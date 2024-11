Vous avez des questions sur le vote ? Voici ce qu’il faut savoir avant le jour du scrutin dans l’Illinois

Le jour du scrutin approche et les électeurs de l’Illinois voteront bientôt pour les élections fédérales et locales.

Le vote n’est pas une solution universelle et de nombreux facteurs déterminent comment et où une personne peut voter. Avant de vous rendre aux urnes, il est important de savoir quoi apporter et à quoi s’attendre.

Un exemple de bulletin de vote pour Peoria est disponible en ligneavec des options pour les courses fédérales et locales ainsi que des questions de vote. Voici quelques informations essentielles à connaître avant de partir faire vos marques.

Qu’est-ce que le vote préférentiel ? Pourquoi c’est sur le bulletin de vote dans le canton de Peoria pour 2024

Quand est le jour des élections ?

Le jour du scrutin est le mardi 5 novembre 2024.

À quelle heure les bureaux de vote ouvrent et ferment-ils le jour du scrutin ?

Les bureaux de vote dans tout l’État devraient fonctionner de 6 heures à 19 heures le jour du scrutin. Cependant, ceux qui font encore la queue à 19 heures seront toujours autorisés à voter jusqu’à ce que toutes les personnes faisant la queue aient voté.

Comment savoir si je suis inscrit sur les listes électorales ? Puis-je m’inscrire le jour du scrutin ?

Les électeurs peuvent vérifier s’ils sont inscrits et vérifier que leurs informations sont correctes à l’aide du système d’information de l’Illinois. outil de recherche d’inscription sur les listes électorales.

Si vous ne vous êtes pas inscrit avant la date limite du 20 octobre, ou si vous devez encore mettre à jour votre inscription existante, ne vous inquiétez pas : vous pouvez toujours vous inscrire et apporter les modifications nécessaires le jour du scrutin.

Ceux qui souhaitent voter en utilisant le délai de grâce de l’enregistrement de l’Illinois doivent le faire en personne au bureau de l’autorité électorale ou un autre endroit désigné par l’autorité électorale. Le vote par correspondance ne sera possible que si aucun bulletin de vote papier ne peut être fourni.

Que sont les questions consultatives et lesquelles figurent sur le bulletin de vote ?

Les électeurs de l’Illinois peuvent s’attendre à voir trois questions consultatives sur le bulletin de vote, axées sur la protection des travailleurs électoraux, l’allégement de l’impôt foncier et la santé reproductive. Les questions consultatives ne sont pas juridiquement contraignantes et n’ont aucun effet sur la politique actuelle ; ils visent plutôt à évaluer le soutien du public dans un domaine spécifique à diverses positions politiques, à accroître le débat sur un sujet particulier et à aider les législateurs à se faire une idée des opinions des électeurs.

En mai, les législateurs de l’État ont voté en faveur Projet de loi du Sénat 2412qui tentait de réduire la concurrence électorale au milieu du cycle électoral en interdisant aux candidats qui n’avaient pas participé à une élection primaire de se présenter sur le bulletin de vote de 2024.

Alors qu’une cour d’appel de l’État a annulé la mesure en juin, le SB2412 a également introduit trois questions consultatives, qui restent sur le bulletin de vote.

Les électeurs cocheront les trois mêmes questions consultatives sur les bulletins de vote dans tout l’État, mais les villes et cantons individuels pourront également ajouter leurs propres questions consultatives. À Peoria, la question consultative demande si l’Illinois devrait adopter le vote préférentiel.

Les questions consultatives à l’échelle de l’État pour 2024 comprennent :

#1 : « Tout candidat apparaissant sur le bulletin de vote de l’Illinois pour un poste fédéral, étatique ou local devrait-il être soumis à des sanctions civiles s’il interfère ou tente d’interférer avec les fonctions officielles d’un travailleur électoral ?

#2 : « La Constitution de l’Illinois devrait-elle être modifiée pour créer un impôt supplémentaire de 3 % sur les revenus supérieurs à 1 000 000 $ dans le but de consacrer les fonds collectés à l’allégement de l’impôt foncier ?

#3 : « Tous les traitements de procréation assistée médicalement appropriés, y compris, mais sans s’y limiter, la fécondation in vitro, devraient-ils être couverts par un régime d’assurance maladie de l’Illinois qui offre une couverture pour les prestations de grossesse, sans limitation du nombre de traitements ?

Quel est mon bureau de vote local ?

Les électeurs du comté de Peoria ne sont pas obligés de voter dans la zone dans laquelle ils sont inscrits. Vous pouvez voter dans l’un des 55 bureaux de vote du comté le jour du scrutin.

Mais pour ceux qui se trouvent en dehors du comté de Peoria, ou si vous préférez voter localement, le Conseil des élections de l’État de l’Illinois propose un outil en ligne vous dirigeant vers votre lieu de vote en utilisant uniquement votre code postal.

