PHÉNIX — Alors que les écoles rouvrent pour une nouvelle année, elles se concentrent sur l’amélioration de la fréquentation scolaire. rentrée scolaire frappe au moment même où les cas de COVID-19 augmentent, soulevant la question : à quel moment un enfant est-il trop malade pour aller à l’école ?

Les absences scolaires ont augmenté Les étudiants ont été absents pendant la pandémie et ne se sont pas encore remis. Près d’un étudiant sur quatre souffre d’absentéisme chronique, c’est-à-dire d’une absence de 10 % ou plus de l’année scolaire, selon les dernières données analysées par l’Associated Press.

L’une des raisons du taux élevé d’absentéisme : après des années de quarantaine liée à la COVID-19, les parents sont plus prudents lorsqu’ils envoient leurs enfants à l’école lorsqu’ils pourraient être contagieux.

Lorsqu’un enfant manque l’école, même pour une absence justifiée comme un jour de maladie, il lui est plus difficile de rester sur la bonne voie sur le plan académiqueLes écoles et les experts de la santé tentent donc de changer la culture autour des congés de maladie.

Voici ce qu’ils veulent que les parents sachent.

Pendant la pandémie, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont demandé aux personnes testées positives au COVID-19 de s’isoler chez elles pendant un certain nombre de jours et de se mettre en quarantaine après avoir été exposées au coronavirus. Dans certains cas, les personnes atteintes d’une maladie bénigne ont été invitées à rester chez elles jusqu’à ce que les symptômes disparaissent.

Ces normes, et la prudence qui les sous-tend, est resté pendant des années après la réouverture des écoles pour un enseignement en personne. Cela signifie que les enfants ont souvent manqué de longues périodes d’école après avoir contracté ou été exposés à la COVID-19 ou à d’autres maladies.

Ce printemps, les directives relatives au COVID-19 ont officiellement changé. Désormais, le CDC suggère aux personnes traiter le COVID-19 comme d’autres maladies respiratoirescomme la grippe et le VRS.

Si un enfant a de la fièvre, il doit rester à la maison, quelle que soit la maladie.

Un enfant peut retourner à l’école lorsque sa fièvre a disparu depuis 24 heures sans prendre de médicament antipyrétique. Les autres symptômes devraient s’améliorer.

Si un enfant n’a pas de fièvre, il est tout à fait possible de l’envoyer en classe. avec quelques signes de maladiey compris un nez qui coule, des maux de tête ou de la toux, selon les écoles et les Académie américaine de pédiatrieSi ces symptômes ne s’améliorent pas ou sont graves, comme une toux sèche, appelez le médecin de votre enfant.

Les consignes concernant les vomissements et la diarrhée varient selon les districts scolaires. En général, les élèves doivent rester à la maison jusqu’à ce que les symptômes cessentselon les directives de l’Académie américaine de pédiatrie. Les enfants plus âgés peuvent être capables de gérer diarrhée légère à l’école.

« À moins que votre élève n’ait de la fièvre ou n’ait vomi au cours des dernières 24 heures, vous pouvez venir à l’école. C’est ce que nous voulons », a déclaré Abigail Arii, directrice des services de soutien aux étudiants à Oakland, en Californie.

Les directives du Los Angeles Unified School District indiquent que les élèves peuvent aller à l’école avec des symptômes légers tels qu’un nez qui coule ou un rhume, mais doivent rester à la maison s’ils ont des vomissements, de la diarrhée, des douleurs intenses ou une fièvre de 100 degrés Fahrenheit (37 degrés Celsius) ou plus.

Les districts scolaires à travers les États-Unis ont des directives similaires, y compris dans Texas, Illinois et New York.

Le CDC dit que les gens devraient prendre des précautions supplémentaires pendant cinq jours après le retour à l’école ou à d’autres activités normales.

Le port du masque et la distanciation sociale ne sont plus obligatoires, mais sont encouragés pour prévenir la propagation des maladies. Les experts recommandent également de se laver les mains régulièrement et de prendre des mesures pour purifier l’air, comme ouvrir une fenêtre ou faire fonctionner un purificateur d’air.

Les districts scolaires indiquent que les parents doivent se tenir au courant de tous les examens de santé et des vaccinations de leurs élèves afin qu’ils ne manquent pas de jours d’école supplémentaires.

Jocelyn Gecker, rédactrice en chef d’AP Education à San Francisco, a contribué à cet article.

