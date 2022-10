Vous avez entendu parler d’arrêter de fumer tranquillement. Voici comment savoir si vous êtes discrètement viré

Coût de la vie4:44Oubliez l’abandon silencieux. Comment savoir si je suis discrètement licencié ?

Avec le recul, dit MaryAnn Kerr, c’était un appel de travail à la maison un jour de congé qui annonçait le début de la fin d’un emploi.

Il y a environ cinq ans, Kerr, une cadre chevronnée du secteur à but non lucratif, a décroché un joli poste de vice-présidente d’un organisme de bienfaisance qu’elle aimait. Environ trois ou quatre mois plus tard, son patron l’appelait à la maison, en colère contre quelque chose apparemment inoffensif que Kerr avait dit lors d’une précédente réunion téléphonique.

“C’était à propos de quelque chose qui n’avait aucun sens… Ils pensaient que j’exagérais, que ce n’était pas approprié pour moi de le dire.”

Cela a commencé ce qu’elle décrit comme “une campagne pour la saper” par un PDG qui semblait croire que Kerr en avait après leur travail.

“J’étais exclu des réunions auxquelles je devais assister pour faire mon travail efficacement. On ne me disait pas que j’avais besoin de faire mon travail”, a déclaré Kerr à CBC Radio. Coût de la vie.

Il y a environ cinq ans, MaryAnn Kerr s’est retrouvée face à “une campagne pour la saper” par un patron. (Soumis par MaryAnn Kerr)

Beaucoup d’attention a été accordée récemment à l’idée de “ arrêt tranquille “, lorsque les employés restent dans leur emploi mais s’en tiennent aux exigences minimales du poste afin d’éviter l’épuisement professionnel.

Un phénomène appelé “licenciement silencieux” peut avoir l’effet inverse – lorsque les employeurs obligent subtilement les membres du personnel à quitter leur emploi pour éviter la tâche compliquée de les licencier.

“J’ai entendu le terme licenciement silencieux utilisé dans différents pays ou dans différents contextes, où… les employeurs font du lieu de travail un environnement si difficile que l’employé a le sentiment qu’il n’a d’autre choix que de partir”, a déclaré Nita Chhinzer, professeure agrégée de sciences humaines. ressources à la Gordon S. Lang School of Business and Economics de l’Université de Guelph.

“Ainsi, l’employé peut être négligé pour une promotion, ou ses heures peuvent être réduites, ou ils peuvent soudainement ne plus être programmés.”

“Une combinaison d’être isolé et assailli”

Dans le cas de Kerr, le patron lui disait que ses collègues ne l’aimaient pas et gérait la façon dont elle traitait ses propres subalternes directs. Le patron lui disait de tenir des réunions hebdomadaires avec son équipe, a déclaré Kerr, mais aussi de renverser son autorité avec eux.

Nina Chhinzer, professeure agrégée en gestion des ressources humaines et en conseil aux entreprises à l’Université de Guelph, a déclaré que le phénomène de « licenciement silencieux » peut prendre plusieurs formes. (Nina Chhinzer)

“Et [the team] littéralement ignoré mes e-mails. Ils ne voulaient pas me rencontrer. C’est donc une combinaison d’être isolé et assailli, dans une certaine mesure.”

D’autres fois, le PDG serait combatif avec elle devant les autres lors de réunions, a déclaré Kerr, “presque comme un match de combat pour me pousser en quelque sorte”.

“J’ai même eu un épisode lors d’un événement public où ils m’ont poussé à l’écart pour me rendre à une séance photo.”

L’expérience de Kerr suit d’autres cas similaires, a déclaré Cchinzer. Il est assez courant dans des cas comme celui-ci que le patron fasse de l’employé en question un “membre de l’exogroupe”.

“Donc, ils ne sont pas invités aux réunions, ils ne sont pas invités aux déjeuners”, a déclaré Cchinzer. “Lorsqu’il y a des opportunités de développement, elles sont négligées pour celles-ci.”

Les travailleurs peuvent être encore plus vulnérables aux licenciements silencieux en dehors des emplois de bureau.

Dans les lieux de travail comme les entrepôts et les restaurants, où les horaires sont variables, le licenciement silencieux peut prendre la forme de ne pas avoir suffisamment de quarts de travail pour s’en sortir. (Hananeko_Studio/Shutterstock)

“Dans certaines des industries à fort taux de rotation, comme les restaurants, les épiceries et la vente au détail, il y a une très forte probabilité que les gens soient simplement programmés pour sortir ou qu’ils voient leurs heures réduites”, a déclaré Chhinzer.