Élection 2024 : Courses locales et nationales sur les bulletins de vote de l’Illinois

Que dois-je apporter pour voter dans l’Illinois ?

Le matériel que vous pouvez apporter aux urnes dépend de votre statut d’inscription sur les listes électorales et des informations fournies sur votre formulaire d’inscription des électeurs.

Les électeurs déjà inscrits pour voter à leur domicile n’ont pas besoin d’apporter de pièce d’identité. Cependant, une pièce d’identité avec photo peut être utile en cas de questions.

Les électeurs auront également besoin d’une pièce d’identité si leur formulaire d’inscription électorale ne contient pas de permis de conduire, de numéro d’identification d’État ou de numéro de sécurité sociale.

Ai-je besoin d’une pièce d’identité pour voter dans l’Illinois ?

Les électeurs qui s’inscrivent le jour du scrutin ou qui doivent apporter des modifications à leur dossier d’inscription sur les listes électorales devront apporter deux pièces d’identité, dont l’une indique une adresse actuelle. Les personnes qui s’inscrivent pendant le délai de grâce doivent voter en même temps.

Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter une pièce d’identité lors du scrutin peuvent voter provisoirement. Les bulletins de vote provisoires incluent les mêmes options qu’un bulletin de vote ordinaire, mais ne sont comptés que si l’autorité électorale peut vérifier ultérieurement que l’électeur est inscrit et éligible pour voter. Ceux qui voteront à titre provisoire recevront des instructions après le vote sur la manière de soumettre une preuve supplémentaire d’inscription à l’autorité électorale. L’information doit être soumise à l’autorité électorale dans les sept jours suivant l’élection.

Le bureau de l’autorité électorale reçoit et vérifie les bulletins de vote provisoires dans les deux semaines suivant le jour du scrutin. Les électeurs provisoires peuvent vérifier leur statut de vote en ligne ou en appelant le Conseil des élections de l’État de l’Illinois au 217-782-4141 (bureau de Springfield) ou au 312-814-6440 (bureau de Chicago).

Puis-je apporter mon téléphone aux urnes ?

Oui, les électeurs de l’Illinois sont légalement autorisés à apporter des notes et d’autres documents écrits ou imprimés, y compris des éléments sur un téléphone, aux urnes pour les aider lors du vote.

Cependant, résistez à l’envie de prendre un selfie avec votre bulletin de vote après avoir voté. Droit de l’État C’est un crime de marquer votre bulletin de vote de manière à ce qu’il puisse être vu par une autre personne.

La campagne électorale est également illégale dans l’Illinois, assurez-vous donc de laisser à la maison tous les chapeaux, vêtements ou boutons liés à la campagne et ne vous engagez pas dans des discussions politiques autour d’un bureau de vote.

Vote par correspondance Illinois : date limite pour retourner le courrier ou le vote par correspondance ?

Les bulletins de vote par correspondance doivent être retournés ou oblitérés de la poste – mais non reçus – à votre autorité électorale locale avant le 5 novembre.

Si vous changez d’avis après avoir reçu un bulletin de vote par correspondance ou par correspondance et souhaitez voter en personne, vous pouvez remettre votre bulletin de vote par correspondance et voter en utilisant un bulletin de vote ordinaire aux bureaux de scrutin. Si vous ne vous rendez pas, vous pouvez toujours voter au scrutin provisoire.

Politique de l’Illinois : Un impôt sur les millionnaires pourrait alléger l’impôt foncier dans l’Illinois. Voici comment cela fonctionnerait

Comment puis-je vérifier le statut de mon vote par correspondance ?

Bien que l’Illinois ne dispose pas d’un système à l’échelle de l’État pour suivre les bulletins de vote par correspondance en ligne, Chicago, Comté de DuPage, Comté de Kane, Comté de Lake et Comté de Will avoir des trackers en ligne individuels.

L’Illinois offre un recherche de bulletins de vote provisoiresqui permet à ceux qui ont voté à titre provisoire de voir si leur vote a été compté et, dans le cas contraire, pourquoi. Certaines juridictions également offrir le leur traceurs de scrutin provisoires. Pour accéder à ces informations, vous aurez besoin du reçu carbone du bureau de vote où vous avez voté.

Comment puis-je contacter mes bureaux électoraux locaux et nationaux ?

L’Illinois compte 108 autorités électorales dans tout l’État qui supervisent l’administration des élections, l’inscription des électeurs, l’impression des bulletins de vote et bien plus encore au niveau local.

Les électeurs ayant des questions sur le vote ou l’inscription peuvent contacter la commission électorale du comté de Peoria au 309-324-2300. Les électeurs d’autres juridictions peuvent trouver les coordonnées de leur bureau électoral local en visitant le site Web du Conseil national des élections et en sélectionnant leur comté.

Cet article a été initialement publié sur Journal Star : Comment voter dans l’Illinois : ce qu’il faut savoir avant le jour du scrutin 2024