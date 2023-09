Vous avez manqué la tournée Eras de Taylor Swift ? Regardez-le dans les cinémas canadiens – National

Si vous faites partie des milliers de fans déçus de Taylor Swift à travers le Canada qui n’ont pas reçu de code de prévente pour l’un de ses spectacles très attendus de la tournée Eras à Toronto – n’ayez crainte – il existe une autre façon de voir Swift interpréter l’ensemble de sa carrière, 44- liste de chansons.

Swift a annoncé jeudi sur les réseaux sociaux qu’elle présenterait sa tournée Eras sur grand écran avec un film de concert diffusé dans les cinémas d’Amérique du Nord.

« L’Eras ​​Tour a été l’expérience électrique la plus significative de ma vie jusqu’à présent et je suis ravi de vous annoncer qu’il arrivera bientôt sur grand écran », a écrit Swift.

Plus de 150 cinémas Cineplex au Canada projetteront le film les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, selon un communiqué de presse, ce qui signifie que les fans de Swift à travers le pays pourront profiter de la tournée Eras beaucoup plus près de chez eux – et sans avoir à débourser des sommes coûteuses. billets et arrangements de voyage.

Les premières projections débuteront le 13 octobre et la durée du film sera de deux heures et 45 minutes.

Les billets pour le film-concert coûtent 19,89 $ (relativement) abordables pour les adultes – un clin d’œil à son album. 1989, sans aucun doute — et 13,13 $ pour les enfants de moins de 13 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans. Ils sont disponibles à l’achat dès maintenant sur le site Web Cineplex.com.

Swift encourage les gens qui voient le film à s’habiller avec des tenues Eras Tour et des bracelets d’amitié, et à chanter et danser de tout leur cœur pendant le spectacle.

L’annonce du film du concert sur la page Instagram de Swift a déjà été likée plus de trois millions de fois en quelques heures depuis sa publication.

Cineplex décrit le film comme « une expérience cinématographique de concert unique dans une vie avec une vue cinématographique à couper le souffle de la tournée historique ».

Aux États-Unis, où le film sera également projeté dans les cinémas AMC, Swifties a beaucoup plus de mal à obtenir des billets, beaucoup sur les réseaux sociaux se plaignant des temps d’attente et des files d’attente. AMC a publié une déclaration concernant le snafu.

« En prévision de cette annonce », a déclaré la société. « AMC a mis à niveau son site Web et ses moteurs de billetterie pour gérer plus de cinq fois le plus grand afflux de trafic d’achat de billets que la société ait jamais connu auparavant.

Mais AMC est également consciente qu’aucun système de billetterie dans l’histoire ne semble avoir été en mesure de répondre à la demande croissante des fans de Taylor Swift lors de la première mise en vente des billets. Les clients souhaitant être les premiers à acheter leurs billets en ligne peuvent subir des retards, des temps d’attente plus longs que d’habitude pour l’achat des billets et d’éventuelles pannes. AMC s’engage à garantir que tout retard ou panne soit résolu le plus rapidement possible.

Le film Eras Tour a été réalisé par Sam Screw, un réalisateur primé aux Emmy Awards qui a documenté les spectacles interprétés par Billie Eilish, BTS et Lizzo.

Le film Eras Tour sera disponible dans certains cinémas spécialisés de Cineplex, notamment les cinémas VIP, IMAX et Ultra AVX.