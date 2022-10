Vous avez des cartes-cadeaux qui prennent la poussière? C’est le moment de les utiliser

Les cartes-cadeaux s’accumulent pour Neil Cooper. Après un décompte, il dit qu’il a 19 cartes dans sa maison.

“Je n’ai aucune idée du montant de ces cartes”, a déclaré Cooper, dont la collection de cartes-cadeaux va de The Keg à Canadian Tire.

“Nous ne sortons pas vraiment beaucoup. Maintenant, peut-être que ma femme sera contrariée parce que nous pourrions sortir plus. Mais nous ne sommes pas un couple qui sort beaucoup pour dîner.”

Cooper est un pédiatre occupé à Calgary qui reçoit des cartes-cadeaux comme cadeaux pour Noël ou pour faire des conférences liées à son travail.

Et il n’est pas le seul à posséder une collection de cartes-cadeaux inutilisées.

Square, une entreprise de technologie financière qui vend des appareils de paiement mobiles, a découvert que les Canadiens disposaient de plus de 33 millions de dollars de cartes-cadeaux non dépensées sur sa seule plateforme.

Et comme l’inflation augmente et épuise les portefeuilles des gens , ces cartes-cadeaux ont de moins en moins de valeur. Sur cet argent suivi par Square, 20 millions de dollars sont sur des cartes-cadeaux physiques, tandis que les 13 millions de dollars restants sont sur des cartes-cadeaux numériques.

Ce n’est qu’une partie de la collection de cartes-cadeaux inutilisées de Neil Cooper. (Soumis par Neil Cooper)

Cooper avait l’habitude de ranger ses cartes dans un classeur pour les organiser. Mais il a découvert qu’il ne pensait pas à les utiliser.

Il les a donc déplacés dans la boîte à gants de sa voiture, mais beaucoup ne sont toujours pas utilisés. Il est même allé plus loin pour ses cartes-cadeaux Tim Hortons.

“J’ai sorti toutes les cartes Tim Hortons de la boîte à gants et je les ai mises avec la carte de récompenses Tims avec un trombone sur mon tableau de bord pour qu’elles soient là”, a déclaré Cooper.

Pic des ventes en cas de pandémie

Wendy Cogan-Toyoda, qui travaille avec Square, explique que la société a collecté des données sur l’utilisation des cartes-cadeaux auprès de centaines de milliers d’entreprises, y compris des détaillants, des restaurants et d’autres services.

“Les clients oublient qu’ils ont ces cartes-cadeaux qui traînent. Les cartes physiques et les cartes numériques. Et c’est de l’argent réel qu’ils laissent sur la table”, a déclaré Cogan-Toyoda.

Toyoda a déclaré qu’au début de la pandémie de COVID-19, il y avait eu une augmentation des achats de cartes-cadeaux numériques pour soutenir les entreprises pendant leur fermeture. Elle dit que ces ventes de cartes-cadeaux ont augmenté de 233% en mars 2020, par rapport à l’année précédente.

“Ils ont été retenus [by] les clients à utiliser pour eux-mêmes ultérieurement, lorsque l’entreprise, espérons-le, a rouvert. Et bien que de nombreuses entreprises aient rouvert, nous voyons toujours un nombre élevé de vendeurs avec des soldes de cartes-cadeaux non échangés.”

Il y a eu un pic d’achat de cartes-cadeaux pendant la pandémie, explique Wendy Cogan-Toyoda. (Shannon Martin/CBC)

Cogan-Toyoda dit que la solution consiste à faire l’inventaire de votre stock de cartes-cadeaux et à vérifier les soldes afin que vous puissiez profiter pleinement de vos fonds supplémentaires.

Et elle dit que les entreprises peuvent également aider à cela, en mettant des codes QR au dos des cartes-cadeaux qui fourniront des informations sur le solde restant, l’emplacement de l’entreprise et s’il existe une boutique en ligne.

Elle dit qu’il est important pour les entreprises de s’assurer que leurs clients utilisent ces cartes-cadeaux, même s’ils ont déjà l’argent.

“Vous voulez que le client revienne car, en moyenne, vos clients dépenseront trop pour ce solde”, a déclaré Cogan-Toyoda.

“En fin de compte [businesses] Je veux voir les gens franchir la porte et s’assurer qu’ils reviennent, inviter plus d’amis et de famille, éventuellement recharger leurs cartes-cadeaux, acheter plus de cartes-cadeaux.”

Alors dépense-les

Récemment, Cooper a essayé d’utiliser l’une de ses cartes-cadeaux de restaurant, mais lorsqu’il est allé glisser la carte, on lui a dit qu’une autre entreprise avait acheté la chaîne et que la carte-cadeau n’était plus valide.

“Je soupçonne que ce sera peut-être le cas pour l’un d’entre eux. Je sais que l’un de ces restaurants n’existe plus”, a déclaré Cooper. “Je suppose que nous n’utiliserons tout simplement pas celui-là.”

C’est pourquoi Bridget Casey dit que vous ne devriez pas laisser ces cartes-cadeaux prendre la poussière.

“Utilisez-les immédiatement, dès que vous le pouvez”, a déclaré Casey, une experte en finances basée à Edmonton qui admet qu’elle a même des piles de ses propres cartes-cadeaux inutilisées.

Bridget Casey dit que vous devriez être plus organisé avec vos cartes-cadeaux, afin que vous puissiez économiser de l’argent et dépenser vos cartes-cadeaux. (Radio-Canada)

“Souvent, je vais au magasin avec quatre ou cinq cartes-cadeaux juste pour vérifier le solde.”

Caset dit qu’ils sont faciles à oublier parce que nous ne les emportons pas toujours avec nous comme nous le faisons avec de l’argent ou une carte de crédit. Mais laisser cet argent peut avoir des conséquences.

“Surtout en ce moment où nous sommes dans cet environnement d’inflation élevée, il y a de fortes chances que le bien ou le service que vous souhaitez acheter soit plus cher dans quelques mois”, a déclaré Casey.

“À tout moment, dès que vous recevez une carte-cadeau, essayez de la dépenser tout de suite. Comme maintenant, j’essaie de garder la mienne dans mon portefeuille afin que je la voie réellement lorsque j’ouvrirai ma carte de débit ou ma carte de crédit. “

Mais, dit Casey, ne l’utilisez pas juste pour l’utiliser. Vous courez alors le risque de dépenser trop pour la dernière technologie ou d’acheter quelque chose dont vous n’avez pas besoin. Utilisez plutôt votre carte-cadeau pour des choses que vous feriez ou achèteriez de toute façon.

“Je dis de dépenser vos cartes-cadeaux et d’économiser votre argent réel.”

C’est ce que Cooper envisage de faire. Il veut faire une brèche dans sa pile de cartes-cadeaux, en commençant par les restaurants.

“Peut-être que ma femme sera heureuse vendredi. Nous verrons.”

Produit par Jennifer Keene.