L’année 2020 a été étrange.

Nous avons peut-être passé la plus grande partie de cette année à revivre par procuration nos expériences passées – et à réfléchir sur le fait qu’elles n’étaient peut-être pas les meilleures conditions d’hygiène après tout.

Alors que la pandémie a transformé la plupart d’entre nous en germaphobes, nos souvenirs des chaînes de restauration rapide, de la nourriture de rue et parfois des souvenirs réprimés de manger de la saleté comme un enfant sont revenus – toutes choses que nous ne pouvions même pas imaginer faire au milieu d’une pandémie mondiale. .

Mais nous l’avons fait avant le virus, sans jamais hésiter deux fois.

Maintenant, cependant, alors que les vaccins commencent enfin à circuler, certains sceptiques ne savent toujours pas s’ils devraient les prendre. Cela peut être le résultat de la nouveauté du vaccin, il n’y a pas d’enquête à long terme et la preuve qu’il est 100% à l’épreuve complète, seuls les essais cliniques vont par là. Certaines personnes, cependant, ne croient qu’à la désinformation et veulent connaître les composants exacts de «ce que contient le vaccin», et cela, alimenté par le mouvement anti-vaxxers, ne fait qu’empirer.

Twitter, cependant, a collectivement lancé un nouveau mème sur les raisons pour lesquelles vous n’avez pas à vous soucier de « ce qu’il y a dans le vaccin » si vous avez déjà participé à plusieurs situations sociales sans hésitation.

Les mèmes vont de la consommation de certains aliments transformés à la visite de lieux suspects – hygiéniques d’apparence ou autre.

si vous avez déjà embrassé le batteur d’un groupe pop punk après un concert, vous n’avez pas à vous soucier de ce qu’il y a dans le vaccin – tom au lait chaud (@hotmilktom) 16 décembre 2020

si votre émission préférée est surnaturelle, ne vous inquiétez pas du contenu du vaccin. – roz (@dilfsams) 16 décembre 2020

Si vous étiez un fan de Liverpool sous l’ère Roy Hodgson avec Paul Konchesky à l’arrière gauche, ne vous inquiétez pas du contenu du vaccin. – Ross (@ rossic89) 17 décembre 2020

Si vous laissez vos chiens vous embrasser sur la bouche, ne vous inquiétez pas du contenu du vaccin – Monia (@BandsbyLaura) 18 décembre 2020

si vous avez mangé de la nourriture de désordre d’auberge de jeunesse, ne vous inquiétez pas du contenu du vaccin – leena (@probableena) 16 décembre 2020

si vous avez aspiré de l’eau sur le gant de toilette quand vous étiez enfant, ne vous inquiétez pas du contenu du vaccin – ً (@ suckmyg10ck) 15 décembre 2020

« QU’EST-CE QUE DANS LA VaCcine » salope tu ne sais littéralement pas ce qu’il y a dans Tylenol tais-toi – Justin Randall (@imjustinrandall) 16 décembre 2020

Certains d’entre vous n’ont pas lavé ce masque réutilisable depuis que vous l’avez acheté en avril et vous vous inquiétez de ce que contient le vaccin. – Ciarán de Cabra (@Freemanhasaname) 16 décembre 2020

En Inde même, de nombreux Indiens semblent hésiter à se faire vacciner Covid-19 alors que les infections ont fortement chuté depuis un pic à la mi-septembre et que certaines personnes s’inquiètent d’éventuels effets secondaires, selon un sondage de 18 000 personnes publié jeudi.

L’Inde a signalé 24 037 nouvelles infections jeudi – moins de 30 000 pour un quatrième jour consécutif – portant son total à 9,96 millions, le deuxième plus élevé au monde.

Pendant ce temps, des rapports indiquent que les entreprises qui produisent Covid-19 le vaccin ne peut pas être poursuivi. Le gouvernement américain a accordé à des entreprises comme Pfizer et Moderna une « immunité » de responsabilité en cas de problème involontaire avec leurs vaccins, a rapporté CNBC.

Les Américains ne peuvent pas Sue Pfizer, Moderna en cas de Covid-19 Effets secondaires des vaccins, voici pourquoi

« Si vous vous transformez en alligator »: l’avertissement bizarre du président brésilien Covid-19

« Il est très rare qu’une loi d’immunité générale soit adoptée », a déclaré Rogge Dunn, un avocat du travail et de l’emploi de Dallas, cité par CNBC. «Les sociétés pharmaceutiques ne sont généralement pas protégées par la loi en matière de responsabilité.»