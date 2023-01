Vous avez peut-être raté la “tactique de temporisation” de Newcastle United qui a laissé Fulham déchaîné – mais c’est du pur génie d’Eddie Howe

Le manager de Newcastle United, Eddie Howe, a sa place tactique cette saison – à la fois pendant que le ballon est en jeu et autrement.

Le chef de Toon a organisé une autre victoire ce week-end sur Fulham pour solidifier la place des Magpies dans le top quatre, mais avec l’affrontement en équilibre en première mi-temps, Howe et son assistant Jason Tindall ont semblé orchestrer un mouvement rapide pour acheter leur camp. un peu de temps et discutez rapidement avec l’équipe avant la pause.

Les Sports du ciel l’équipe l’a complètement raté – tout comme beaucoup de fans en fait dans le sol. Mais certains supporters aux yeux d’aigle ont remarqué qu’il se passait quelque chose de louche, le tout provenant de Nick Pope faisant une apparition glorieuse à la saison des Oscars…

La tactique de temps mort de Newcastle et Eddie Howe expliquée

Nick Pope reçoit un traitement pour Newcastle… ou est-ce qu’il? (Crédit image : OLI SCARFF/AFP via Getty Images)

Tout a commencé lorsque Newcastle a remporté un corner. L’assistant des Magpies, Tindall, a appelé le gardien de but Pope pour obtenir des instructions, qui a couru vers son filet pour regarder le coup franc. Dès que l’équipe locale a perdu le ballon, Pope s’est assis.

Le banc de Newcastle a ensuite fait signe à l’arbitre que son gardien de but avait besoin d’attention et le jeu s’est rapidement arrêté. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec Pope, cependant?

Les Ciel l’équipe de commentateurs, vous vous souvenez peut-être, notez que le gardien n’a eu relativement rien à faire tout l’après-midi, donc ils ne peuvent pas comprendre comment il s’est arrêté avec quelque chose de mal. Cela aurait pu être ce jogging vers le but… mais le remplaçant Martin Dubravka reste assis sur le banc, sans que personne ne lui dise de s’échauffer. De toute évidence, Howe et co. ne sont pas trop inquiets pour le n ° 2 anglais.

Pendant ce temps, les joueurs de Newcastle reçoivent désormais des consignes de Howe, avec 10 minutes d’avance, vers la 35e minute. Sauf Joelinton, qui traîne beaucoup plus près du petit groupe de Fulham.

L’attaquant de Newcastle Alexander Isak a trouvé la percée tardivement – ​​non pas que cela ait arrêté le jeu… (Crédit image : Stu Forster/Getty Images)

Est-ce une coïncidence si les Toon envoient l’une de leurs stars lusophones se tenir suffisamment près pour entendre l’équipe adverse et le Portugais Marco Silva ? Peut-être. Cependant, l’entraîneur de Fulham, Luis Boa Morte, était mécontent de Joelinton à ce moment-là. Oui, Boa est aussi portugais.

Tout une grande théorie du complot? Ou la meilleure tactique de temps mort que vous ayez entendue cette saison en Premier League ?

Ce n’est pas non plus là que le jeu s’est terminé. Vers la fin du match, le La BBC a rapporté (s’ouvre dans un nouvel onglet) que “Newcastle a dit aux officiels que Fulham avait 12 joueurs sur le terrain.” On a vu l’arbitre compter encore et encore les joueurs de Fulham, retardant les Londoniens furieux de l’ouest de reprendre le match à la recherche d’un égaliseur.

Méfiez-vous de ces pies embêtants. Comme le dit la bannière, ils ne sont pas là pour être populaires, ils sont là pour rivaliser…