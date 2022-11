Vous avez la maladie coeliaque ? Vous pourriez avoir besoin d’un dépistage pour d’autres troubles

SOURCES:

Katarina Mollo, diététiste, Boston.

Alessio Fasano, MD, professeur de pédiatrie et de gastro-entérologie, Massachusetts General Hospital ; professeur de nutrition, Harvard TH Chan School of Public Health; professeur de pédiatrie, Harvard Medical School.

Jolanda Denham, MD, gastro-entérologue pédiatrique, Nemours Children’s Hospital, Floride.

Benjamin Lebwohl, MD, président, Société pour l’étude de la maladie coeliaque ; directeur de la recherche clinique, Celiac Disease Center, Columbia University.

Robert Rapaport, MD, endocrinologue pédiatrique, Kravis Children’s Hospital, New York City ; professeur d’endocrinologie pédiatrique et de diabète, Icahn School of Medicine, Mount Sinai.

Journal du diabète : « Dépistage de la maladie coeliaque chez les jeunes atteints de diabète de type 1 : les recommandations actuelles sont-elles adéquates ?

Edwin Liu, MD, gastro-entérologue pédiatrique, Children’s Hospital Colorado; directeur, Colorado Center for Celiac Disease.

Gastro-entérologie et hépatologie du lit à la paillasse : “Prévalence des marqueurs sérologiques de la maladie coeliaque dans une cohorte de patients rhumatologiques italiens.”

Fondation de la maladie cœliaque : “Qu’est-ce que la maladie cœliaque ?”

Rhumatologie pédiatrique : “Dans une grande cohorte d’arthrite juvénile idiopathique (AJI), la maladie cœliaque concomitante est associée à des antécédents familiaux d’auto-immunité et à une évolution plus grave de l’AJI : une étude rétrospective.”

Avancées thérapeutiques en gastro-entérologie: “Dépistage de la maladie cœliaque dans les populations à risque moyen et à haut risque.”