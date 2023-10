Vous avez des réflexes d’hyperalerte si vous parvenez à repérer les trois différences entre les deux photos de fête en seulement 9 secondes

SI vous pensez avoir des réflexes d’hyperalerte, essayez de repérer les trois différences majeures entre les deux photos de la fête d’anniversaire des enfants en moins de neuf secondes.

Entrez dans l’esprit d’anniversaire avec ceci Un casse-tête viral qui laisse les gens se gratter la tête en essayant de repérer les trois changements délicats entre les images incroyablement similaires.

Parviendrez-vous à résoudre ce casse-tête insolent en moins de neuf secondes ? Crédit : Fresherslive

Si vous pouvez voir les différences subtiles en seulement neuf secondes, vos yeux sont les meilleurs de leur catégorie.

L’œuvre d’art époustouflante montre deux images d’une fête d’enfants qui, à première vue, semblent presque identiques.

La fête a trois meilleurs amis qui sourient et applaudissent pendant que l’heureuse fille d’anniversaire souffle les bougies de son gâteau au chocolat.

Entourée de banderoles colorées, de chapeaux de fête et de cadeaux incroyablement emballés, la fête s’annonce comme un moment formidable.

LIRE LA SUITE DANS LES CASSE-TÊTES

Mais combien de temps passez-vous à essayer de repérer les changements.

Cette image sympa met les gens au défi de comprendre ce qui est toujours le même dans l’image originale et ce qui a été modifié avec insolence.

Prenez un sac de fête et regardez rapidement les enfants et leur délicieux gâteau jusqu’à ce que vous ayez trouvé toutes les différences.

Une personne dotée de bons réflexes et d’une vision de 20/20 devrait être capable de retrouver rapidement les fausses parties de la photo et de toutes les repérer avant d’entendre la voiture de votre mère s’arrêter dehors.

Mais pour un casse-tête qui semble si simple, l’excellente astuce et la tromperie intelligente rendent presque impossible la recherche des différences sans prendre un temps enfantin.

Ce qui rend la tâche si difficile, c’est le grand nombre d’endroits que vous devez rechercher en si peu de temps.

Non seulement les photos sont toutes étonnamment similaires, mais il y a aussi de nombreuses distractions qui vous ralentissent.

Vous êtes presque assuré de manquer de temps, car même si vous trouvez une ou deux des différences, la troisième vous échappera sûrement.

Il est donc très difficile de trouver les trois éléments en moins de neuf secondes, car vous devez les parcourir très rapidement.

Des études ont montré que les personnes qui se lancent régulièrement des défis avec des illusions d’optique et des énigmes constatent de grandes améliorations dans leurs capacités de résolution de problèmes, leur concentration et leur attention.

Des psychologues de l’Université de Glasgow ont découvert que regarder une illusion d’optique peut améliorer la vue en vous permettant de voir les petits caractères.

Et selon ZenBuisness : « Ces énigmes visuelles peuvent vous offrir un bon entraînement mental qui peut, à son tour, vous aider à réfléchir plus efficacement et à résoudre les problèmes plus facilement. »

Le casse-tête de test ressemble à un dessin animé digne d’un grand livre de Julia Donaldson, mais en réalité, il provient du créateur d’illusions en série Fresherslive, qui adore tester les compétences de détective de ses fans.

La photo a laissé beaucoup de gens impatients de résoudre le puzzle, mais plusieurs ont eu du mal à cause du grand nombre de distractions.

Dans cette pièce particulière, les personnes ayant un QI visuel élevé devraient être capables de le repérer en quelques secondes et de se laisser suffisamment de temps pour apprécier l’image.

Si vous ne trouvez toujours pas les modifications effrontées, faites défiler vers le bas pour voir la solution ci-dessous.

Si ce défi vous a plu, pourquoi ne pas en essayer un autre ?

Pour un casse-tête d’Halloween difficile, lancez-vous dans celui-ci qui fait perdre la tête à beaucoup de gens.

Un crâne se trouve quelque part entre deux citrouilles sur cette photo intelligente, mais il s’avère très difficile à trouver.

Si vous voulez tenter votre chance, essayez de battre le record des 15 secondes et trouvez tous les dangers de la route dans cette image.

Vous pouvez également tenter de repérer le trèfle à quatre feuilles solitaire qui se cache dans le champ en moins de 15 secondes.