Vous avez manqué un crédit d’impôt de l’année dernière ? Comment réclamer de l’argent avant le 15 novembre

Les personnes qui ne produisent généralement pas de déclaration de revenus disposent d’un nouveau moyen de demander un crédit d’impôt fédéral destiné aux travailleurs à revenu faible à modéré, qui a été temporairement rendu plus généreux l’année dernière. GetCTC.org, un outil de déclaration simplifié, a été mis à jour mercredi pour inclure le crédit d’impôt sur le revenu gagné. La crédit d’impôt sur le revenu maximum que vous pouvez demander pour l’année d’imposition 2021 est de 1 502 $ si vous n’avez pas d’enfants admissibles, ce qui passe à 6 728 $ si vous avez trois enfants ou plus. Pour être admissible, votre revenu brut ajusté pour l’année doit se situer dans certains seuils. Le site permet déjà aux gens de soumettre leurs informations pour demander le crédit d’impôt élargi pour enfants, d’une valeur allant jusqu’à 3 600 $ par enfant éligible, ainsi que le troisième chèque de relance, qui s’élevait à 1 400 $ par personne. En savoir plus sur les finances personnelles :

La législation a élargi l’accès aux crédits de l’ère de la pandémie

Les trois crédits faisaient partie du plan de sauvetage américain, qui a été promulgué en 2021. La législation a rendu le crédit d’impôt pour enfants pour l’année plus généreux, pour un total de 3 600 $ par enfant de moins de 6 ans et 3 000 $ par enfant de 6 à 17 ans, contre 2 000 $ par enfant. Des versements anticipés allant jusqu’à 300 $ par mois pour les enfants de moins de 6 ans et 250 $ par mois pour les moins de 18 ans ont également été déployés l’année dernière. Mais les bénéficiaires devaient remplir des formulaires fiscaux pour réclamer le reste des sommes qui leur étaient dues.

Le crédit d’impôt élargi pour enfants est également devenu entièrement remboursable, ce qui a permis aux familles à faible revenu ou sans revenu de le réclamer. De même, l’admissibilité au crédit d’impôt sur le revenu du travail a également été élargie. Davantage de travailleurs sans enfant peuvent prétendre le crédit 2021. La tranche d’âge des travailleurs admissibles a également été élargie pour inclure les jeunes adultes de 19 à 24 ans et ceux de 65 ans et plus. De plus, les plafonds de revenu pour se qualifier ont également été relevés.

L’EITC est “le plus grand crédit d’impôt remboursable”

Code pour l’Amériquel’organisation à but non lucratif derrière GetCTC.orgest ravi d’ajouter la capacité de réclamation EITC, a déclaré David Newville, directeur principal du programme. “L’EITC est le plus grand programme anti-pauvreté du pays”, a déclaré Newville. “Il s’agit du plus important crédit d’impôt remboursable en termes de montants en dollars”, a-t-il déclaré.

Pourtant, le crédit d’impôt sur le revenu du travail n’est toujours pas réclamé. Jusqu’à un cinquième des personnes éligibles n’ont historiquement pas reçu l’argent auquel elles étaient éligibles. Par conséquent, des milliards de dollars ont été laissés sur la table, a déclaré Newville. “Dans la mesure du possible, nous voulons nous assurer que les gens reçoivent tous les avantages fiscaux auxquels ils ont droit et obtiennent le remboursement le plus important possible”, a déclaré Newville.

Comment demander l’EITC

La procédure de demande du crédit d’impôt sur le revenu GetCTC.org est plus impliqué que le crédit d’impôt pour enfants ou les chèques de relance. Contrairement à ces autres crédits, le crédit d’impôt sur le revenu gagné nécessite au moins un revenu gagné qu’un travailleur peut documenter avec un W-2. Le travail indépendant ou les revenus en espèces ne sont pas admissibles en vertu des règles de l’IRS. Les déclarants qui utilisent GetCTC.org seront désormais invités à demander également le crédit d’impôt sur le revenu gagné si l’outil détermine qu’ils pourraient être éligibles. À partir de là, les utilisateurs peuvent se retirer et demander uniquement le crédit d’impôt pour enfants et les paiements de relance, s’ils le préfèrent.