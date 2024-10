Vous avez fait une erreur sur votre bulletin de vote en Floride ? Voici comment y remédier avant le jour du scrutin

Nous faisons tous des erreurs.

Mais que se passe-t-il si vous faites une erreur en remplissant votre bulletin de vote par correspondance pour les élections générales de cette année ? Peut-être avez-vous choisi le mauvais candidat par accident. Ou bien vous avez rayé votre erreur et encerclé votre choix final, en le soulignant pour faire bonne mesure à l’encre rouge.

Voici ce qu’il faut faire :

Erreurs dans les bureaux de vote anticipé

Si vous vous trouvez sur un site de vote anticipé jusqu’au 3 novembre ou dans votre circonscription le jour du scrutin, le 5 novembre, et que vous faites une erreur en remplissant votre bulletin de vote, alertez un agent électoral et demandez un nouveau bulletin de vote. Votre bulletin de vote sera annulé et vous recevrez un nouveau bulletin de vote pour repartir à zéro.

EN SAVOIR PLUS : Vous voulez voter avant le jour du scrutin dans le sud de la Floride ? Voici où – et conseils à suivre

Conseils: Examinez et vérifiez les deux côtés de votre bulletin de vote. Bullez dans votre choix – n’entourez pas, ne soulignez pas, ne grattez pas.

Erreurs sur un bulletin de vote par correspondance

La date limite pour demander un bulletin de vote par correspondance était le 24 octobre. Mais ce n’est pas la date limite pour retourner ou demander un bulletin de remplacement si votre bulletin arrive endommagé ou s’est perdu dans le courrier, ou si vous l’avez marqué au hasard à la maison.

Si vous avez mal marqué votre bulletin de vote :

▪ Contactez le service électoral de votre comté pour demander un bulletin de remplacement. Vous avez le droit de recevoir jusqu’à trois bulletins de remplacement si vous faites beaucoup de erreurs.

Conseil: La date limite pour retourner votre vote par correspondance est 19 heures, le jour du scrutin, le 5 novembre. Mais vous devez prévoir du temps pour que votre bulletin de remplacement vous parvienne par courrier, puis le remplir correctement et le retourner. N’attendez pas l’approche ou le jour du scrutin pour demander un bulletin de remplacement et le retourner par la poste.

▪ Que se passe-t-il si vous avez déjà envoyé votre bulletin de vote par la poste et réalisez ensuite que vous avez fait une erreur ? Si vous avez mal marqué le bulletin de vote et l’avez renvoyé par la poste au service des élections, il est peut-être trop tard car votre bulletin de vote est compté après sa réception et numérisé dans le système. Mais vous pouvez toujours essayer de contacter votre service électoral pour détecter l’erreur, ou il peut vous contacter.

Une liste de tous les bureaux du superviseur des élections de Floride avec des liens pour les contacter se trouve à l’adresse suivante : MyFloridaElections.com.

— Dans l’e-mail de Miami-Dade [email protected]. Appelez le 305-499-8444 ou visitez le site Web de Miami-Dade à www.miamidade.gov/global/elections/home.page.

— Dans l’e-mail de Broward [email protected]. Appelez le 954-357-7055. Ou visitez le site Web de Broward à browardvotes.gov/.

— À Monroe, le bureau électoral des Florida Keys propose un portail en ligne à www.keyselections.org pour vous aider à recevoir un bulletin de vote par correspondance et à répondre à d’autres questions de vote.

Les électeurs échappent à une douche solaire en arrivant à la bibliothèque de Coral Gables pour voter lors du vote anticipé le lundi 21 octobre 2024, à Coral Gables, en Floride.

Votez en personne : Si vous réalisez que vous avez commis une erreur et choisissez de ne pas demander de bulletin de remplacement, vous pouvez vous rendre dans un lieu de vote anticipé jusqu’au 3 novembre à Miami-Dade et Broward et le 2 novembre à Monroe et voter au isoloir. Ou rendez-vous dans votre circonscription le jour du scrutin, le 5 novembre, et votez là-bas.

Apportez votre bulletin de vote mal marqué ou endommagé afin qu’il puisse être jeté – mais ce n’est pas obligatoire. Une fois votre vote reçu, en personne ou par réception du bulletin de vote postal et entré dans le système, l’ordinateur se déclenche et n’acceptera que le premier bulletin voté. Un double vote serait exclu par le système, affirme le service électoral.

Conseil: Vous ne pouvez pas déposer votre bulletin de vote dans votre circonscription électorale désignée le jour du scrutin. Si vous attendez le jour du scrutin pour le retourner, ce bulletin de vote par correspondance ne peut être soumis qu’au bureau électoral de votre comté.

Où peut-on voter tôt ? Voici une liste de sites à Miami-Dade, Broward et les Keys

Pouvez-vous prendre un selfie là où vous votez ? Apporter vos notes ? Ce qui est autorisé lors des élections en Floride