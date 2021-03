Un smartphone est sans aucun doute le gadget le plus important que les gens utilisent dans le monde d’aujourd’hui. Des e-mails aux contacts, en passant par les données privées, en passant par des choses comme les banques et les cartes de crédit / débit – tout est sur le smartphone d’une personne. Naturellement, cela rend également la possession précieuse des smartphones – quelque chose qui doit être protégé par tous les moyens. Compte tenu de l’importance des smartphones dans notre vie quotidienne, des entreprises comme Apple et Google ont introduit des outils système comme Find My sur les systèmes d’exploitation mobiles, afin d’éviter la perte ou le vol de smartphones. Dans cet article, nous vous expliquerons comment éviter de perdre vos smartphones Android et iOS et effacer toutes les données, au cas où les utilisateurs ne pourraient pas récupérer leurs appareils.

Comment trouver un smartphone Android perdu

Pour trouver, verrouiller ou effacer un smartphone Android, les utilisateurs doivent être connectés avec un compte Google, être connectés à un réseau de données mobiles ou Wi-Fi, doivent être visibles sur le Google Play Store, doivent avoir leur emplacement les paramètres sont activés et leur paramètre Localiser mon appareil est également activé. Si toutes ces conditions préalables sont remplies, les utilisateurs de smartphones Android doivent se rendre sur android.com/find et se connecter à leur compte Google. Une fois connectés, les utilisateurs verront leur téléphone dans le coin supérieur gauche de l’écran. Si vous avez plusieurs téléphones avec le même compte, choisissez celui qui s’est perdu, il affichera des détails concernant l’autonomie de la batterie, la connexion Wi-Fi active, etc. Google affiche également l’emplacement approximatif du smartphone sur la carte. Les utilisateurs peuvent également voir le dernier emplacement connu, si le téléphone ne peut pas être trouvé à ce moment-là. Il existe une option permettant aux utilisateurs de jouer un son pendant cinq minutes afin de faciliter la recherche de leur combiné.

Si le téléphone se trouve dans une zone inconnue, les lecteurs sont avertis de ne pas essayer de récupérer eux-mêmes leur téléphone Android et sont plutôt invités à contacter les forces de l’ordre. Le Find My Phone affiche également le numéro IMEI du smartphone, au cas où un utilisateur aurait besoin de le fournir à la police. Il existe une option «Périphérique sécurisé» qui verrouille votre téléphone à distance et vous déconnecte de votre compte Google. Il existe également une option permettant d’afficher un message et un numéro de téléphone sur l’écran de verrouillage, afin de permettre au chercheur d’entrer en contact avec le propriétaire du smartphone.

Comment effacer les données sur un smartphone Android perdu

Pour effacer toutes les données sur un smartphone Android, les utilisateurs doivent sélectionner l’option Effacer l’appareil, qui supprime définitivement toutes les données de votre téléphone. Il est important de noter que Localiser mon appareil ne fonctionnera pas sur un smartphone une fois toutes les données supprimées. Si le smartphone est hors ligne, l’effacement commencera dès sa prochaine mise en ligne.

Comment trouver un iPhone perdu

Désormais, le processus de localisation d’un iPhone perdu est très similaire à celui d’Android. Find My iPhone d’Apple est simple à utiliser et permet aux utilisateurs de voir l’emplacement de leur iPhone perdu et de jouer un son sur le téléphone pour aider les utilisateurs à localiser leur iPhone. Pour activer toutes les fonctions de l’application, les utilisateurs doivent d’abord activer Localiser sur leur iPhone, avec les options Localiser mon iPhone, Localiser mon réseau et Envoyer la dernière position activées.

Pour localiser un iPhone perdu, les utilisateurs doivent se connecter à icloud.com/find et se connecter à leur compte Apple. Une fois les utilisateurs connectés, Find My d’Apple commence automatiquement à localiser l’iPhone et en quelques secondes, l’emplacement de l’iPhone apparaît sur la carte. Si un appareil est situé dans une zone inconnue, les utilisateurs sont invités à contacter les forces de l’ordre, qui peuvent demander le numéro de série du code IMEI de leur appareil. S’il y a plusieurs appareils liés au même identifiant Apple, les utilisateurs peuvent appuyer sur «Tous les appareils» en haut de la carte et sélectionner l’iPhone perdu dans le menu déroulant. Une boîte flottante apparaîtra dans le coin supérieur droit de l’écran, montrant une photo de votre iPhone, le nom de votre téléphone, la batterie restante, etc. Les utilisateurs peuvent jouer un son en cliquant sur le bouton Lire le son. Cela fera vibrer l’iPhone et émettra un bip qui deviendra progressivement plus fort.

Comment effacer les données sur un iPhone perdu

Pour effacer à distance toutes les données d’un iPhone, les utilisateurs doivent accéder à la fenêtre flottante de la page Find My et cliquer sur le bouton Effacer l’iPhone. Un message contextuel vous demandera une confirmation, en cliquant sur «Effacer», toutes les données d’un iPhone seront supprimées.