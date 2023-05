Vous avez fait défiler votre iPhone dans le mauvais sens pendant tout ce temps

La fonction de défilement de votre iPhone est une chose à laquelle vous ne pensez probablement pas beaucoup. En fait, l’expérience est si transparente qu’il est facile de se retrouver à défiler sur les réseaux sociaux pendant des heures, ou même à parcourir un long e-mail, jusqu’à ce que vous réalisiez que vous devez revenir en haut de la page. Alors quoi? Vous reste-t-il à faire défiler sans fin tout ce chemin vers le haut ?

La réponse est non. C’est parce qu’il existe une solution cachée qui est à la fois simple et facile à retenir. Il vous suffit d’appuyer une fois sur votre iPhone, mais vous devez atteindre le bon endroit et l’appareil vous zappera instantanément en haut de votre page. Voici où vous devez appuyer en fonction du modèle d’iPhone que vous utilisez.

Appuyez sur le haut de l’écran pour faire défiler l’iPhone vers le haut de la page actuelle.

Si vous avez un iPhone 14, vous pouvez appuyer de chaque côté de l’île dynamique et le téléphone défilera instantanément vers le haut.

Avec un iPhone X ou l’un des modèles avec encoche, vous pouvez appuyer de chaque côté de l’encoche.

Si vous avez un ancien iPhone sans Dynamic Island ou une encoche, vous pouvez obtenir la même chose en appuyant sur l’horloge dans la barre d’état.

L’iPhone contient de nombreuses fonctionnalités secrètes qui peuvent être déverrouillées avec de simples gestes ou tapotements. Assurez-vous de vérifier comment utiliser les gestes pour copier et coller du texte entre votre iPhone ou iPad. Ou découvrez comment copier rapidement du texte à partir de photos iPhone à l’aide de sa fonction Live Text.