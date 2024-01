Vous avez du mal à dormir ? Essayez ces 3 poses de yoga pour vous endormir rapidement

Santé





Namarester au lit.

Les adultes devraient dormir au moins sept heures par nuit, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophesmais il semble que beaucoup ne comprennent pas cela.

Dans tout le pays, 70 % des adultes déclarent ne pas dormir suffisamment au moins une nuit par mois, tandis que 11 % déclarent avoir un sommeil terne chaque nuit, selon le Association américaine de l’apnée du sommeil.

Mais un influenceur bien-être peut avoir une solution pour se retourner et se retourner qui peut avoir des effets plus inquiétants que de simplement vous laisser fatigué le lendemain, car un sommeil insuffisant peut avoir des effets néfastes sur votre santé physique et mentale.

Pour vous aider à faire de beaux rêves, Jesse Gabler, le fondateur de Yogi Timesa partagé plusieurs poses de yoga avec The Post qui pourraient vous aider à vous endormir avant de devoir compter vos moutons.

Pose de bébé heureux

Pour prendre la pose du bébé heureux, allongez-vous sur le dos, ramenez vos genoux vers votre poitrine et saisissez les bords extérieurs de vos pieds avec vos mains, permettant à vos genoux de s’écarter plus largement que votre torse. Getty Images/iStockphoto

Anciennement connue sous le nom d’Ananda Balasana, la pose du bébé heureux est un excellent moyen de décompresser le bas de votre corps et de vous aider à vous détendre.

Pour entrer dans cette position, allongez-vous sur le dos, ramenez vos genoux vers votre poitrine et saisissez les bords extérieurs de vos pieds avec vos mains en permettant à vos genoux de s’écarter plus largement que votre torse.

“Ce mouvement étire le bas du dos et les hanches, là où la tension s’accumule pendant la journée”, a expliqué Gabler au Post.

“Respirer profondément dans cette pose ludique pendant quelques minutes peut calmer votre esprit, alléger votre humeur et préparer votre corps au sommeil.”

Pose de l’enfant

Pour la pose de l’enfant, agenouillez-vous sur le sol, les genoux écartés aussi largement que vos hanches et asseyez-vous sur vos talons. Ensuite, pliez-vous vers l’avant pour poser votre torse entre vos cuisses et étendez vos bras vers l’avant ou le long de votre corps, votre front reposant confortablement sur le sol. Getty Images

Balasana dit que la pose de l’enfant est un autre mouvement simple qui peut vous aider à relâcher les tensions tout en vous mettant à l’aise à l’heure du coucher.

Pour la pose, agenouillez-vous sur le sol, les genoux écartés aussi largement que vos hanches et asseyez-vous sur vos talons. Ensuite, pliez-vous vers l’avant pour poser votre torse entre vos cuisses et étendez vos bras vers l’avant ou le long de votre corps, votre front reposant confortablement sur le sol.

« Cela étirera doucement votre dos, vos hanches, vos cuisses et vos chevilles. Cela encourage un sentiment de sécurité et de confort, ce qui profitera particulièrement à ceux qui se réveillent anxieux ou instables », a expliqué le yogi.

Pose du cadavre

Pour prendre la pose du cadavre, allongez-vous sur le dos, les jambes légèrement écartées et les bras détendus à vos côtés, les paumes tournées vers le haut. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration en prenant des respirations profondes et lentes. Getty Images

Savasana, également connue sous le nom de pose du cadavre, est souvent utilisée pour mettre fin à une pratique de yoga et peut être une excellente pose pour vous aider à vous endormir – certaines peuvent même s’endormir en position.

Pour prendre la pose, allongez-vous à plat sur le dos, les jambes légèrement écartées et les bras détendus à vos côtés, les paumes tournées vers le haut.

Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration en prenant des respirations profondes et lentes.

“Cette pose permet à votre corps de s’abandonner à la gravité, libérant ainsi les tensions physiques et éliminant le stress de l’esprit”, a déclaré Gabler.

“Même quelques minutes en Savasana peuvent détendre considérablement votre système nerveux, facilitant ainsi l’endormissement.”











