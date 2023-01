Vous avez les yeux d’un faucon si vous pouvez repérer le photographe animalier camouflé qui se cache dans cette forêt en dix secondes

Les GENS se creusent la cervelle pour tenter de voir le photographe caché dans cette image virale.

Le photographe Sasan Amir, 27 ans, a parcouru le monde pour documenter la nature et la faune, et ses techniques de camouflage sont très efficaces.

La forêt dense fait qu’il est difficile de voir Sasan se cacher Crédit : Caters

Le photographe a capturé d’innombrables moments inestimables avec des animaux Crédit : Caters

Afin de capturer une faune plus insaisissable, le camouflage et la patience sont deux compétences nécessaires.

Il a déclaré: “La planification est la clé, essayez d’obtenir autant d’informations que possible et restez flexible et facile si quelque chose ne va pas.

Sasan a déclaré qu’il y avait deux règles lors de la prise de vue d’animaux sauvages : “Ne dérangez pas les animaux.

“Deuxièmement, ne vous mettez pas dans des situations trop dangereuses.

“Pas de signal, pas de Wi-Fi, pas d’Internet et parfois pas d’électricité et d’eau sont des faits que vous devez toujours garder à l’esprit avant de prendre des décisions risquées.”

Les 18 années d’expérience de Sasan ont clairement porté leurs fruits, car il a capturé des lieux et des animaux en Afrique du Sud, en Équateur, en Bolivie et en Asie.

La photo virale des coulisses a montré à quel point il peut être difficile de capturer la nature.

Dans une autre série de photos virales, les animaux sont impossibles à voir car ils se déguisent dans la nature.

Sur une photo, on voit une chouette protéger son nid dans le Colorado – à peine visible alors que ses plumes se fondent dans l’écorce de l’arbre.

Une autre photo époustouflante montre un prédateur caché dans un arbre alors qu’il se dirige vers son repas – un impala savoureux suspendu aux branches d’un grand arbre.

Un passionné d’illusion a partagé une image du photographe animalier Hemant Dabi sur Twitter avec la légende : “Il y a un léopard sur cette photo. Pouvez-vous le trouver ?”

Il s’avère que le léopard s’était extraordinairement camouflé dans les tas de terre – se rendant presque introuvable.

Hemant a déclaré à LADbible: “Quand j’ai pris cette photo à ce moment-là, il lançait un cri d’alarme en voyant un autre léopard. C’était difficile de le voir.

“J’ai vu cet endroit plusieurs fois où il se trouvait et vous ne croirez pas que j’étais à seulement sept pieds de lui et je ne pouvais toujours pas le voir.”

Sur une autre photo, il est incroyablement difficile de voir le photographe se cacher Crédit : Caters

Sasan a pris plus de 1,2 million de photographies tout au long de sa carrière Crédit : Caters

Sasan a parcouru le monde à la recherche de documents sur la faune Crédit : Caters