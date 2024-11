Vous avez du mal à vous souvenir de vos mots de passe – et encore moins à en trouver de bons ?

Fini l’époque heureuse où il suffisait de se souvenir d’un code PIN de carte de débit ou d’un code d’alarme à quatre chiffres. Aujourd’hui, avec notre mode de vie de plus en plus numérique, tout nécessite un mot de passe – et complexe en plus. Que vous essayiez de commander des produits d’épicerie à livrer ou de planifier un rendez-vous médical via un portail en ligne, un mot de passe protège vos informations personnelles et vous permet de rester connecté en toute sécurité au monde en ligne.

Aussi important que soient les mots de passe, l’amnésie des mots de passe est une condition quasi universelle. « J’ai oublié de nombreux mots de passe parce que différentes applications ont des conditions différentes concernant le mot de passe », explique Bruce Krutt, 68 ans, un résident du Texas. Après avoir oublié plus d’une fois les mots de passe de ses comptes financiers, Krutt a cherché un moyen sécurisé de gérer ses informations de connexion. Il a également perfectionné ses compétences grâce à un cours de technologie offert à La source principale à Dallas – où les meilleures pratiques en matière de gestion des mots de passe font partie du programme.

Nous avons consulté Jean Aponte, l’un des instructeurs en technologie de The Senior Source, sur ce qui rend les mots de passe forts et comment les suivre en toute sécurité.

Commencez avec des mots de passe forts

Un mot de passe fort constitue votre première ligne de défense lorsqu’il s’agit de naviguer dans la vie en ligne. Avant tout, n’utilisez jamais deux fois le même mot de passe. Ensuite, il y a le contenu de votre mot de passe. Il peut être tentant d’utiliser des noms, des dates de naissance ou d’autres détails faciles à retenir, mais cela comporte des risques. « Je conseille [students] ne pas utiliser d’informations personnelles, les anniversaires, les noms ou les anniversaires des membres de leur famille, des choses dont ils peuvent se souvenir, mais [are] très facile à deviner », déclare Aponte. Quand c’est quelque chose que les pirates peuvent deviner – ou déduire d’autres sources, comme vos publications sur Facebook – il est beaucoup plus probable que vos comptes soient compromis. Au lieu de cela, Aponte recommande d’utiliser un mot aléatoire et une combinaison de lettres majuscules et minuscules, symboles et chiffres.

Un mot de passe de 16 caractères offre un niveau élevé de sécurité, mais la longueur n’est pas le seul facteur de sécurité du mot de passe ; la combinaison de personnages compte aussi. Assurez-vous que les caractères que vous enchaînez sont aléatoires plutôt que de répéter des modèles, des phrases ou des mots.

Bien entendu, les mots de passe longs et aléatoires ne se prêtent pas à un rappel rapide. Mais comme vous pouvez l’imaginer, il existe une application pour ça.

Gardez une trace de vos mots de passe, en toute sécurité

Même si cela peut sembler une bonne idée d’écrire vos mots de passe sur un morceau de papier, vous pourriez facilement égarer votre liste. Au lieu de cela, Aponte recommande deux méthodes : un gestionnaire de mots de passe ou une note sécurisée enregistrée sur votre smartphone.

Un gestionnaire de mots de passe est un outil numérique qui stocke en toute sécurité les noms d’utilisateur et les mots de passe de vos comptes. L’avantage de cet outil est que vous n’avez qu’à mémoriser un seul mot de passe principal pour déverrouiller un index de tous vos autres mots de passe. Dans la classe technologique d’Aponte, la plateforme 1Mot de passe est utilisé comme exemple, mais il y en a d’autres, comme Bitwarden, Gardien et bien plus encore.

En plus de stocker en toute sécurité tous vos mots de passe dans un espace numérique, un gestionnaire de mots de passe peut disposer d’une fonction de remplissage automatique qui permet au mot de passe sécurisé de remplir une page de connexion avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de saisir manuellement vos identifiants de connexion à chaque fois ; le gestionnaire de mots de passe le fera pour vous. Certains gestionnaires de mots de passe proposent également un générateur de nom d’utilisateur et de mot de passe qui peut vous aider à créer des informations d’identification longues, uniques et difficiles à deviner.

Même avec un gestionnaire de mots de passe, vous devrez vous souvenir de votre mot de passe principal. Si vous l’oubliez, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour récupérer votre compte, et vous devrez peut-être recommencer en réinitialisant tous vos mots de passe sur d’autres sites. Certains gestionnaires, dont 1Password, proposent une fonctionnalité qui permet aux autres utilisateurs d’une famille d’aider à récupérer un mot de passe principal oublié, alors envisagez un forfait partagé.

Si vous utilisez un iPhone et préférez une liste écrite de mots de passe, Aponte indique que vous pouvez utiliser la fonction de verrouillage de votre application Notes. Vous devrez toujours vous souvenir d’un mot de passe principal pour déverrouiller la note dans laquelle vous stockez votre liste, mais cela peut être plus accessible pour quelqu’un qui cherche à améliorer la sécurité de son mot de passe sans apprendre une nouvelle application ou un nouveau système. (Si vous êtes un utilisateur Android, vérifiez si le programme de notes de votre téléphone offre une protection similaire.)

Certains navigateurs et appareils sont dotés de systèmes intégrés, tels que le trousseau iCloud ou le gestionnaire de mots de passe Google, qui stockent vos informations d’identification et remplissent automatiquement les champs de connexion. Bien que ces systèmes soient pratiques au sein d’un seul appareil ou navigateur, gardez à l’esprit qu’un gestionnaire de mots de passe dédié sera cohérent sur plusieurs appareils (par exemple, votre smartphone et votre ordinateur portable), et offrira des couches de sécurité supplémentaires.

Utilisez l’authentification à deux facteurs et d’autres mesures de sécurité

L’authentification à deux facteurs – qui vous oblige à utiliser à la fois un mot de passe et une deuxième clé qui vous est généralement envoyée par SMS, par téléphone ou via une application d’authentification – offre une couche de sécurité supplémentaire. Bien que l’authentification à deux facteurs ne soit pas disponible pour tous les comptes en ligne, vous devriez avoir la possibilité d’accéder au courrier électronique, aux services bancaires en ligne, aux réseaux sociaux et à d’autres comptes critiques. Vous pouvez généralement l’activer lors de la configuration de votre compte ou, si vous souhaitez l’ajouter à un compte existant, vérifiez vos paramètres de sécurité pour voir si cela est proposé.

De plus, Aponte conseille aux internautes de réfléchir avant de créer un compte sur divers sites Web. Consultez les avis en ligne, recherchez « https » devant une URL (le « s » indique « sécurisé ») et lisez même la page « À propos » pour déterminer si le site est crédible. Lorsque vous naviguez sur Internet, surveillez les offres trop belles pour être vraies ou les erreurs qui peuvent indiquer une arnaque (par exemple, les e-mails de phishing contiennent souvent des mots mal orthographiés). Ne créez pas de compte et ne saisissez aucune information personnelle sur un site qui semble suspect.