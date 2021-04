Vous avez manqué la Supermoon rose? L’ISS partage de superbes photos d’événements célestes depuis l’espace

Plus tôt cette semaine, le satellite naturel de la Terre, la Lune, était à son plus proche, créant le phénomène de la Supermoon. Pour observer cet événement céleste dans toute sa splendeur, de nombreux photographes et amateurs d’astronomie ont dû chercher le lieu idéal. Cependant, rien n’aurait pu égaler le genre de vue qu’avaient les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS). Partageant les photos de l’événement Supermoon depuis l’orbite terrestre, ISS a montré à ses abonnés sur Instagram comment la lune brillait plus tôt cette semaine.

ISS a partagé jeudi une série de photographies sur sa poignée Instagram officielle qui montraient la magnifique pleine lune brillante à l’horizon de la Terre. Dans une autre image, la pleine lune a été capturée à la lumière du jour lorsqu’elle est apparue au-dessus des nuages. Dans la vue nocturne, la supermoon scintillait comme une étoile alors que des millions de points d’objets spatiaux brillaient en arrière-plan.

Sous-titrant le message, ISS a écrit qu’il s’agit toujours d’une vue spectaculaire depuis l’espace, quelle que soit la phase de la Lune. Les images se sont avérées utiles pour ceux qui ont manqué de regarder la super lune en raison de conditions météorologiques défavorables comme les pluies ou le ciel nuageux. Comme l’a écrit un utilisateur: «Malheureusement, je n’ai pas pu le voir car il faisait très nuageux cette nuit-là».

Le phénomène de la Supermoon se produit lorsque la distance de la pleine lune à la Terre fluctue. La fluctuation se produit parce que l’orbite de la lune autour de la Terre n’est pas circulaire mais légèrement elliptique. Et lorsque la pleine lune se produit au point le plus proche de la Terre sur cette orbite légèrement elliptique, également connue sous le nom de périgée, elle peut apparaître 14% plus grande et 30% plus lumineuse que lorsque la pleine lune se produit plus près du point le plus éloigné, également connu sous le nom de apogée.

Cependant, si vous souhaitez assister à la Supermoon de vos propres yeux, vous pouvez voir une Supermoon Rose plus grande et plus brillante qui aura lieu le mois prochain. Le 26 mai, la pleine lune sera encore plus proche de la Terre et légèrement plus grande qu’elle ne l’était cette semaine.

