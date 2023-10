Ann Coulter a lancé une élimination sauvage de l’ancien président Donald Trump, de ses partisans et de l’entrepreneur Patrick Bet David lors d’une apparition sur le podcast PBD jeudi.

Coulter, autrefois un fervent partisan de Trump, a exposé quelques problèmes qu’elle a avec l’ancien président et ce qu’elle considère comme ses échecs, en particulier le manque de suivi de sa promesse de construire un mur à la frontière sud des États-Unis avec le Mexique. (EN RELATION : COULTER : Trump explique pourquoi nous devons avoir un mur frontalier)

« Respectueusement, vous avez l’air amer », lui a dit l’animateur Patrick Bet-David après avoir continué à s’en prendre à Trump.

« Respectueusement, je voulais un mur comme le reste de ses électeurs », a répondu Coulter.

Mon Dieu!!! C’est le retrait le plus sauvage que vous verrez de la journée. PBD : Tu ressembles à une femme amère Ann Coulter : Vous avez l’air d’une femme battue qui cherche toujours des excuses pour Trump ! Lâchez le micro ! 🖐🏽🎤🔥🔥 pic.twitter.com/IiaAJV7cHm – Patron non filtré (@Unfilteredboss1) 5 octobre 2023

Bet-David a ensuite expliqué que Trump attendait peut-être de construire le mur pour son deuxième mandat et qu’il se concentrait davantage sur les questions d’économie et de politique étrangère lors de son premier mandat.

Il a ensuite demandé à Coulter : « Et si cela faisait partie de sa stratégie ? »

Coulter a ensuite déclaré que Trump n’aurait pas dû mentir à ses partisans pendant la campagne électorale.

« Eh bien A : Il aurait dû nous le dire pendant la campagne. « Je ne vais pas construire le mur dès le premier mandat. Non, quand j’ai dit que j’allais commencer le premier jour, quand j’ai dit que j’expulserais les rêveurs le premier jour, non, je voulais dire le premier jour de mon deuxième mandat. Alors A, ne nous mentez pas lorsque vous faites campagne et obtenez nos votes », a-t-elle déclaré.

« B : Vous avez l’air d’une femme battue qui cherche des excuses », a-t-elle poursuivi.

«’Eh bien, peut-être qu’il ne me frappera pas la prochaine fois’, a plaisanté Coulter, faisant sa meilleure imitation d’un conjoint maltraité. « Ça fait quatre ans qu’il te tabasse. Il a eu quatre ans, Patrick. Quatre années. Deux avec un Congrès républicain. « Il n’aurait pas pu me frapper, mais peut-être pensait-il qu’il attendait notre anniversaire d’or pour arrêter de me frapper… il attendait juste ce moment parfait. » Non, il avait quatre ans. Il ne l’a pas construit », a déclaré Coulter.

L’un des co-animateurs de Bet-David, Vincent Oshana, a tenté de riposter, affirmant « qu’ils ont commencé à construire… », mais Coulter l’a rapidement interrompu : « Il n’a rien fait pendant deux ans. »

Oshana a continué à repousser. « Il n’y a eu aucune construction de mur sous Trump ? Il a demandé.

«En fin de compte, il a construit, selon sa propre sécurité intérieure, environ 50 milles. 50 milles à travers une frontière de 2 000 milles », a affirmé Coulter.

Coulter, qui a été l’un des premiers partisans de Trump, a également affirmé qu’elle lui avait donné des conseils pendant la campagne électorale.

«Lorsqu’il se levait pour faire un discours, c’est à ce moment-là que je lui disais : « Vous êtes dans le New Hampshire. Parlons d’immigration. Leurs opioïdes, des opioïdes. Un problème énorme, énorme », et puis il le dirait. Et au fait, je ne pense pas avoir déjà dit ça à quelqu’un auparavant, mais merde. Je vais dire la vérité maintenant.