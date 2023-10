Vous avez la vision 20/20 d’un chasseur de haut niveau si vous parvenez à repérer le canard caché en moins de cinq secondes.

VOUS pourriez avoir une vision parfaite de 20/20 si vous parvenez à repérer le canard caché dans cette scène de jardin en seulement cinq secondes.

Cette illusion d’optique époustouflante représente apparemment un jardin stérile, mais se cache parmi les feuilles se cache un oiseau sournois.

Caché dans ce jardin se trouve un canard sournois Crédit : @senseidanx/tiktok

Dans une vidéo TikTok mise en ligne par @senseidanx, on peut voir une cour avec de l’herbe terne et inégale à côté d’une petite maison et d’une voiture garée.

Mais ne laissez pas cela vous distraire du défi consistant à localiser le canard caché à la vue de tous.

La vidéo de 15 secondes présente le jardin, donnant ainsi aux téléspectateurs l’occasion de jeter un œil sur le prix.

Dans le jardin morne, un pot de plante cassé peut être vu à côté d’un endroit où se trouvent des buissons aléatoires.

De grands arbres feuillus entourent également la zone, offrant une distraction colorée à l’œil pendant que les énigmes tentent de briser l’illusion dans le laps de temps imparti.

Mais ne laissez pas le mélange de couleurs et de textures vous faire baisser les yeux, car vous aurez besoin d’une vision extrêmement nette pour relever le défi.

Le TikToker demande aux téléspectateurs : « L’avez-vous trouvée ? » dans le message, alors que les joueurs aux yeux d’aigle se démènent pour localiser l’animal embêtant.

Les illusions d’optique deviennent une méthode populaire pour résoudre des énigmes dans les activités quotidiennes qui testent non seulement votre intelligence, mais aussi votre vue.

Alors, avez-vous déjà repéré la créature cachée ?

Ne vous inquiétez pas si vous rencontrez des difficultés, nous avons la solution ci-dessous.

Si vous avez encore du mal à localiser le canard dans le jardin, nous pouvons vous donner un indice.

Si vous concentrez votre attention sur le buisson de mauvaises herbes au centre de la photo, vous remarquerez peut-être quelque chose de suspect.

Mais si cette illusion d’optique était trop difficile – ou trop facile – pour vous, alors pourquoi ne pas essayer ces jeux amusants ?

Le canard peut être vu caché derrière un buisson vert au milieu de la photo Crédit : @senseidanx/tiktok