Vous avez lancé Instagram après une querelle déclenchée par le t-shirt “White Lives Matter”, il dit: “Regardez ça”

Ye, l’artiste musical anciennement connu sous le nom de Kanye West, a été suspendu d’Instagram, a-t-il annoncé vendredi.

Le rappeur et entrepreneur a publié une série de messages texte sur Instagram vendredi avant de publier sur Twitter quelques heures plus tard pour dire qu’il avait été expulsé de la plateforme.

“Regardez cette marque”, a posté Ye avec une photo de Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, la société mère de Facebook et Instagram. “Comment tu m’as viré d’Instagram (sic)”, a-t-il demandé.

Selon FOX 7 à Austin, au Texas, Ye a été banni de la plateforme pour avoir utilisé un langage antisémite présumé lors d’un échange avec son collègue rappeur Diddy. Les deux ont déclenché un discours public après que Ye ait porté un t-shirt lors d’un défilé de mode à Paris qui disait “White Lives Matter”.

Un message de l’American Jewish Committee a semblé corroborer le langage offensant, car l’organisation a déclaré que ses commentaires précédents incluaient “des diatribes incohérentes chargées de nuances racistes et antisémites” ainsi que “des messages anti-juifs partagés avec ses 18 millions de followers sur Instagram”.

La publication de Ye sur Twitter était précédée d’une photo de lui tenant un chapeau sur lequel on pouvait lire “2024”, potentiellement une référence à sa candidature à la présidence. Il a été suivi d’un trio de messages sur la culture de l’annulation et la jeunesse iranienne.

Le fondateur de Tesla, Elon Musk, qui est en train d’acheter Twitter, a officiellement souhaité la bienvenue à Ye sur la plateforme.

« Bienvenue sur Twitter, mon ami ! » Musk a tweeté. Le commentaire a été retweeté par Ye.

Ye a fait face à des contrecoups presque constants depuis qu’il a annoncé publiquement son soutien à l’ancien président Donald Trump en 2018. Dans les années qui ont suivi, Ye a traversé une séparation d’avec sa femme Kim Kardashian, annulé des partenariats commerciaux et s’est engagé à se présenter à la présidence après sa course ratée en 2020.

La décision du rappeur de porter une chemise “White Lives Matter” a déclenché plusieurs querelles publiques, dont une avec Diddy, le rappeur Meek Mill et une avec le designer Tremaine Emory. Ye est également apparu récemment dans une émission spéciale avec l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, suscitant de nouvelles critiques.

Le partenariat de Ye avec le fabricant de vêtements de sport Adidas est également “en cours d’examen”, a déclaré la société jeudi, à la suite de la controverse sur les maillots.