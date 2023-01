Vous avez plutôt bien fait. Maintenant, quel est votre plan ? – Section locale de Shaw

Une autre année …

Recommençons le jeu.

Une autre année …

Pour plus de la même chose?

Voilà. Une petite comptine pour vous lancer dans une nouvelle année. Désolé, mais cela reflète mon état d’esprit en ce moment.

Tout cela grâce à un cadeau que je me suis offert il y a un an. À ouvrir après Noël cette année. Une lettre à moi-même, tirée d’une enveloppe, mais je me suis beaucoup donné à déballer.

La lettre demande essentiellement “Eh bien, comment ça s’est passé ? Est-ce que 2022 était tout ce que vous espériez ? J’avais des attentes. Eh bien, plus comme des promesses que je me suis faites.

C’est une longue liste : faire des progrès dans le livre que j’écris, lire de la fiction et de la non-fiction aussi souvent que possible, apprendre quelque chose de nouveau ou rafraîchir ce que je sais, rester actif (“Ne laissez pas entrer le vieil homme”), et se coucher souvent en pensant : « Aujourd’hui était une bonne journée ».

Lonny Caïn

Il y a plus : avoir des conversations avec mes trois fils qui vont au-delà de “Bonjour, comment ça va ?” Dites à votre famille et à vos amis à quel point ils sont importants. Accordez au chagrin le temps dont il a besoin pour étreindre votre cœur – quand il le veut. Rencontrez et appréciez quelqu’un de nouveau. Et faire quelque chose de palpitant et un peu effrayant (probablement grâce à ma femme).

Je me suis aussi poussé à trouver des façons spéciales de remercier ma femme et mon partenaire dans la vie… d’être simplement là.

Je devrais intervenir ici et admettre que j’avais un double objectif en écrivant ces promesses et en les partageant avec vous il y a un an. Il y en avait pour moi, oui, mais aussi pour toi.

Quelques pistes de réflexion, peut-être. Des objectifs décents peut-être pour quiconque entre dans une nouvelle année. Et oui, ajoutez ou soustrayez comme vous le souhaitez.

Mais ici, je suis assis aujourd’hui, lisant ce que j’ai écrit et me sentant comme un enseignant notant un examen final. Comment ai-je fait? Et qu’en est-il de la nouvelle année ? (Lisez à nouveau cette comptine.)

Je pense que j’ai bien fait. Et je pourrais écrire beaucoup plus sur chacun de ces engagements envers moi-même. Mais je dois plonger plus profondément dans mes dernières pensées.

Je dois répondre à ces espoirs et souhaits d’il y a un an :

PREMIÈRE: “S’il vous plaît, dites-moi que le monde est plus sûr et que la famille et les amis sont à nouveau réunis… dans la même pièce.”

J’hésite à dire que le monde est plus sûr. L’année dernière, je me suis concentré davantage sur les problèmes de santé, mais nous avons toujours Covid plus la grippe et les enfants atteints d’un virus respiratoire grave (RSV).

Notre famille a également lutté contre la varicelle, deux jambes fraîchement cassées et d’autres problèmes de santé. Mais nous nous sommes réunis – du mieux que nous pouvions – dans la même pièce et avons ri fort et souvent. C’était en retard. Et grandement nécessaire.

ET: « Enfin, soyez honnête. … Dites-moi ce que j’ai besoin d’entendre… pour commencer une nouvelle année.

Me voici donc en train de réévaluer l’année mais aussi de faire face à la plus grande question : Et maintenant ? Que diriez-vous de la nouvelle année à venir? Quelle est la liste de souhaits maintenant ?

Voici ce que je me dis : Vas-y. Gardez le même plan. Mais soyez un peu plus agressif. Vous savez ce que je veux dire.

Maintenant, relisez cette comptine.

• Lonny Cain, rédacteur en chef à la retraite du Times à Ottawa, a également été journaliste au Herald-News à Joliet dans les années 1970. Son e-mail de paperasse est lonnyjcain@gmail.com. Ou envoyez un courrier au Times, 110 W. Jefferson St., Ottawa, IL 61350.