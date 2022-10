Vous avez du mal à vous mettre au travail ? Cette technique vous aidera à vaincre la procrastination

Fixer un délai dans lequel effectuer une tâche spécifique pourrait aider à la productivité. C’est l’idée derrière la technique Pomodoro, une méthode de gestion du temps inventée par un étudiant italien dans les années 1980 qui peut vous aider à organiser et gérer votre temps. Voici comment ça fonctionne.

Vous avez du mal à vous mettre au travail ? Et si vous essayiez d’utiliser une méthode de gestion du temps appelée la technique Pomodoro ? Cette méthode, développée par Francesco Cirillo dans les années 1980, consiste à diviser son temps en tranches de 25 minutes et à en garder une trace à l’aide d’un minuteur de cuisine. L’objectif est de se concentrer pleinement sur une seule tâche pendant 25 minutes.

Selon le fondateur de la méthode, diviser son temps permet de se concentrer sur une tâche précise à accomplir plutôt que sur un projet ou un objectif global et plus important. De plus, grâce à la minuterie, il n’est pas nécessaire de vérifier constamment l’heure et de perdre ainsi la concentration. En fait, c’est du minuteur que cette technique tire son nom. En italien, « pomodoro » signifie « tomate » et fait référence à la minuterie de cuisine en forme de tomate que Francesco Cirillo utilisait lorsqu’il était étudiant.

Comment utiliser la Technique Pomodoro ?

Cette technique comporte cinq étapes. Tout d’abord, choisissez la tâche à réaliser et définissez le temps de sa réalisation, idéalement entre 20 et 30 minutes. Démarrez ensuite le chronomètre, si possible, à l’aide d’un chronomètre autre qu’un téléphone portable. Ensuite, travaillez sur la tâche définie pendant le temps imparti. À la fin de la séance, faites une pause de cinq minutes. Cependant, ne profitez pas de ce temps pour défiler sur les réseaux sociaux ou consulter vos mails. Idéalement, vous devriez sortir rapidement pour faire une vraie pause dans vos séances de travail. Enfin, fixez-vous une nouvelle tâche et recommencez le cycle. Il est important que, pour chaque quatre tranches de temps “pomodori” terminées, vous preniez une pause légèrement plus longue, comprise entre 10 et 15 minutes.

Cette méthode peut également être utilisée par les collégiens, les lycéens ou les enfants lorsqu’ils font leurs devoirs.

