyé. «

Si vous n’obtenez pas de réponse de ce groupe, « vous devrez élargir votre filet », a déclaré Swann.

Un e-mail utilisant un langage similaire serait approprié pour un cadeau probablement donné par des collègues, a déclaré Swann, et ne publierait à propos du cadeau sur les réseaux sociaux qu’en dernier recours.

Que dites-vous s’ils n’ont pas envoyé le cadeau?

Encore une fois, Whitmore recommande de garder les choses positives et brèves.

«Je dirais simplement quelque chose du genre:« Bon sang, je suis vraiment perplexe. Mais merci quand même. Cela ne fait jamais de mal de demander », dit-elle.

Swann accepte, conseillant de détourner la conversation du cadeau mystère et de se concentrer sur les bons souhaits.

«L’étiquette consiste à mettre les gens à l’aise», a déclaré Swann. «Vous ne voulez pas que ces gens se sentent mal de ne rien vous apporter. Il suffit de les remercier et de leur souhaiter bonne chance pour les vacances. Soyez bref, n’allez pas dans les détails et insistez davantage pour souhaiter à tout le monde de bonnes nouvelles »

Comment dois-je m’assurer que les cadeaux que j’envoie incluent une note indiquant de qui ils proviennent?

De nombreux formulaires de commande en ligne incluent un endroit où vous pouvez inclure un message cadeau. Recherchez cela lorsque vous expédiez un cadeau. Incluez votre nom et un bref message de vacances. «Tout ce que vous écririez sur une carte écrite à la main», dit Swann.

S’il n’y a pas de place pour laisser un message cadeau, Swann dit qu’il est approprié d’envoyer un SMS pour informer le destinataire qu’il recevra un cadeau de votre part. Incluez le service postal à partir duquel il est envoyé (FedEx, USPS, Amazon, UPS…) sans leur dire exactement de quoi il s’agit.

Un autre conseil sur l’étiquette des cadeaux de Noël?

Une carte de remerciement est toujours une chose polie à envoyer après les vacances, a déclaré Whitmore.

«Il est toujours bon d’envoyer une note de remerciement si vous avez reçu un cadeau ou si quelqu’un vous a hébergé», a-t-elle déclaré. «Cette période de l’année, je reçois tellement de plaintes de la part de gens qui ont traversé beaucoup de temps et de difficultés pour divertir leurs invités et ils ne reçoivent même pas de remerciements en retour.