Vous avez pris du poids lors du verrouillage? Voici comment vous pouvez perdre ces kilos en trop et vous remettre en forme

Le verrouillage du virus du coronavirus a eu des conséquences néfastes sur notre bien-être mental et physique. La période de quarantaine a été difficile pour les gens. Il y a une forte augmentation du nombre de personnes qui ont pris beaucoup de poids pendant la pandémie, en raison de nombreux défis et perturbations dans leur routine habituelle.

Un long travail à domicile contribuait à un mode de vie sédentaire où les gens devaient rester assis pendant des heures sans aucun mouvement. De plus, moins de sommeil, moins de stress, une mauvaise alimentation et une suralimentation ont également contribué à la prise de poids. Le fait que les gymnases soient fermés n’aidait pas non plus. La période de quarantaine a également entraîné un changement des états mentaux qui contribuaient à une alimentation émotionnelle et les gens avaient du mal à respecter leur routine de remise en forme.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens ont dû accumuler ces kilos en excès pendant le verrouillage du coronavirus, disent des experts. Ils attribuent un mode de vie sédentaire, le manque d’activité physique et de mouvement, de mauvaises habitudes alimentaires et le stress à être les coupables de la prise de poids.

«La prise de poids se produit lorsque votre apport calorique quotidien dépasse vos dépenses. La quantité de calories consommées quotidiennement pendant le verrouillage était très élevée. Les gens n’étaient pas habitués à consommer de la nourriture ensemble quotidiennement pendant une si longue période. Du thé du matin aux collations du soir, en passant par le petit-déjeuner, les déjeuners, les dîners et les collations ou desserts de fin de soirée, tous étaient préparés et consommés », explique le Dr Kiran Rukadikar, fondateur de DietQueen.

Elle ajoute: «Manger est un élévateur d’humeur et un soulagement du stress. Plus vous mangez, plus vous devenez heureux. Mais cela ajoute plus de problèmes à votre santé. Maintenant que nous maîtrisons la pandémie, il est de notre devoir de prendre soin de nous-mêmes. Alors que le monde entier revient à la normale, vous devriez aussi. »

Ces stratégies de perte de poids vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Suggéré par Sukhvinder Singh Saggu, chirurgien bariatrique, Apollo Spectra Delhi, voici quelques conseils essentiels pour combattre le renflement, rester en forme et mener une vie saine:

Essayez de vous déstresser

C’est un fait connu que le stress peut donner du fil à retordre à votre corps. De même, de nombreuses études suggèrent également que le stress peut favoriser la prise de poids. Si la raison de votre gain de poids est le stress, vous devez vous calmer. Il vous sera impératif d’améliorer votre résilience. Essayez de vous motiver et de vous soutenir lorsqu’une situation difficile survient. Vous pouvez vous déstresser en optant pour le yoga et la méditation. Vous pouvez également essayer des exercices de respiration qui vous aideront à vous calmer. Tu peux faire ce que tu veux. Écoutez simplement la musique pour vous détendre, danser, cuisiner ou faire du jardinage. Suivez une routine appropriée.

La journalisation peut être une bonne idée

Vous devrez noter tout ce que vous mangez, la quantité d’huile que vous utilisez ou ce que vous avez pendant vos collations. Oui, il est entendu que vos habitudes alimentaires doivent avoir disparu, il est donc essentiel que vous évitiez les fringales ou les émotions. Planifiez ce que vous aurez pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Si vous avez des envies de nuit, essayez de vous livrer à des options saines comme le yaourt, les craquelins, le makhana et essayez de boire beaucoup d’eau. Essayez de limiter les aliments indésirables, épicés, gras et transformés. Définissez les horaires de repas appropriés. Ne mangez pas votre dîner tard et dormez immédiatement. Le contrôle des portions est tout aussi important. Mangez beaucoup de fruits et légumes pour rester hale et copieux.

Se promener à la maison

Si vous travaillez à domicile et que vous devez parler au téléphone, essayez simplement de vous promener dans votre maison. Commun, après tout, ce sera bon pour vous, non? Essayez de vous fixer un objectif chaque jour et veillez à le compléter. Fixez-vous des objectifs plus petits. C’est le besoin de l’heure pour faire de l’exercice à la maison. Vous pouvez également faire d’autres activités telles que l’aérobic, la musculation ou la Zumba à la maison.

Mangez avec modération, réduisez les aliments frits et les sucreries riches en calories. Votre cuisine est le meilleur centre de perte de poids et le régime équilibré à la maison est le meilleur régime.