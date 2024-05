Vous avez juste besoin d’une kettlebell et de 3 exercices de mobilité pour débloquer les hanches tendues et augmenter la flexibilité des ischio-jambiers.

Appel à tous les utilisateurs (en particulier vous, haltérophiles) avec des hanches et des ischio-jambiers tendus : ajoutez ces trois exercices à votre prochaine routine de mobilité du bas du corps.

La vidéo de suivi rapide, organisée par Darren Liu Fitness, vous aide à mobiliser vos hanches et vos ischio-jambiers avant d’effectuer des squats, des soulevés de terre et des entraînements du bas du corps. « Si vous ne me donniez que trois exercices de mobilité à faire pour le reste de ma vie, je les ferais haut la main », dit-il.

En tant que formateur moi-même, je suis légèrement envieux de ne pas en avoir déjà partagé quelques-uns avec mes clients. Les trois mouvements peuvent être effectués comme des exercices au poids du corps, vous n’aurez donc besoin que de vous-même et d’un tapis d’exercice si vous n’avez pas l’une des meilleures kettlebells pour augmenter l’intensité.

Regardez la routine de mobilité en 3 mouvements de Darren Liu

1. Squat asiatique

Également appelé squat yogi dans les cercles de yoga, le squat profond aide à débloquer les muscles fléchisseurs de la hanche, les chevilles et le bas du dos, et constitue un moyen fonctionnel d’échauffer le bas du corps pour soulever des poids lourds, parallèlement à des exercices comme le roulement de chandelier.

Liu tient une kettlebell à deux mains près de la poitrine, mais vous pouvez commencer à utiliser votre poids corporel. Ajoutez un mouvement doux à la prise de squat en vous balançant sur les bords extérieurs de vos pieds, en massant les fléchisseurs de la hanche.

Une fois que vous avez atteint un squat complet, Liu démontre une chute plus profonde dans les muscles entourant le bassin en ajoutant une légère rotation des hanches et des genoux ou en avançant un genou à la fois pour tapoter le sol, en étirant le devant des jambes.

Tenez-vous debout, les pieds plus larges que la largeur des épaules, les orteils légèrement pointés vers l’extérieur.

Renvoyez vos hanches vers l’arrière et asseyez-vous en position accroupie, en gardant votre poitrine levée et votre dos droit.

Placez votre poids sur le médio-pied et le talon, en tirant vos fesses vers le sol.

Tenez une kettlebell près de votre poitrine ou accrochez les deux coudes à l’intérieur des genoux et poussez doucement les genoux vers l’extérieur, en les alignant avec vos orteils.

Ajoutez toutes les variantes comme ci-dessus

2. Boucle Jefferson

Augmentez la mobilité de la colonne vertébrale, la santé des épaules, la flexibilité des ischio-jambiers et relâchez le bas du dos et les fessiers serrés à l’aide de la boucle Jefferson.

Tenez-vous sur une surface surélevée si vous utilisez une kettlebell, car cela crée un déficit et vous aide à vous courber davantage au-delà de vos orteils pour un étirement plus profond. Si vous utilisez votre poids corporel et que votre flexibilité est limitée (vous ne pouvez pas toucher vos orteils), vous n’aurez peut-être pas besoin d’espace supplémentaire, alors concentrez-vous sur l’abaissement vers vos pieds.

Tenez-vous au bord d’une marche ou similaire. Vos pieds doivent être fermement plantés avec vos orteils alignés avec le bord de la surface surélevée.

Rentrez légèrement votre bassin vers votre colonne vertébrale et laissez vos bras s’alourdir. Se tenir droit

Roulez lentement jusqu’à un pli vers l’avant, en menant du bout des doigts et en créant une boucle dans votre colonne vertébrale. Vous devriez sentir un étirement à l’arrière de votre corps

Atteignez le plus loin possible, en ramenant votre poitrine vers vos cuisses et suspendez-vous un instant.

Inversez lentement le mouvement vers le haut, permettant à vos bras et à votre tête de se soulever en dernier et de déplier la colonne vertébrale.

Pour ajouter du poids, tenez une kettlebell avec les deux mains

3. Le plus grand tronçon du monde (WGS)

Les fléchisseurs de hanches, le dos, les abdominaux, les ischio-jambiers, les fessiers, les quadriceps, la colonne vertébrale, les épaules, les bras et la poitrine bénéficient tous de cet exercice surnommé « Le plus grand étirement du monde ». En bref, c’est un exercice qui en a pour votre argent. Vous pouvez lever votre jambe arrière et engager le quad, ou abaisser le genou au sol pour un soutien supplémentaire si vous préférez.

Commencez en position de fente basse avec votre jambe gauche en avant et votre genou arrière posé sur le sol. Gardez les orteils du pied droit rentrés

Pendant que vous inspirez, soulevez votre bras gauche vers le plafond, en tournant vers votre jambe gauche.

En expirant, balayez votre bras vers le côté droit, sur tout le corps, en tapotant la main vers le sol si vous pouvez atteindre

Répétez l’opération pour les répétitions, puis changez de côté

Pour un étirement plus profond des hanches, soulevez la jambe arrière du sol dans une position de fente haute, en engageant les quadriceps et les hanches.

Liu ne fournit pas de répétitions, de séries ou de limites de temps ici, alors adaptez-les à votre routine d’échauffement en conséquence. Je recommanderais de passer au moins 60 secondes, voire plus, en squat, en palpant les hanches, les genoux et les chevilles et en respirant profondément tout au long.

Pour programmer des boucles Jefferson, visez 2 à 3 séries de 4 à 8 répétitions, en vous déplaçant lentement et avec contrôle, ou en bougeant continuellement pendant plusieurs minutes. Effectuez le WGS pour 8 à 10 répétitions de chaque côté et 2 à 3 séries.

