Vous avez gagné de l’argent sur Venmo ou PayPal l’année dernière ? Ce que vous devez savoir sur vos impôts

Les Américains qui ont gagné de l’argent en ligne l’année dernière ont temporairement échappé à un choc fiscal brutal cette année.

L’Internal Revenue Service (IRS) a déclaré en novembre qu’il retardait à nouveau une exigence controversée de déclaration fiscale ciblant les Américains qui gagnaient plus de 600 $ en ligne via des applications de paiement tierces comme Venmo, PayPal ou Cash App.

Le changement de règle – approuvé par les démocrates en mars 2021 avec l’adoption du plan de sauvetage américain – aurait obligé les plateformes de paiement, notamment Venmo, PayPal, Etsy et Airbnb, à envoyer le formulaire 1099-K à l’IRS et aux utilisateurs si leurs transactions totalisaient plus. plus de 600 $ au cours de l’année.

Au lieu de cela, l’IRS traitera 2023 comme « une année de transition supplémentaire », ce qui signifie que les applications de paiement ne seront pas tenues d’envoyer aux utilisateurs le formulaire 1099-K à moins que leur revenu brut ne dépasse 20 000 $ ou qu’ils aient effectué 200 transactions distinctes au cours d’une année civile.

À compter de 2024, ce seuil de déclaration de base sera porté à 5 000 $.

Les propriétaires d’entreprise sont déjà tenus de déclarer ces revenus à l’IRS.

La nouvelle règle signifie simplement que l’IRS déterminera ce que les propriétaires d’entreprise ont gagné sur les applications de paiement en espèces, indépendamment de ce que cette personne déclare réellement sur son 1099-K, car elle élargit la portée du seuil.

“Dès qu’ils ont annoncé le seuil de 600 $, les gens se sont dit ‘Woah, c’est un grand changement'”, a déclaré à FOX Business Eric Bronnenkant, responsable des impôts chez le conseiller financier en ligne Betterment. “De nombreuses personnes reçoivent des paiements via une sorte de plate-forme comme celle-ci, que ce soit eBay ou Venmo, qui, vous le savez, pourrait potentiellement déclencher ce rapport.”

La règle s’applique uniquement aux paiements reçus pour les transactions de biens et de services, ce qui signifie que l’utilisation de Venmo ou PayPal pour envoyer un cadeau à un être cher, payer le loyer d’un colocataire ou rembourser un ami pour le dîner sera exclue. Sont également exclus toute personne qui reçoit de l’argent en vendant à perte un objet personnel. Par exemple, si vous achetez un canapé pour 300 $ et le vendez pour 250 $, le montant n’est pas imposable.

“Cela n’inclut pas des choses comme rembourser votre famille ou vos amis en utilisant PayPal ou Venmo pour un dîner, des cadeaux, des voyages partagés”, a précédemment déclaré PayPal.

Le changement visait à réprimer les Américains qui échappent à l’impôt en ne déclarant pas l’intégralité de leur revenu brut.

Cependant, les critiques affirment que cela équivaut au pire à un excès de la part du gouvernement et que cela pourrait en fin de compte nuire aux petites entreprises.

Le formulaire 1099-K est utilisé pour déclarer les paiements de biens et de services reçus par une entreprise ou un particulier au cours de l’année civile, mais il existe certaines exclusions du revenu brut qui ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu, notamment les montants provenant de la vente d’objets personnels à perte, les montants envoyés en remboursement et les montants envoyés en cadeaux.

Une fois mis en œuvre, le seuil de déclaration plus bas menace de balayer les millions d’Américains qui gagnent de l’argent en ligne.

Selon le Pew Research Center, environ un Américain sur quatre gagne un revenu supplémentaire en vendant quelque chose en ligne, en louant sa maison ou en utilisant une plateforme numérique pour travailler. .











