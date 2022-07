“Vous avez poignardé Boris dans le dos”: Rishi Sunak accusé de trahison lors des premières rafles à la direction des conservateurs

Rishi Sunak a été accusé d’avoir “poignardé Boris Johnson dans le dos” alors qu’il s’adressait aux conservateurs de base lors des premières rafles de membres dans la course pour remplacer le Premier ministre.

La foule de plus de 1 000 conservateurs a applaudi à la suggestion que M. Johnson devrait figurer sur le bulletin de vote aux côtés de son ancien chancelier et de sa rivale Liz Truss.

Mais M. Sunak a nié avoir trahi le Premier ministre alors qu’il était grillé lors de l’événement à Leeds. Au contraire, il a dit qu’il avait démissionné en raison de divergences sur la politique économique.

Répondant aux questions séparément sur scène au pavillon du centenaire de la ville, M. Sunak et Mme Truss ont nommé Margaret Thatcher comme leur Premier ministre préféré.

Mais s’inspirant des environs – à côté d’Elland Road, le domicile du Leeds United Football Club – Mme Truss a également nommé une autre figure de division des années 1970 comme guide: elle a déclaré qu’elle gouvernerait “dans l’esprit de Don Revie”.

Le regretté ancien manager de Leeds et de l’Angleterre était célèbre pour son approche impitoyable de la victoire à tout prix et a dit un jour “vous n’avez pas le droit d’être deuxième”.

Au moment peut-être le plus dramatique des deux heures de campagne électorale, M. Sunak a été confronté à un conservateur du nom de Matthew, du West Yorkshire, qui lui a dit : “Vous êtes un bon vendeur et vous avez de nombreux atouts, mais beaucoup de gens continuent à soutenez Boris Johnson qui a livré constamment dans des eaux dangereuses.

“Beaucoup de gens voient malheureusement que vous l’avez poignardé dans le dos. C’est l’homme qui a fait de vous un politicien de haut rang. Et certaines personnes ne veulent pas voir ça dans le numéro 10.”

M. Sunak a répondu en disant qu’il était devenu clair – tout en essayant de faire un discours conjoint avec son patron de l’époque – qu’il y avait “une différence d’opinion significative” entre les deux sur la direction économique du pays.

“Il est impossible que le Premier ministre et la chancelière ne soient pas rejoints en matière de politique économique, en particulier à un moment où l’économie est confrontée à de réels défis”, a-t-il déclaré. “Alors je n’avais pas le choix.”

Il a insisté sur le fait qu’il était “bien placé pour rassembler le parti, car j’ai déjà obtenu le soutien de tout le parti”.

Les deux prétendants ont fait grand jeu de leurs liens locaux. M. Sunak a déclaré que devenir député de Richmond, dans le North Yorkshire, en 2015 avait été “le plus grand honneur de ma vie”, tandis que Mme Truss a raconté son adolescence à Leeds en disant qu’elle se souvenait d’avoir acheté son premier disque – Whitney Houston – dans la ville.

Dans un clin d’œil apparent à la controverse déclenchée plus tôt dans le concours lorsqu’elle a semblé dénigrer son ancienne école Roundhay, elle a plaisanté: «J’espère qu’il n’y a pas de professeurs à moi dans le public. Et s’il y en a, je suis vraiment, vraiment désolé.

Mais plus tard, elle a doublé l’affirmation selon laquelle les élèves y avaient été abandonnés. “Je ne prétends pas que c’était une école d’évier”, a-t-elle déclaré. « C’était une moyenne complète à l’époque. Ce que je veux dire, c’est qu’au niveau moyen, sous les auspices du conseil municipal de Leeds, il y avait trop d’enfants qui ont pu quitter l’école sans l’éducation dont ils avaient besoin. L’enseignement était inégal… donc il y avait des enfants qui sont passés entre les mailles du filet.

Dans une tentative apparente d’établir un contraste avec sa rivale bien nantie et bien soignée, Mme Truss s’est vantée de son “cran, de sa détermination et de son franc-parler” et a ajouté: “C’est, mes amis, ce dont je pense que nous avons besoin maintenant dans Downing Street.”

Elle a reçu des applaudissements particuliers pour avoir promis de construire Northern Powerhouse Rail – une ligne qui relierait Leeds, Bradford et Manchester – et reconnu le fait que Leeds est la plus grande ville d’Europe occidentale sans système de transport urbain.

Dans un aveu surprise, elle a déclaré que le gouvernement avait eu tort de fermer des écoles pendant la pandémie de Covid-19. “Je pense que cela a causé beaucoup de tort aux enfants”, a-t-elle noté.

Pour sa part, M. Sunak a appelé à des réformes des systèmes scolaires et à se concentrer sur “l’excellence éducative” en ramenant les lycées s’ils sont élus.

« Il ne s’agit pas de consacrer plus d’argent au problème, il s’agit de réformer le système pour obtenir de meilleurs résultats. Et c’est ce que je ferais aussi avec l’éducation », a-t-il déclaré.

Et il a pris l’un de ses coups les plus durs à ce jour contre les plans de Mme Truss de 30 milliards de livres sterling de réductions d’impôts immédiates, qu’il considère comme inflationnistes.

Alors qu’elle dit que les plans sont entièrement chiffrés, il les a décrits comme une « virée – empruntant des dizaines et des dizaines de milliards de livres pour des promesses non financées ».

Et il a ajouté: “Je vais me battre avec acharnement pour l’argument selon lequel nous ne devrions pas hypothéquer l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants pour nous faciliter la vie aujourd’hui.”

Interrogé sur l’immigration clandestine, il a suggéré que le commerce avec certains pays devrait dépendre de leur acceptation de reprendre les demandeurs d’asile que le Royaume-Uni avait rejetés.

“Nous devrions faire en sorte que la politique étrangère soit liée aux personnes qui reprennent les demandeurs d’asile déboutés”, a-t-il déclaré. “Si nous allons commercer avec les pays sur une base préférentielle, si nous allons fournir de l’aide aux pays, ils ne devraient vraiment pas refuser de reprendre les demandeurs d’asile.”

Il a dit qu’il poursuivrait le plan actuel d’envoi des demandeurs d’asile déboutés au Rwanda.

Et il a défendu le fait de porter des tenues chères pendant la campagne électorale, en disant: “Il ne s’agit pas des chaussures que je porte ou du costume que je porte, il s’agit de ce que je peux faire pour ce pays.”

La réaction après l’événement est apparue mitigée.

Amanda Carter, conseillère au conseil municipal de Leeds, a déclaré qu’elle pensait que M. Sunak l’avait devancé. “Rien ne dérange Rishi”, a-t-elle déclaré. “Il peut fonctionner sous pression et, dans une crise du coût de la vie, c’est exactement ce dont nous avons besoin.”

Mais Elena Rose Bunbury – une membre des Jeunes conservateurs basée à Leeds – a déclaré que, même si elle ne savait toujours pas qui aurait son vote, elle avait été impressionnée par le sang-froid de Truss. “Elle était très sympathique, très réactive, elle a bien réagi au public”, a déclaré la jeune femme de 24 ans.