« Vous avez l’air noir »: Priyamani de The Family Man s’ouvre sur les trolls commentant son teint | Nouvelles de la série Web

New Delhi: L’épouse à l’écran de Manoj Bajpayee dans « The Family Man » Priyamani a récemment parlé du colorisme et des commentaires méchants sur son apparition par des trolls dans une interview avec un portail de divertissement.

La reine du Sud a déclaré qu’elle avait été qualifiée de » noire » et » sombre » par ses abonnés sur les réseaux sociaux chaque fois qu’elle publiait des photos d’elle-même. L’actrice estime que ce type de commentaires insensibles peut profondément affecter négativement la psyché d’une personne.

Elle a déclaré à Bollywood Bubble : « Ce que je reçois personnellement, plus que le poids, c’est la couleur de la peau. Les gens disent : » Tu as l’air noir, » Tu as l’air sombre « , et même les photos que certaines personnes disent : » Ton visage est blanc mais tes jambes sont sombres.’ Qu’est-ce qui ne va pas avec toi et qu’est-ce qui ne va pas avec moi ? Même si je suis une fille à la peau foncée, je ne crois pas que je sois juste, je suis de mauvaise humeur. Tout d’abord, n’appelez personne noir parce que même le noir est beau . Le Seigneur Krishna est magnifique. Alors ne commentez pas comme ça et même si vous avez quelque chose à l’esprit. Vous pouvez penser que vous en tirez une minute de gloire, mais c’est faux. Vous ne savez pas à quel point cela affectera la personne sur laquelle vous commentez. »

Outre l’accent mis sur son teint, les trolls ont également tendance à la rabaisser en la traitant de « tante » chaque fois qu’elle partage une photo sans maquillage. Cela, a-t-elle révélé, a provoqué des disputes avec son mari car il lui a conseillé d’avoir l’air présentable afin d’éviter de tels commentaires.

« Si je poste quelque chose sans maquillage, la moitié d’entre eux disent : ‘Oh avec du maquillage, tu es belle sans maquillage, tu ressembles à une tante’, et alors ! Si ce n’est pas aujourd’hui, demain vous deviendrez aussi une tante. Puis quelqu’un a dit : ‘Oh ! vous avez l’air vieux’, et alors ? Demain, vous deviendrez aussi vieux. Je pense que tu devrais accepter ton âge et ton apparence. Avouons-le, je vais me maquiller quand je veux me maquiller. Une autre chose est, maquille pour moi j’aime le porter uniquement pendant le tournage ou je suis devant une caméra. La plupart du temps, mon mari et moi aurons des disputes à cause de cela. Il dira : ‘Je t’ai toujours dit de te maquiller, d’être belle, d’avoir l’air présentable.’ Parfois j’ai l’impression qu’il a raison, parfois je me demande pourquoi devrais-je me changer pour te plaire. C’est moi, c’est qui je suis et je suis très à l’aise comme je suis.

L’actrice Priyamani a fait ses débuts d’actrice avec le film en télougou « Evare Atagaadu », puis a été reconnue pour son rôle dans le film tamoul « Paruthiveeran » en 2007.

Elle a reçu un National Film Award de la meilleure actrice et un Filmfare Award de la meilleure actrice en tamoul pour sa performance exceptionnelle. Elle est surtout connue pour ses films tels que ‘Raam’, ‘Raavan’, ‘Raavanan’, ‘Pranchiyettan & the Saint’, ‘Chaarulatha’ et ‘Idolle Ramayana’.

Elle a récemment été vue dans « The Family Man 2 » aux côtés de Manoj Bajpayee et Samantha Akkineni.