Les travailleurs plus vulnérables sont moins susceptibles d’intenter des poursuites

Lorsque les travailleurs n’ont pas d’heures garanties, cela les rend beaucoup plus vulnérables aux licenciements silencieux, a-t-elle déclaré.

“Sans un nombre d’heures garanti, ces personnes ne sont souvent mises que sur des quarts de travail minimes, elles sont donc obligées de trouver une forme d’emploi secondaire pour subvenir à leurs besoins.”

Ces types de cas peuvent relever de ce que la loi canadienne sur l’emploi appelle le congédiement déguisé, ce qui donne aux travailleurs des motifs de demander une compensation financière pour avoir été expulsés de leur emploi. Mais les personnes qui travaillent dans les épiceries, par exemple, n’ont probablement pas les ressources financières pour intenter une action en justice contre leur employeur, a déclaré Chhinzer.

Déterminer si votre cas de licenciement discret serait considéré comme un congédiement déguisé en vertu de la loi se résume à quelques distinctions clés, a déclaré l’avocate en droit du travail Hermie Abraham, qui dirige un cabinet torontois appelé Advocation Employment Law.

“Un licenciement silencieux peut en quelque sorte tomber dans deux seaux. Il pourrait y avoir un licenciement silencieux où l’employeur est simplement désengagé avec un employé”, a déclaré Abraham, qui est devenu avocat après une carrière antérieure dans les ressources humaines.

Ce type de licenciement discret peut ne pas donner lieu à une action en justice en tant que licenciement, a-t-elle déclaré, “mais l’employé est en quelque sorte mis au pâturage. [The employer is] ne pas investir en eux.”

L’avocate en droit du travail Hermie Abraham affirme que lorsqu’il y a un changement marqué dans les circonstances d’un emploi, comme une rétrogradation ou un changement de rémunération, les employés peuvent avoir un recours légal. (Soumis par Hermie Abraham)

L’autre type est lorsque les employeurs font délibérément des choses pour expulser quelqu’un – comme modifier la rémunération ou le rétrograder de gestionnaire à contributeur individuel. “En droit, cela est considéré comme un congédiement déguisé, et il existe des recours pour l’employé”, a déclaré Abraham.

Prenons l’exemple de quelqu’un qui travaille dans un restaurant.

“Disons que quelqu’un travaillait un quart de travail qui était un très bon quart de travail et qu’il recevait beaucoup de pourboires”, a déclaré Abraham. “Tout d’un coup, maintenant, ils sont déplacés vers un moment où ils obtiennent peut-être les mêmes heures, mais ils n’obtiennent pas les mêmes pourboires – cela pourrait [fall into the] catégorie de congédiement déguisé, en raison du fait qu’il y a un changement fondamental à un élément clé de leur emploi, qui est leur rémunération.

Obtenir de l’aide

MaryAnn Kerr a finalement été relâchée et ne peut pas discuter des conditions de son départ. Mais elle a des conseils pour ceux qui se retrouvent dans une situation similaire.

Abraham conseille aux employés qui s’attendent à ne pas avoir de cas juridique de prendre des mesures en écrivant à leurs patrons. ‘Expliquez à l’employeur certains des changements qui [you] trouver n’aide pas [you] réussir et apporter des solutions. (Getty Images)

“Je pense qu’il est important de parler aux RH, car il s’agit de se protéger”, a-t-elle déclaré. Même chose avec la tenue de notes – Kerr a déclaré que des journaux détaillés se sont avérés utiles dans son cas.

“Et puis, il est important de parler à un conseiller de confiance en dehors de l’organisation. Dites-leur ce qui se passe et demandez-leur ce qu’ils en pensent.”

Si les travailleurs pensent qu’ils ont une affaire judiciaire, Abraham dit qu’ils devraient demander l’avis d’un avocat spécialisé en droit du travail. S’il s’agit d’un cas plus subtil, où ils sont négligés pour une opportunité, elle suggère d’écrire au patron.

Un employé peut décrire les facteurs qui ont nui à sa réussite au travail et suggérer des solutions, dit Abraham.

“Juste en quelque sorte languir et être misérable au travail, ce n’est pas une chose à faire”, a-t-elle déclaré. “La vie est bien trop courte pour faire ça.”

