Vous avez entendu parler de K-pop, maintenant il est temps pour K-drill

Écrit par Oscar Holland, CNNGawon Bae, CNN

Si la basse cachée et le rythme syncopé du récent tube “Bomaye” de Silkybois semblent familiers aux fans de musique de forage, le contenu lyrique de la paire pourrait ne pas l’être. Passant de l’anglais à leur coréen natal, les rappeurs basés à Séoul injectent de nombreuses références locales dans les allusions typiques du genre aux rivalités de rue, aux voitures et à l’argent.

Les paroles riches en métaphores du morceau racontent “se balancer” comme le joueur de baseball coréen Choo Shin-soo, acquérir de l’argent comme le développeur du casino Kangwon Land et “empiler le fromage” comme le dak-galbi, un plat de poulet épicé.

Même les menaces de violence sont proférées avec une saveur typiquement coréenne : “Mes baguettes vous ouvrent, fumantes, vous laissent allongé comme une boulette”, rappe la moitié du duo, Park Sung-jin, qui s’appelle Jimmy Paige.

Silkybois fait partie d’une vague de rappeurs apportant le son percutant de la perceuse, ou “deulil” comme on l’appelle localement, en Corée du Sud. “Bomaye”, qui signifie “tue-le” dans la langue africaine Lingala – et a été utilisé par les fans de boxe pour encourager Muhammad Ali lorsqu’il a combattu George Foreman au Zaïre (aujourd’hui la République démocratique du Congo) – a amassé près de 2 millions de vues sur YouTube depuis sa sortie l’année dernière.

“Je ne m’attendais pas à ce que des YouTubers étrangers fassent des vidéos de réaction ou que la chanson soit tendance sur des plateformes comme TikTok”, a déclaré l’autre membre de Silkybois, Kim Dae-woong, dont le nom de rap est Black Nut, dans une interview vidéo depuis Séoul. “Nous avons juste fait ce que nous voulions faire dans notre style. J’ai aimé regarder les réactions des gens, qui étaient inattendues.”

Bien que l’exercice soit né à Chicago au début des années 2010, la scène sud-coréenne emprunte beaucoup à un sous-genre britannique surnommé l’exercice britannique. Avec des paroles tout aussi granuleuses et provocantes, mais des rythmes plus rapides et des lignes de basse glissantes plus mélodiques, le son s’est depuis propagé du sud de Londres pour influencer les scènes du monde entier, y compris, à son tour, l’Amérique.

Les membres de Silkybois Jimmy Paige (à gauche) et Black Nut (à droite). Crédit: Avec l’aimable autorisation de JustMusic

Mais alors que les artistes de forage au Royaume-Uni et aux États-Unis sont connus – parfois de manière controversée – pour rapper sur la violence au couteau et les armes à feu, les choses sont quelque peu différentes en Corée du Sud, qui a l’un des taux de criminalité par armes à feu les plus bas au monde. Les références à la violence physique sont néanmoins importantes, et les rappeurs de forage du pays sont intransigeants dans leurs représentations des difficultés urbaines.

“Les paroles parlent de choses de la ville”, a déclaré Park. “Bon ou mauvais, il faut que ce soit des faits. Des choses qui se passent dans les rues, dans le quartier et dans notre mentalité – tout tourne autour de nous contre eux.

“Pour moi, l’exercice n’est qu’une autre forme (d’art)”, a-t-il ajouté. “Nous aimons les paroles dures … Nous cherchons toujours des moyens de créer des métaphores et des punchlines dures, et je suppose que cela a fonctionné.”

Traverser les continents

L’intérêt mondial pour la culture coréenne contemporaine a explosé au cours de la dernière décennie, la soi-disant « vague K » voyant des groupes comme BTS et Blackpink remporter un succès grand public en Occident. La K-pop a été la principale exportation musicale du pays, mais il existe également une scène hip-hop nationale en bonne santé.

Le nombre d’artistes de forage peut être petit en comparaison, mais plusieurs des rappeurs les plus connus du pays – dont Keith Ape, Changmo et l’artiste coréen américain Jay Park – ont récemment sorti de la musique influencée par le genre.

Parmi les musiciens qui traversent, il y a Shin Young-duk, ou Blase, qui a contribué à propulser la perceuse sous les projecteurs l’automne dernier avec une performance sur le très populaire concours de rap télévisé sud-coréen, “Show Me the Money”. Son album éponyme de 2021 présente un éventail de genres, de la crasse au garage – mais ce sont les “Peace Out” et “CVS” inspirés des exercices qui ont accumulé le plus d’écoutes sur Spotify. (“Je suis sur la route toute la nuit à travailler”, rappe-t-il dans ce dernier, avec un refrain qui combine anglais et coréen. “Don’t close like CVS 24.”)

