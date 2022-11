Vous avez déjà regardé Brahmastra et Ponniyin Selvan ? Manifest, Tripling et plus d’émissions dignes de frénésie que vous pouvez regarder cette semaine

C’est un week-end assez excitant pour tous les cinéphiles car les deux superproductions sont enfin sorties sur OTT et c’est Brahmastra et Ponniyin Selvan. Si vous n’avez pas eu l’occasion de regarder dans les théâtres, alors vous savez quoi faire. Et si vous avez déjà regardé les films et que vous cherchez quelque chose d’intéressant à regarder en rafale, voici quelques choix fabuleux à vous proposer qui vous laisseront certainement accro.à vos écrans Commençons par ça..

Good Bad Girl est l’histoire d’une fille d’une petite ville qui croit en la réalisation de tout ce qu’elle désire, quoi qu’il arrive. Et elle commence même à mentir pour satisfaire tous ses désirs. Gul Panag joue un rôle de premier plan dans cette série Web, et elle est sacrément bonne. Alors que la principale dame de l’émission Samridhi Dewan est tout simplement parfaite. Le spectacle est dirigé par Vikash Bhal qui a été accusé de MeToo.

Quatre coups de plus s’il vous plaît

Cette série Web doit être introduite. Et la troisième saison est encore plus grande et meilleure, toutes les dames savent quoi faire ce week-end. Kriti Kulhari et Sayani Gupta volent la vedette cette saison pour toutes les bonnes raisons.

Tripler

Tripler est une tranche de spectacle Zee 5 et celle que vous regardez le spectacle vous procurera certainement une sensation de bien-être. Après un long moment, ce spectacle touche la corde sensible. Ce spectacle emportera le morceau de votre cœur avec vous

Manifeste

Manifest est une émission surnaturelle sur Netflix et elle est de retour avec un autre épisode et les fans ardents attendaient avec impatience de savoir ce qui allait se passer ensuite. Attachez vos ceintures maintenant.

Criminal Justice 3, cette émission a ses fans religieux et ses téléspectateurs. Et comme à la fois la saison cette saison se ronge les ongles; la meilleure partie du spectacle continue de briller, et il n’a pas besoin d’être présenté. Merci Pankaj Tripathi d’être vous.