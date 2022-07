Vous avez plus de 50 ans et vous cherchez un emploi ? Voici ce qu’il faut savoir sur l’âge et le travail

Avec le marché baissier qui frappe durement les portefeuilles de retraite, les obligations aussi médiocres que les actions et l’inflation qui fait rage, ce qui semblait être un revenu de retraite assuré pourrait être davantage une chimère pour de nombreux Américains âgés qui avaient quitté le marché du travail ou prévoyaient de prendre leur retraite prochainement. La situation économique renvoie davantage de travailleurs à l’âge de la retraite sur le marché du travail. Une récente enquête CNBC a révélé qu’une majorité de retraités envisageraient de retourner au travail. Mais trouver le bon emploi n’est pas toujours facile.

De nombreuses entreprises n’offrent pas la flexibilité que de nombreux travailleurs âgés souhaitent plus tard dans la vie. La discrimination fondée sur l’âge est un autre facteur, 78 % des travailleurs âgés affirmant avoir vu ou subi une discrimination fondée sur l’âge au travail, selon les données de 2021 de l’AARP. C’est le niveau le plus élevé depuis 2003, lorsque l’AARP a commencé à suivre les données.

Pourtant, de nombreuses entreprises cherchent de plus en plus à attirer des travailleurs d’âge mûr, et pour cause. D’une part, le marché du travail est aussi serré qu’il l’a été depuis des décennies et il y a maintenant deux emplois ouverts pour chaque travailleur dans le pays, et les entreprises ont du mal à recruter et à retenir les talents. Les recherches de la société de planification des employés Homebase suggèrent que les personnes âgées sont plus engagées ; plus susceptibles d’avoir hâte de travailler; plus connectés à leurs entreprises ; et moins susceptibles d’envisager d’arrêter de fumer. Cela rend les travailleurs âgés particulièrement attrayants sur le marché du travail actuellement tendu, a déclaré Jason Greenberg, économiste en chef chez Homebase.

Voici quatre conseils pour aider les travailleurs âgés à trouver un employeur adapté aux aînés.

1. Identifiez les entreprises qui s’engagent à embaucher des travailleurs âgés

Commencez par ceux qui se sont publiquement engagés à uniformiser les règles du jeu pour les travailleurs âgés. Plus de 1 000 entreprises, dont Humana, Microsoft, Marriott International et McDonald’s, ont adhéré au Programme d’engagement des employeurs de l’AARP. Les entreprises éligibles ne doivent pas avoir fait l’objet de poursuites pour discrimination au cours des cinq dernières années. Ils doivent également accepter de recruter dans divers groupes d’âge et d’examiner toutes les candidatures de la même manière, quel que soit leur âge. L’AARP propose également un tableau des emplois pour aider à jumeler des candidats expérimentés avec des entreprises qui se sont engagées à avoir une base d’employés d’âge diversifié.

L’Institut ami des aînés a également certifie les entreprises qui sont considérés comme les meilleurs de leur catégorie pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus. Les candidats passent par un processus d’examen et de certification approfondi, qui comprend un engagement à “un emploi significatif, des opportunités de développement et un salaire et des avantages compétitifs pour les employés de plus de 50 ans”. La liste, mise à jour pour la dernière fois en avril, comprend Aetna, Home Depot, Macy’s, Starbucks et Wells Fargo.

Sachez simplement que ces listes peuvent changer et ne vous donnent pas une image complète, alors assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable sur toute entreprise que vous envisagez, a déclaré Lance Robertson, ancien secrétaire adjoint du département américain de la Santé et des Services sociaux pour Aging, qui est maintenant directeur chez Guidehouse, un fournisseur mondial de services de conseil et de services informatiques.

2. Cherche des indices dans les offres d’emploi

Les candidats plus âgés devraient consulter les offres d’emploi d’une entreprise, qui peuvent donner un aperçu de la culture de l’entreprise et si elles incluent vraiment l’âge, a déclaré Paul Lewis, directeur de la clientèle chez Adzuna, un moteur de recherche d’emploi en ligne. Les demandeurs d’emploi plus âgés devraient rechercher un langage indiquant spécifiquement que l’entreprise ne fait pas de discrimination en fonction de l’âge, a-t-il déclaré.

À l’inverse, les seniors doivent se méfier des entreprises qui utilisent le terme “digital native” dans une description de poste ou fixent un plafond sur le nombre d’années d’expérience comme exigence de poste, a déclaré Karina Hertz, directrice des communications stratégiques de l’AARP.

De plus, des sites Web comme LinkedIn, Facebook et Glassdoor peuvent être utiles pour trouver des ressources et des informations sur les pratiques d’emploi d’une entreprise, y compris son engagement envers les travailleurs âgés. Et parler aux employés actuels et anciens est également une bonne occasion de recueillir des informations, a déclaré Robertson.