«  Vous avez l’air d’être dans ma catégorie de poids  »: le patron furieux de Ramirez menace Taylor après une confrontation pour un match de rancune de boxe (VIDEO)

Invaincu Taylor était clairement irrité après un contrôle de poids acrimonieux avant le combat à Las Vegas, observant le patron de Ramirez, Rick Mirigian, peu de temps après sur sa réaction à une sortie l’année dernière.

Mirigian avait appelé Taylor « en surpoids, ivre et élevé » lors de sa victoire au premier tour sur « Pilote Uber » Apinun Khongsong en septembre, se moquant de lui pour avoir célébré et prédit que sa charge le battrait « en sept » dans une évaluation qui a attiré une réponse pleine de jurons de la part du combattant lorsqu’ils se sont rencontrés en personne.

« Pas si difficile maintenant, n’est-ce pas? F ****** un ** trou, » On peut voir Taylor demander à Mirigian, se confronter à lui tout en lui disant: « La prochaine fois, sauvegardez-le sur votre putain de visage, d’accord? »

Attention: les vidéos contiennent des jurons

Jose Ramirez. Josh Taylor à 2 jours. (passant par @trboxing) pic.twitter.com/fL3Tu5sIHb – La boxe athlétique (@TheAthleticBOX) 20 mai 2021

Josh Taylor dit au manager de Jose Ramirez ce qui est quoi #RamirezTaylor#TTTpic.twitter.com/bkH2lP2Iqe – Boxe RICO (@ RICO_Boxing1) 21 mai 2021

Maintenant, Mirigian a répondu sur Instagram, exhortant Taylor à se concentrer sur ce qu’il dit être une tentative vouée à réclamer les quatre versions du titre mondial super léger en ajoutant les titres WBC et WBO à ses couronnes IBF et WBA.

« Vous êtes dans le plus grand combat de votre vie – le plus grand du sport, » Mirigian a dit à Taylor.

« Ne vous inquiétez pas du tweet de personne [and threaten] moi de venir et de me battre, même si vous avez l’air d’être dans ma catégorie de poids en ce moment, et de sortir de votre chemin non pas une mais deux fois pour venir me mettre en face et me dire que vous allez ‘f *** me up’.

«J’espère que tu peux, car tout ce que tu fais est de t’entraîner et de te battre et tu es censé le faire. Tu ferais mieux de t’inquiéter pour Ramirez samedi, pas pour moi.

Avertissement: la vidéo contient des jurons

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Rick Mirigian (@ promoter559)

La deuxième escarmouche dont parle Mirigian semble avoir été filmée dans le deuxième instantané de son message.

Après être sorti par une paire de portes d’hôtel, Mirigian s’est de nouveau retrouvé face à face avec Taylor, qui a semblé le pointer à nouveau avant de partir.

« Je veux dire, il se bat à mon poids en ce moment, alors c’est ce à quoi il est préparé, » Mirigian a déclaré dans la vidéo, répétant sa barbe liée au poids. « J’ai compris un mot sur quatre. Il rentre chez lui sans sa ceinture. »

Mirigian a fait une référence quelque peu déroutante au combat entre Jake Paul et le grand Floyd Mayweather de tous les temps alors qu’il visait à nouveau Taylor.

J’espère que Taylor jette des coups de poing autant qu’il parle pic.twitter.com/zCNl7eXdpc – OnIt (@ autenticgame1) 20 mai 2021

C’était génial quand Taylor a appelé Ramirez Manager pour être un guerrier du clavier keyboard allez Josh, vous avez ça – MATT MILLER (@ MATTMIL98314537) 20 mai 2021

« La concentration de Ramirez par opposition à son adversaire n’est que le révélateur de ce combat », argumenta-t-il.

«Sur une autre note, que pensez-vous que la ligne de pari serait pour ce combat avec moi? Comme Jake Paul contre Floyd Mayweather?

« Ramirez arrêtera Taylor samedi soir et je n’ai aucun doute [about that]. «

Malgré la prédiction de Mirigian, les bookmakers ont Taylor comme un grand favori avant la confrontation sismique. Un pari réussi de 50 $ sur le combattant en visite ne rapporterait qu’environ 20 $.