Vous avez du mal à vous concentrer ? Essayez les jeux vidéo

Votre cerveau, à son tour, s’adapte aux défis avec des changements structurels, un peu comme les adaptations que votre corps fait lorsque vous faites de l’exercice.

Tout comme vos muscles réagissent à l’entraînement en force en devenant plus gros et plus forts, votre cerveau s’adapte aux défis en formant de nouvelles connexions entre et au sein des réseaux de neurones. Cela fonctionne de la même manière pour tous les âges, que vous soyez un adulte plus âgé qui n’a jamais joué à un jeu vidéo ou un jeune qui a peut-être trop joué. (ça vaut le coup de le noter aussi beaucoup de jeu peut nuire à votre santé mentale.)