« Vous avez joué le plus… »

Amitabh Bachchan et Aishwarya Rai Bachchan font tous l’éloge de la performance d’Abhishek Bachchan dans le drame sportif Ghoomer de R Balki.

Alors que le dernier drame sportif de R Balki, Ghoomer, est sorti au cinéma avec des critiques positives, Amitabh Bachchan et Aishwarya Rai Bachchan ont salué la performance d’Abhishek Bachchan dans le drame sportif. Aishwarya Rai Bachchan a fini par être la plus grande partisane de son mari.

Sur son Instagram, Aishwarya a partagé une bobine du film et a laissé tomber longtemps avec une chaîne d’emojis dans la légende. À cela, Abhishek a commenté avec un emoji de cœur.

Voici le poste





L’acteur et père Amitabh Bachchan a également poussé le film et applaudi les efforts de son fils depuis la sortie du teaser du film. Senior Bachchan a visité son blog et a crié à son fils. Rayonnant de fierté, Big B a écrit : « Il ne fait aucun doute que GHOOMER est un film très supérieur… Je le dis en tant que Père oui, mais aussi en tant que membre de longue date de cette fantastique fraternité… à ce jeune âge Abhishek et depuis que vous êtes dans l’industrie, vous avez joué les personnages les plus complexes avec une immense conviction, diversité et aplomb .. chacun difficile, différent et chacun .. réussi. » Il a ajouté: » Ma fierté a pas de limites .. il a été difficile d’être en réserve sur les compliments et les faits, mais .. PAS PLUS .. cela a été dit et le sera jamais.

Plus tôt cette semaine, Big B a partagé qu’il avait regardé Ghoomer deux fois et qu’il avait vraiment adoré. Abhishek`s Ghoomer est un film sur le cricket et le handicap du réalisateur R Balki. Le film a Abhishek essayant un mentor de cricket qui forme un jeune joueur de cricket, joué par Saiyami Kher, qui perd son bras droit. Shabana Azmi et Angad Bedi font également partie du film. Notamment, Abhishek a également produit Ghoomer. Le film a récemment reçu une standing ovation au Indian Film Festival de Melbourne 2023.