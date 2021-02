La journaliste du New York Times Nikole Hannah-Jones «prend une pause» de Twitter, affirmant qu’elle a été constamment harcelée sur la plate-forme après avoir doxxé un journaliste conservateur qui lui a posé des questions sur de vieux tweets controversés.

« Je sais que je n’ai pas toujours illustré la grâce ici, » Hannah-Jones, qui est à l’origine du projet controversé 1619 du Times, a tweeté dimanche, se référant peut-être à un article de la semaine dernière dans lequel elle a doxxé un journaliste conservateur.

Hannah-Jones a continué à s’en prendre aux journalistes conservateurs, qui ont été ses principaux détracteurs, et a affirmé qu’elle avait été constamment harcelée sur Twitter.

Ma famille lit ce truc. J’ai lu ce truc. Vous ne m’aimez peut-être pas, vous n’êtes certainement pas d’accord avec moi, mais personne ne mérite cela et, pire encore, je ne fais cela à personne. Je prends une pause d’ici. Vous avez gagné. – Ida Bae Wells (@nhannahjones) 14 février 2021

« Ce n’est pas normal d’appeler les femmes c ** ts, de dénigrer leur apparence, d’accuser les femmes noires d’être des recrues de l’action positive, d’appeler les femmes cochons et de conserver des ‘journalistes’ qui me taguent juste pour inviter que le vitriol réévalue leurs valeurs, » elle a tweeté.

La journaliste du New York Times a alors annoncé qu’elle était « faire une pause » et a dit à ses critiques qu’ils avaient « a gagné. » Hannah-Jones n’a plus tweeté depuis.

Bien qu’elle ait longtemps été un sujet de controverse grâce à son projet 1619 – qui recadre essentiellement l’histoire des États-Unis à travers le prisme de la race, affirmant que la suprématie blanche était au cœur de l’identité du pays – Hannah-Jones s’était retrouvée dans l’eau chaude pour une raison différente. ces dernières semaines.

À la suite de la démission du journaliste du New York Times Donald McNeil Jr. du journal – après que 150 employés se sont plaints de son utilisation passée d’une insulte raciale en citant quelqu’un d’autre – le journaliste de Washington Free Beacon, Aaron Sibarium, a écrit un article mettant en évidence de multiples utilisations de la même insulte raciale par Hannah -Jones sur Twitter – également dans le cadre de la citation de quelqu’un et sans intention malveillante.

Après l’avoir contactée pour lui demander pourquoi « intention » n’avait pas d’importance dans le cas de McNeil, mais semblait avoir de l’importance dans le sien, Hannah-Jones a publié le numéro de téléphone et l’adresse e-mail de Sibarium sur Twitter, ce qui enfreint les règles du service – et elle semblait même en plaisanter avec d’autres utilisateurs. Le tweet est resté en ligne pendant plus de 70 heures avant qu’elle ne le supprime.

Le New York Times a défendu Hannah-Jones, avec Eileen Murphy, vice-présidente principale des communications du journal, affirmant que la publication d’informations personnelles était « involontaire » et notant qu’il a été supprimé lorsqu’il a été porté à l’attention du journaliste. Il a apparemment fallu plus de deux jours pour que cela se produise.

Faisant face à des critiques pour ses actions et accusée d’hypocrisie sur ses propres tweets passés, Hannah-Jones a purgé son compte Twitter, mais elle a insisté sur le fait qu’elle supprimait régulièrement l’ancien contenu et a déclaré que le moment des suppressions était simplement coïncidence.

Hannah-Jones ‘ « Pause » Cette annonce lui a valu beaucoup de sympathie de la part de ses partisans – dont beaucoup ont critiqué ses harceleurs sans nom – bien qu’ils aient tous évité les propres controverses d’Hannah-Jones, y compris le doxxing. Les conservateurs, en revanche, n’étaient pas tristes de la voir partir, avec quelques suggérant elle était « Jouer la victime » parce qu’elle avait été critiquée.

Permettez-moi de dire ceci en tant que membre de @nhannahjones avant-garde. Honte à Twitter et aux autres plateformes de l’avoir autorisé. Honte aux mères qui ont élevé les monstres qui utilisent ces forums publics pour montrer à quel point ils ont été élevés. Et honte à quiconque ne se prononce pas contre cela.

/1 – Rochelle Riley (@rochelleriley) 14 février 2021

Faites une pause, dame. Vous le méritez! Mais non, ils n’ont pas gagné. – Soledad O’Brien (@soledadobrien) 14 février 2021

