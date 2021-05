«  Vous avez déjà perdu  »: Ngannou riposte sur son rival de l’UFC, Jones, alors que le manager de Khabib prétend que la star américaine est «  mal comprise  »

L’ancien roi des poids lourds légers Jones, qui est hors de combat depuis la victoire par décision unanime contre Dominick Reyes en février 2020, envisage actuellement de passer à la division de Ngannou.

Abordant cela sur Twitter, Jones a écrit qu’il « a traversé la division des poids lourds légers sur le talent », et est « sur le point de traverser la division des poids lourds comme des dominos grâce à un travail acharné », dans le premier d’une rafale de tweets vendredi.

Sa correspondance suivante a été adressée directement à «The Predator».

Le taguant directement, Jones a exigé: « Motive-moi plus ».

Dans une humeur non seulement arrogante mais aussi patriotique, Jones a ensuite déclaré: « Le plus grand titre du monde revient dans le plus grand pays du monde ».

Bien que cette fois il n’ait pas nommé la goutte Ngannou, un dernier message s’adressait à son rival et disait: « Si vous pensez que vous allez traverser l’Amérique, vous vous trompez ».

Prenant son temps pour répondre, Ngannou est finalement revenu vers Jones en soulignant qu’il « ne devrait pas avoir à vous motiver Jonny ».

« Si ce n’est pas déjà en vous, vous avez déjà perdu, » Se moqua Ngannou.

« Je connais ma motivation, » il a signé, avec un emoji de globe.

Mais si les affirmations de White sont valables, c’est l’argent qui fait sortir Jones du lit à la Jackson Wink MMA Academy d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour s’entraîner.

Et actuellement, allègue White, il en demande trop pour affronter Ngannou dans l’octogone.

« Nous avons essayé de travailler avec Jon, et nous devons finalement passer à autre chose parce que de manière réaliste, et en toute honnêteté, Derrick Lewis est le gars qui mérite le combat, » a commencé White sur le podcast Bill Simmons la semaine dernière, lorsqu’on lui a demandé qui Ngannou affrontera dans sa première défense de titre.

« Derrick Lewis est un poids lourd, il a battu Francis Ngannou [already in 2018], il avait l’air bien dans ses deux derniers combats, il est classé parmi les trois premiers, je pense, et il mérite le combat, « White a révélé.

« C’est le combat qui devrait avoir lieu. Nous allons juste rouler et faire ce que nous faisons. Quand Jon sera prêt, il nous le fera savoir. »

S’étendant davantage, White a affirmé que Jones est « en parlant, il veut 30 millions de dollars garantis ».

« La façon dont cela fonctionne, c’est que ces gars-là partagent tous le pay-per-view … Il partagera les bénéfices du combat. C’est comme ça que ça marche. C’est comme ça que vous dirigez une entreprise, et vous ne faites pas faillite, » conclut-il.

Jones a eu vent de cela et a répondu: « Je n’ai jamais discuté de vouloir 30 millions avec toi ou [Chief Business Officer] chasseur [Campbell], Dana White. «

« Vous vous demandez simplement où vous avez entendu ce numéro? Quelqu’un parle-t-il en mon nom ou… » Jones s’interrompit.

Ailleurs dans le sport, le manager Ali Abdelaziz poursuit son offensive de charme sur l’agent libre, après avoir déclaré plus tôt cette semaine qu’il était « flatté » et « honoré » d’avoir son nom lié à la représentation de Jones.

Cette fois, à ESPN MMA, il a défendu le personnage de 33 ans en alléguant que Jones est « beaucoup mal compris » et est un « être humain décent ».

« Et je pense qu’il a retiré son émotion de sa manche. Mais il se bat pour lui-même, tu sais, » Abdelaziz a poursuivi.

« Ecoute, si [it’s] tout conseil que je lui donnerai [it’ll be]: «Je sais que c’est frustrant. Je sais que c’est dur, Jon. Mais écoutez-moi. Vous êtes [a] Légende. Vous êtes l’un des meilleurs de tous les temps. Vous ne devriez pas avoir à aller sur Twitter pour vous défendre, n’est-ce pas? «

« En fait, je suis triste de voir ce qu’il traverse, » Abdelaziz a admis, sur l’échec des négociations de Ngannou.

« Parce que, écoutez, tous les combattants méritent [it], si vous me donnez 20 millions, je veux 30 millions, si vous me donnez 10 millions, je veux 70 millions. C’est le nom du jeu. «

« Tout le monde en veut plus, Dana White en veut plus, je veux plus, le combattant en veut plus, non? » A demandé Abdelaziz.

« Mais c’est notre travail de nous rencontrer dans un endroit très paisible et respectueux. Bien sûr, si quelqu’un m’appelle pour aider Jon, j’aide Jon, vous comprenez, » il a fini.