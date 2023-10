Kari Lake a annoncé mardi sa candidature au siège du Sénat de l’Arizona actuellement occupé par Kyrsten Sinema, mais n’a pas perdu de temps pour attaquer ses adversaires.

Dans un article publié vendredi soir sur X (anciennement Twitter), Lake a critiqué son concurrent, le représentant démocrate sortant de l’Arizona, Ruben Gallego, pour sa prétendue conduite personnelle après que Gallego ait attaqué sa position sur l’avortement. «Ruben, tu as quitté ta femme alors qu’elle était enceinte de 9 mois. Peut-être que tu devrais laisser ça de côté », a répondu Lake.

Ruben, tu as quitté ta femme alors qu’elle était enceinte de 9 mois. Peut-être que tu devrais laisser ça de côté. pic.twitter.com/pAVA5Twmkq – Lac Kari (@KariLake) 14 octobre 2023

Lake répondait à une image publiée par Gallego lui attribuant une citation partielle, qui disait: « Et je pense que nous allons ouvrir la voie et fixer le cap à suivre par d’autres États. »

L’origine de la prétendue citation n’a pas été fournie dans l’image. Le seul contexte immédiat a été offert par la légende de Gallego : « Kari Lake est ‘incroyablement ravie’ d’interdire l’avortement. Elle est trop dangereuse pour l’Arizona. Lors de l’affrontement, aucune des deux parties n’a donné plus de contexte à la prétendue citation de Lake.

La réponse de Lake faisait référence au divorce de Gallego d’avec sa femme depuis six ans en 2016. À l’époque Gallego a annoncé son divorce imminent sur Facebook, Organismes de presse de l’Arizona a rapporté que Kate, alors épouse de Ruben, attendrait bientôt leur premier et unique enfant. Gallego et sa femme ont finalement divorcé en 2017, Gallego se remariant avec une autre femme, Sydney Barron, en 2021.

L’avortement a joué un rôle majeur lors des récentes élections, notamment lors des élections de mi-mandat de 2022. Depuis que la Cour suprême a statué dans Dobbs contre Jackson, qui a invalidé Roe contre Wade et a renvoyé la question de l’avortement aux États, l’avortement est devenu une question de plus en plus brûlante, en particulier dans les États du champ de bataille comme l’Arizona.

Un sondage réalisé juste avant les élections de mi-mandat de 2022 indiquait que l’avortement était un facteur de motivation pour 60% d’électrices, selon un sondage Economist/YouGov. De nombreuses initiatives électorales au Kansas, au Michigan et dans l’Ohio, considérées comme des référendums directs ou indirects sur l’avortement, ont entraîné la défaite du mouvement pro-vie. Beaucoup ont émis l’hypothèse que la question de l’avortement pourrait nuire aux relations des Républicains avec femmes de banlieue.

Des lacs site Web de la campagne note qu’elle s’oppose à une interdiction nationale de l’avortement, déclarant : « La loi de l’Arizona autorise actuellement les avortements jusqu’à 15 semaines, et Kari ne soutient pas une interdiction fédérale de l’avortement. L’avortement est, comme l’ont décidé les tribunaux, une question qui relève des États et non du gouvernement fédéral.

Le site Web de la campagne de Gallego a exprimé la position opposée, indiquant son soutien à une législation fédérale visant à recréer le droit à l’avortement dans la nation. « En tant que sénateur, Ruben continuera de défendre le droit de choisir, en commençant par renoncer à l’obstruction systématique visant à codifier la protection fédérale des personnes. Roe contre Wade », lit le site Web.



Sinema n’a pas encore officiellement déclaré sa candidature à la réélection à son siège et son site web ne décrit pas sa position sur l’avortement (ou sur toute question) avant les prochaines élections de 2024. Sinema a cependant introduit une législation bipartite avec les sénateurs Kaine, Murkowski et Collins pour codifier Roe c.Wade en droit.