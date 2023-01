Vous avez les yeux d’un faucon si vous pouvez repérer le léopard dans cette illusion d’optique en seulement cinq secondes

Pouvez-vous repérer le léopard parfaitement camouflé qui se cache dans cette photo de nature ?

Les utilisateurs en ligne se grattent la tête après avoir tenté de trouver l’animal insaisissable.

Le prédateur camouflé en a laissé beaucoup se gratter la tête Crédit : Caters

Les léopards sont originaires de certaines régions de l’Inde, selon Sudhir Crédit : Getty

La photo semble initialement être un paysage rocheux à Cura, en Inde, prise par le photographe passionné Sudhir Shivaram.

Mais si vous regardez attentivement, vous pouvez voir le prédateur rusé qui se cache, à la recherche de son prochain repas.

Sudhir, 43 ans, espérait apercevoir l’un des léopards massifs, car Cura est connue pour sa faune.

Sudhir a déclaré : « L’endroit est très populaire auprès des léopards en raison de son terrain rocheux.

“Le léopard était sorti de sa tanière et se reposait.”

Le passionné de photographie animalière s’est assuré de rester à bonne distance du chat tueur.

Il a déclaré: “J’ai pris la photo avec le léopard légèrement décentré, donc c’est vraiment difficile à trouver.

“Ce sont les animaux les plus adaptatifs et peuvent facilement s’occuper de petits mammifères, d’oiseaux et parfois de bétail local.

“Tant que nous ne les dérangerons pas, ils n’interféreront pas dans nos vies et coexisteront.”

Pouvez-vous le trouver caché dans le terrain rocheux?

Une autre photo est devenue virale pour avoir caché un léopard des neiges, et si vous pouvez le voir en moins de cinq secondes, vous avez l’œil vif.

Le gros chat s’est parfaitement intégré dans les montagnes enneigées – il est plus difficile de le voir que vous ne le pensez.

La légende disait : “Certains léopards des neiges se couvrent de neige pour un camouflage presque parfait comme celui-ci.”

Une personne a partagé quelques conseils sur la façon de le trouver : “C’est beaucoup plus proche/plus grand que vous ne le pensez.”

Un autre a dit: “Incroyable à quel point c’est camouflé.”

L’animal rusé peut être vu allongé dans le coin inférieur gauche de la photo