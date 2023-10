Vous avez les yeux d’un chasseur si vous parvenez à repérer l’intrus parmi les lionnes en moins de 10 secondes.

CETTE illusion d’optique rendant hommage aux Lionnes emblématiques d’Angleterre a laissé les fans de football complètement perplexes.

Une photo publiée par le casino en ligne Casumo représente 43 chats avec des parties du corps, des maillots de football et des bandeaux de différentes couleurs.

Pouvez-vous résoudre cette illusion d’optique des Lionnes en moins de cinq minutes ? Crédit : Casumo

Le défi est de repérer l’étrange lionne.

Parmi tous les chats sur l’image, un seul possède une combinaison de couleurs tout à fait unique.

Il faut en moyenne cinq minutes à une personne pour le trouver. Pouvez-vous battre la montre ?

L’illusion d’optique fait bien de confondre l’esprit avec l’incorporation d’accessoires, notamment des ballons de football et des chaussures.

En savoir plus sur les illusions d’optique

Chacun des chats semble assez semblable les uns aux autres car ils sont tous blancs, bleus, rouges et jaunes.

Un seul des chats a une queue et un corps qui ne correspondent à aucun autre.

Les couleurs de l’équipe féminine de football sont le blanc et le bleu – leur tenue comprend généralement une chemise blanche et un short bleu foncé.

Mais les joueuses portaient leur tenue bleu clair avec des chaussettes blanches lorsqu’elles ont affronté l’Espagne lors de la finale de la Coupe du monde féminine en août, car leur tenue standard était trop similaire à celle de leur rivale.

Les Lionnes portaient leur maillot blanc lors de leur victoire à l’Euro 2022.

Avez-vous trouvé le seul chat qui n’est pas en couple ? Sinon, vous pouvez consulter la solution ci-dessous ou continuer à lire.

La lionne solitaire se trouve en bas à droite de l’image.

Un examen plus attentif du chat révélera qu’il ne ressemble pas aux autres avec une queue jaune et des pattes jaunes, une tête rouge, un bandeau bleu et une chemise rouge.

Comment avez-vous?