Shin a déclaré avoir découvert l’exercice britannique à travers le drame télévisé “Top Boy”, qui retrace les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes du centre-ville de Londres. Bien qu’initialement peu intéressé par la scène de Chicago, il a été attiré par le son londonien (qu’il a décrit comme un “tout nouveau genre”) et a commencé à étudier la prononciation britannique à utiliser lors de la livraison de lignes en anglais.

“L’anglais britannique que je connaissais venait de” Harry Potter “”, a-t-il déclaré dans une interview vidéo. “Donc, j’étais intéressé par la différence entre les accents des rappeurs et ce que je connaissais. Plus j’écoutais (des rappeurs britanniques), plus je les trouvais attrayants.”

Les paroles de l’artiste de 27 ans sont souvent autobiographiques, abordant des questions personnelles – comme les luttes auxquelles il a été confronté pendant la pandémie de Covid-19 – plutôt que des problèmes sociaux. Imiter le contenu lié aux gangs ou aux armes à feu d’autres pays serait, a-t-il dit, inauthentique.

“Le hip-hop n’est pas originaire de Corée, donc quand vous apportez le son de l’étranger, parfois les gens apportent aussi le sentiment (des paroles)”, a-t-il déclaré. “Il y a des cas de (copie du contenu lyrique) mais ces jours-ci, le public coréen verra cela comme faux ou fantaisiste. Les artistes ne veulent pas prendre ce risque. Rapper une histoire qui n’est pas la vôtre n’est pas cool.”

Controverses juridiques

Drill est devenu un paratonnerre politique au Royaume-Uni, où les législateurs et la police ont fait valoir que le genre contribue directement à la violence des gangs et à la criminalité au couteau. Une répression ces dernières années a vu YouTube supprimer des vidéos musicales à la demande de la police métropolitaine de Londres, tandis que des paroles ont été utilisées contre des rappeurs devant les tribunaux – malgré les inquiétudes de certains experts selon lesquelles les liens entre la musique et le crime sont mal prouvés.

En 2019, le duo britannique Skengdo et AM ont été condamnés à des peines de prison avec sursis pour avoir interprété leur chanson “Attempted 1.0”. La police de Londres a déclaré avoir enfreint une ordonnance du tribunal leur interdisant, entre autres, de faire de la musique censée encourager la violence des gangs. En interprétant la chanson et en la téléchargeant sur les réseaux sociaux, le couple avait “incité et encouragé la violence contre les membres de gangs rivaux”, a déclaré la police dans un communiqué. déclaration

Vidéo connexe: Ancien chef de groupe de garçons K-pop: Où que vous alliez, vous avez cette crise d’identité

Kim de Silkybois n’est pas non plus étranger aux ramifications juridiques de ses paroles. En 2019, un tribunal sud-coréen l’a condamné à une peine de prison avec sursis pour avoir dirigé des insultes sexuelles contre la rappeuse KittiB lors de concerts et dans deux de ses chansons solo. Dans une déclaration donnée au journal Chosun Ilbo deux ans plus tard, une représentante de KittiB a déclaré qu’elle était “la victime manifeste d’un crime” et qu’elle recevait toujours “des commentaires malveillants et des DM de harcèlement sexuel” de la part d’autres personnes à la suite des chansons. .

L’affaire a suscité un débat sur la liberté d’expression, bien que la Cour suprême du pays ait confirmé la décision, décrivant les paroles comme “vulgaires et une expression de dégradation sexuelle”.

Kim a déclaré que le contenu du rap était pris “trop ​​​​au sérieux” en Corée du Sud, ajoutant: “C’est frustrant que les gens ne puissent pas comprendre vos paroles et les perçoivent négativement.” Son coéquipier Park a également rejeté l’impact possible de la musique agressive sur la vie réelle : « Si vous écoutez James Brown, vous sentez-vous bien juste après ? .”

Mis à part le cas de Kim, la scène de forage du pays a – peut-être en raison de son profil grand public relativement petit – été largement épargnée par les problèmes juridiques. Aucun des artistes interrogés pour cet article n’a signalé d’autres restrictions policières concernant l’exécution ou l’enregistrement de musique.

Et le contenu lyrique des artistes sud-coréens rend peu probable une répression officielle de l’exercice, a déclaré Park, affirmant que les rappeurs du Royaume-Uni et des États-Unis ont provoqué des ennuis en discutant ouvertement du crime dans leur musique.

Dans un genre qui voit souvent les artistes dénigrer les capacités des rappeurs rivaux, il est assez approprié qu’il pense que le plus grand défi auquel est confrontée la scène sud-coréenne n’est pas les politiciens, la police ou même un manque d’intérêt – c’est la qualité de ses contemporains. .

“Ils essaient de faire des chansons de forage, mais ils échoueront parce qu’ils ne peuvent pas rapper”, a-t-il déclaré. “Il faut savoir fabriquer des barres, c’est la priorité dans ce métier.”

Image du haut : l’artiste coréen Blase.