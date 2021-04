Lundi, la personnalité de la télévision, le Dr Drew, a tweeté son opposition aux passeports vaccinaux COVID-19, disant: «Ces passeports vaccinaux séparent les gens et les privent de leur liberté de voyager à l’étranger. Les vaccinations sont importantes, et j’encourage tout le monde à se faire vacciner contre Covid, mais que ressentiriez-vous si les voyages internationaux exigeaient également d’autres vaccinations? »

Mardi, il est revenu – mais pour des milliers de personnes sur Twitter, cela semblait être une bonne question.

Ce n’est pas.

Alors que les passeports vaccinaux sont devenus le dernier point critique de la pandémie de COVID-19, la plupart des gens disposent déjà d’une forme de documentation attestant qu’ils ont été vaccinés contre certaines maladies. Et de nombreux experts en santé publique affirment qu’une telle preuve sera essentielle pour ramener la vie à la normale tout en prévenant de futures épidémies de COVID-19.

«Les gens souffrent depuis plus d’un an et veulent retrouver leur vie», a déclaré Lawrence Gostin, professeur de droit de la santé mondiale à l’Université de Georgetown, à BuzzFeed News. «Ils veulent aller au restaurant, voir des films, voyager pour voir leurs proches et retourner au travail. Les passeports de vaccins offrent une voie vers un retour plus rapide et plus sûr à une vie normale. »

À mesure que les vaccins sont de plus en plus distribués, la perspective de passeports vaccinaux contre le COVID-19 devient une réalité pour de nombreuses personnes. L’Union européenne devrait les lancer en juin. Israël, qui mène jusqu’à présent les principaux pays en matière de vaccins administrés, en a déjà introduit un. La Chine en a un aussi. Le Royaume-Uni débat de sa propre version. L’État de New York a introduit un «Pass Excelsior» volontaire qui montre une preuve de vaccination ou un test négatif pour l’accès aux événements sportifs, aux salles de concert et aux entreprises. Au moins huit grandes compagnies aériennes travaillent sur une version d’un passeport pour coronavirus, tout comme Walmart.

Plus de 64 millions de personnes, soit près d’un Américain sur cinq, ont jusqu’à présent terminé la vaccination contre le COVID-19.

Mais le gouvernement fédéral – y compris Anthony Fauci, chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses – a jusqu’à présent clairement indiqué qu’il ne dirigerait pas les efforts pour produire un passeport national pour les vaccins. Au lieu de cela, il s’efforce de rassembler les plus d’une douzaine de versions en cours de développement dans le secteur privé.

De nombreux dirigeants républicains se sont opposés à de telles mesures, suggérant qu’elles constitueraient une portée excessive du gouvernement. Vendredi, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé un décret interdisant l’utilisation des passeports de vaccination COVID-19 dans l’État. Dimanche, le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a déclaré à CNN qu’il s’était également opposé à eux. Mardi, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, s’est joint à eux.

«Le passeport est une bonne idée», a déclaré Howard Markel, pédiatre et historien médical, à BuzzFeed News. «La manière dont elle est devenue politisée est très inquiétante et difficile à comprendre pour les professionnels de la santé publique.»

Cette politisation a eu un impact réel. Un sondage récent a révélé que seulement 50% des résidents américains soutiendraient un document volontaire qui vérifie la vaccination.